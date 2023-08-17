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Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером

Часть первая, в которой будет рассказано о том, как юные школьники лишились своего ПК, а вашему покорному слуге пришлось собрать "хоть что-то" при дефиците финансов. Концепция "постепенного апгрейда" - в действии, а также немного тестов и сравнений.
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Шёл далёкий уже 2019 год, на горизонте маячила заря пандемии COVID-19, но в целом ещё было относительно спокойно. Майнеры в очередной раз скупили все видеокарты, и настроения на рынке ПК были скверные. И в такое не самое удачное время обратился ко мне один знакомый с бедою своей. А беда заключалась в неработающем ПК. Диагностика выявила непонятное - выгорел блок питания и унёс с собой материнскую плату и видеокарту, как выяснилось позднее, виной тому был повреждённый кабель питания, уж не помню, чего там куда - толи масса упала на землю, то ли фаза... но итог был печальный. 

Системный блок выглядел как-то вот так, ну за исключением следов эксплуатации двумя несовершеннолетними представителями рода хомосапиенс.

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Компьютер был старенький, но вполне удовлетворял запросом пользователей, а именно двух малолетних тогда ещё школьника и дошкольника, которые у моего знакомого завелись на жилплощади аккурат в те времена, когда данный компьютер был молод и бодр. На борту он нёс 3Gb оперативной памяти, процессор Intel Core2Duo E8400 3.0GHz о двух ядрах и видеокарту nVidia GeForce 9800GT 512Mb. Ещё там торчали два жёстких диска по 160Gb, привод DVD-RW и картридер, а работало оно всё под Windows 7. Собственно, ввиду смерти материнской платы, всё это превратилось в груду хлама. 

Можно было бы конечно найти плату и всё это завести, благо процессор и память выжили, но 775 сокет в 2019 году, да ещё и учитывая мёртвую видеокарту всё это работало бы на встройке... в общем от такого варианта было решено отказаться. 

Учитывая желание владельца остаться на Windows 7, вариантов было не много, порывшись на всем известном сайте бесплатных объявлений там был обнаружен подходящий нам комплект железа для реанимации, а именно материнская плата Gigabyte GA-H110M-S2H на Socket 1151 в комплекте с процессором Celeron G3900 и планкой памяти на 4Gb DDR4 фирмы Samsung. Также к этому всему добру шёл простенький кулер. И за всё про всё просили - 4000р. Можно было бы конечно ещё чего поискать, но тут было всё разом и по хорошей цене, а недостатки хоть и были, но явили себя лишь в последствии, о чём будет рассказано ниже. Из достоинств же было основное и главное на тот момент - наличие драйверов под Windows 7.

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Процессор оснащён встроенной графикой Intel HD 510, которая являлась младшей в линейке, и она обладает всего 12 исполнительными блоками и использует оперативную память для своих нужд. Однако производителем заявлена поддержка аж целого DirectX 12.1. Не ахти что конечно, но лучше, чем ничего. 

Долго ли коротко ли, железо было куплено, и я приступил к переборке данного ПК. Блок питания на 350W от господина Повермана я нашёл у себя в барахле, а также нашёл другой корпус, ибо у родного были расшатаны USB порты на передней панели, в затраты я думаю это записывать смысла нет. 

Корпус Foxconn KS566 был конечно не таким новым как на картинке, но вполне в хорошем состоянии, однако хоть он и имел преимущества в виде возможности установки вентиляторов 120x120 на переднюю и боковую панели, он так же имел и недостаток, который проявил себя куда позже и о котором будет поведано во второй части данной истории.  

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Windows 7 взлетел без вопросов, хотя нет - вопрос был, а именно не завёлся картридер, но я так понял это какая-то несовместимость этого китайского барахла со свежими чипсетами Intel. Были установлены драйверы, прогнаны пару тестов, система немного почищена от хлама и компьютер отправился к владельцу. Однако через полчаса у меня зазвонил телефон, и владелец грустным голосом сказал, что ничего не работает... Собственно, метнулся я к нему до дому, и тогда-то и выяснилось, что повреждён кабель питания, благо выгорел он ещё в первый раз, так что в этот раз ничего не замкнуло, а просто не работало. Порывшись в багажнике, я извлёк новый кабель питания и вручил владельцу, с ним всё взлетело, за сим мы и раскланялись. 

Шло время, Windows 7 всё больше сдавала позиции и лишалась поддержки со стороны разработчиков софта, а владелец потихоньку копил деньги на апгрейд. С компьютером особых проблем не возникало, разве что отправился на тот свет 17" монитор ЖК монитор и ему в замену была найдена бронещель диагональю 18.5" фирмы Acer за 1000р. Надо было конечно поискать чего поинтересней, но денег как обычно не было, так что взяли то что было, в будущем оно конечно же ещё скажется. 

В общем в один прекрасный день хозяин позвонил и сказал - есть у меня 10к +/-, давай чего-нибудь придумаем чтоб оно хоть как-то побыстрей работало и обновимся до Windows 10. 

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Делать нечего, порывшись в хламе я выудил оттуда планку памяти на 8Gb DDR4 2666MHz фирмы Samsung.

С алика был заказан процессор Core i7 6700 за 6000р, тут-то и проявила себя платформа 1151 на которую так просто как на 1155 воткнуть Xeon нельзя, а он обошёлся бы раза в два дешевле, но имеем что имеем.

У данного процессора так же на борту есть встроенная графика, но уже Intel HD 530 обладающая 24 исполнительными блоками, т.е. в теории в 2 раза шустрее чем та что была в Celeron'e.

За 3000р рублей был куплен SSD от фирмы WD на 480Gb, ну чтоб два раза не ходить и уже забыть о дисковой подсистеме. Оба жёстких диска на 160Gb так же были оставлены - под игрушки, их я запилил в софтовый RAID-0 - чисто для прикола. 

Для SSD у меня нашёлся в хозяйстве переходник Kingstone с 2.5 на 3.5 дюйма, это судя по всему один из последних переходников, валявшихся у меня со времён потопа в Таиланде в далёком 2011 году. 

Тогда затопило фабрики по производству компонентов для жёстких дисков и были серьёзные проблемы с поставками жёстких дисков 3.5", так что приходилось пихать 2.5" ноутбучные накопители, а вот тогдашние корпуса для ПК были к этому совершенно не подготовлены. Для решения проблемы неприспособленности корпусов и были заказаны такие переходники. Когда ажиотаж спал, оказалось, что переходники как-то не пользовались спросом, ибо у продаванов не хватало ума их предлагать, а люди мучились, прикручивая жёсткие куда по пало на пару болтов, с одной стороны. Когда поставки 3.5" дисков возобновились, у меня образовалась коробочка с переходниками, списанных с магазинов ввиду невостребованности. С переходом людей на SSD коробочка постепенно рассосалась.    

Кулер было решено пока оставить от Celeron'а, его конечно было маловато, но оно работало.

В общем собрал я это всё до кучи, и заодно прогнал пару тройку тестов, не забыв естественно протестировать и предыдущую конфигурацию в этих же тестах. Так что давайте поглядим чего нам это дало.

И так, Intel Celeron G3900/4Gb/HD510 против Intel Core i7 6700/8Gb/HD530:

3DMark Vantage

Как видим в синтетике графика от Intel демонстрирует прекрасную масштабируемость и результаты выросли ровно в 2 раза, собственно, как и должно быть при росте исполнительных блоков на аналогичную величину. Производительность же процессорной части дала рост аж в 3.5 раза, что не может не радовать. 

Street Fighter IV

А вот в реальных приложениях графика к сожалению, уже не демонстрирует столь впечатляющего роста производительности, хотя отчасти это моя вина, ибо я тестировал на максимальных настройках, да ещё и выкрутил на 8х сглаживание и фильтрацию текстур. Отключение сглаживания и фильтрации текстур лихо так подымает количество FPS до 80+ на Intel HD 530.  

Final Fantasy XV

Даже в 720p и на минимальных настройках игра неиграбельна, но в целом картинку рисует без артефактов и какой-никакой прирост от смены платформы есть, надо будет в будущем протестировать с 16Gb оперативной памяти и в двухканальном режиме, увы на момент написания статьи планка памяти у меня в наличии была только одна. 

Собственно, вот такие у нас промежуточные результаты, которые настойчиво нам говорят - нужна видеокарта... Вот только денег в 2021 году ещё на неё не нашлось, да и майнера снова активизировались + наложился дефицит чипов, но какой-никакой компьютер в хозяйстве был и позволял играть в старые и даже новые, но не сложные игрушки, не говоря уже о прочих задачах с которыми он справлялся в лёгкую. Затраты на данном этапе составили 14к рублей, остальное можно сказать - найдено на помойке. 

И так прошло ещё два года...

А что случилось через два года вы узнаете в следующей увлекательной статье... 

На сегодня всё, всем пока. 

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