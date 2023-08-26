Апгрейд длиной в 4 года, или Как сделать из компьютера школьника - игровой компьютер школьника
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В прошлой своей статье я начал рассказ, повествующий четырёх годах жизни школьного ПК и о претерпеваемых им приключениях. Спустя 4 года с начала этой истории, компьютер вновь оказался у меня в гостях, на предмет "сделать из него игровой". Собственно, бюджет у нас вновь был небольшой, всего 10к, так что разгуляться было особо некуда. Было принято решение установить видеокарту и увеличить объём оперативной памяти в двое до 16Gb.
Для начала поглядим какие у нас вводные: процессор Intel Core i7 6700 3.4GHz, оперативная память Samsung 8Gb DDR4 2666 и материнская плата Gygabite GA-H110M-S2H. И всё это в бюджетном корпусе от Foxconn, с дерьмокулером Thermaltake и блоком питания на 350W от господина Повермана.
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И ещё одна беда, бронещель 18.5" фирмы Acer с разрешением 1366x768, оснащённая лишь портом VGA.
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Собственно, начнём по порядку, а именно с корпуса и блока питания. Блок питания у меня нашёлся в коробке с барахлом, но всего на 450W и явно китайско-подвального происхождения. В виду ограниченности по финансам, придётся ставить его.
И с корпусом всё было плохо, его надо было менять. Дело в том, что расстояние между задней панелью и корзиной жёстких дисков было всего 24.5см, что не позволило бы нам воткнуть длинную видеокарту.
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Так что на замену был найден очередной Foxconn, но уже модели TLM-436, у которого требуемое расстояние было на 3см больше.
Предвидя проблемы с охлаждением были приобретены два вентилятора 90х90 фирмы Thermalright TL-C9B, естественно 4pin с PWM за 1000р, ибо в теории материнская плата позволяет управлять только таким типом вентиляторов, впрочем, как она это "позволяет" мы увидим позднее, когда перейдём непосредственно к настройке всего этого добра.
Также для уменьшения шума мною было принято стратегическое решение выпилить к чёртовой бабушке перфорацию на корпусе в местах установки вентиляторов.
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Для это задачи мне пригодился мой замечательный инструмент, который служит мне со времён моей моддерской юности конца нулевых.
Ну и до кучи я пильнул лицевую панель, увеличив ей "улыбаку", т.е. отверстие для забора воздуха, да сосать будет с пола... но это лучше, чем ничего, и лишний повод школьникам чаще убираться в комнате.
Ну и на боковую стенку я приколхозил обычный вентилятор 80х80 под Molex, переделав его на 5 вольт чтоб не шумел, а также отодрал антипылевую сетку на воздухозаборнике кулера CPU, хотя тот, как это обычно и бывает, не совпал с положением кулера на материнской плате.
На этом упражнения с корпусом были окончены. Но с охлаждением ещё не все вопросы были решены, а именно тот кулер что стоял на процессоре, достался ему ещё от когда-то стоявшего на его месте Celeron'а, да и к тому же начал уже потихоньку рычать.
Немного покумекав я дёрнул кулер со своего компа, а именно Deepcool THETA 31PWM, а себе купил уже наконец башню, впрочем, об этой башне будет ещё отдельная статья.
Итак, вопрос с охлаждением на данном этапе был завершён, собственно пришло время заняться сборкой и непосредственно апгрейдом сего чудного аппарата.
За 2к рублей был куплен модуль памяти Samsung 8Gb DDR4 3200.
Работать он правда будет всего на 2133, ибо процессор и материнская плата больше не дают, но я решил, что пусть будут модули одной фирмы.
А также я решил продать сюда свою видеокарту nVidia GeForce GTX1060 3Gb от фирмы Asus за 7500р, причины на это были две - я точно знал, что она не майненная, и за те же 7500р у меня был вариант купить nVidia GeForce GTX1060 на 6Gb фирмы Palit которая стояла у моего братишки, который давно уже хотел купить nVidia GeForce 3060Ti. Впрочем, о моей смене видеокарты будет отдельная статья.
Видеокарта встала отлично, как я и предполагал смена корпуса была не напрасной, в старый бы не влезла.
Также в системе с прошлого раза стояло 2 жёстких диска по 160Gb в RAID-0, их я решил убрать и поставить 500Gb жёсткий диск от Toshiba который был почти новый, но валялся у меня уже пару лет без дела.
Ну и пришлось поменять монитор на другой, 19" Samsung 931BW имеющий разъём DVI и экран разрешением 1440х900.
Ну что же, дальше я решил всё это дело погонять в бенчмарках и играх, а напоследок уже заняться охлаждением. И так, наша получившаяся конфигурация:
Intel Core i7 6700 3.4GHz/16Gb DDR4 2133MHz/GTX1060 3Gb
Соперником будет выступать мой домашний комп:
Intel Xeon E3-1230 V2 3.3GHz/16Gb DDR3 1600MHZ/GTX1060 3Gb
Как вы понимаете видеокарта использовалась тут одинаковая. Тестировать мы будем в разрешениях 1280х720 и 1440х900 как наиболее оптимальных для монитора, с которым это всё и будет работать:
3DMark Vantage
Прирост в синтетике от процессора i7 6700 и памяти DDR4 существенный, но как мы знаем синтетика не вполне отражает реальное положение дел в играх.
Street Fighter IV
Неслабый такой прирост в более чем на 25%.
Final Fantasy XV
Хм, а вот в Final Fantasy 15 прироста нет, и даже наоборот мой старый Xeon на 1155 с DDR3 памятью обходит i7 6700 c памятью DDR4, тестировал несколько раз для надёжности - результат верный.
Forza Horizon 5
И снова Xeon на 1155 обошёл i7 на 1151... мистика какая-то...
Cyberpunk 2077
А вот в Cyberpunk 2077 уже всё как положено, i7 на 1151 обходит Xeon на 1155, хоть и ненамного.
Returnal
Returnal не самая удачная игра для тестирования, ибо встроенный бенчмарк не даёт стабильных результатов, но будем считать, что и тут i7 на 1151 обошёл Xeon на 1155.
Street Fighter 6
Ну и напоследок игра 2023 года нам говорит, что в вопросе что лучше 1155 или 1151 прав был Эскобар.
Вот такие у нас итоги тестов, как видим разницы особой между Xeon на 1155 и i7 на 1151 нет, ну а наша изначальная цель достигнута - играть можно в любые современные игры на середину 2023. И я думаю в ближайшие пару тройку лет проблем с играми также не возникнет, учитывая нынешний застой в индустрии и всеобщий мировой кризис. Да играть придётся на средних, а то и низких настройках и кое-где уже и лочить FPS на 30 кадров, либо использовать замыливатели типа AMD FSR или Intel XeSS, но что поделать. Всё это добро обошлось в 25 000 рублей за 4 года и дальнейших вливаний ожидать не приходится. Так что, я думаю, в целом результат неплохой, хотя конечно будь эти 25к разом, то можно было бы собрать чего и поинтересней. Оправдывает ли себя концепция постепенного апгрейда? Нет конечно, и никогда не оправдывала, это всегда компромисс и вынужденная мера, но мера как видим вполне рабочая.
Ну и напоследок немного о том, как я боролся с охлаждением и к чему в итоге пришёл.
Как вы помните охлаждением корпуса у нас занимаются один 120x120 вентилятор в блоке питания, по одному 90x90 вентилятору на передней и задней панелях, а также 80x80 вентилятор на боковой стенке на против видеокарты - на вдув. Негусто - учитывая железо, которое предстоит охлаждать. Про вырезание дырок в корпусе я писал в начале статьи, а тут мы займёмся так сказать программной настройкой всего этого.
Для этого будем использовать утилиты MSI Afterburner для видеокарты и Gigabyte EasyTune для материнской платы. Сначала я хотел использовать родную утилиту для видеокарты от фирмы Asus, но та оказалась лютым глючным говном, и я так и не смог заставить её применять пользовательский профиль по умолчанию. С MSI Afterburner же таких проблем не было, так что я нарисовал примерный график работы вентиляторов и на этом этапе с ним закончил.
А вот с утилитой для материнской платы всё оказалось не так просто, точнее всё было просто рисуем графики, сохраняем... и они даже работают. Вот только есть нюанс - если для регулирования вентилятора на процессоре используется датчик температуры CPU, то вот для системных вентиляторов, коих у нас две штуки подключенных в один разъём через переходник, используется датчик System... и он гад такой отказывается греться, т.е. процессор и видеокарта уже ушли за 70 градусов, а на нём 40-41.
Пришлось гонять комп пару часов тестами и выявить диапазон в котором изменяются показания температуры на датчике System, соотнести их примерно с показаниями температуры видеокарты и процессора и уже потом нарисовать график для корпусных вентиляторов.
Воет оно конечно под нагрузкой дай боже... а что поделать? Денег на нормальный корпус пока нет.
Ну и под конец я решил глянуть чего там показывает наш блок питания, а именно чего там по линии 12V под нагрузкой. Увы просадки там достаточно серьёзные, с 12 до 11.2 на разъёме PCI-E и до 11.6 на шланге 6pin. А также меня беспокоил датчик температуры на VRM процессора, под нагрузкой он уходил под 90 градусов, что конечно не могло меня не беспокоить. Если бы это был мой комп, я бы просто забил и пользовался пока чего-нибудь не пыхнет. А так как комп не мой, и денег в случае его поломки на ремонт не будет, было принято волевое решение - отрубить TurboBoost на процессоре и скинуть частоты на видеокарте. Да решение спорное, но температура VRM разом упала ниже 70 градусов, впрочем, просадки напряжения на видеокарте остались. Ценой этому стала потеря примерно 10% производительности, если верить тестам. Ну, зато если хозяин накопит денег на хороший корпус и нормальный блок питания, а это ещё 10к рублей +/-, то получит буст к скорости в 10%.
Напоследок я ещё раз прошёлся по мусору в системе, накатил Genshin Impact и Honkai: Star Rail которые очень просили, а также ещё пяток игр на свой вкус типа Cyberpunk 2077, Doom и Forza Horizon 5. Создал учётку для почты, привязал к ней аккаунты во всяких там Steam и прочих EGS, а также отдал свой старый аккаунт EA, где было несколько игр и попавший какого-то чёрта в бан Battlefied 5, не иначе как по воле левой пятки ушлёпков из EA...
Ну и в целом хоть как-то это всё приведя это в божеский вид...
Я погрузил всё это добро в машину и увёз счастливым школопедам...
С тех пор прошло уже месяц и пока жалоб не поступало, но надо будет наведаться в гости, поглядеть как там комп поживает.
А на этом мой рассказ из двух частей подошёл к концу, увидимся в новых сериях наших занимательных историй.
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