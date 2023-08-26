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В прошлой своей статье я начал рассказ, повествующий четырёх годах жизни школьного ПК и о претерпеваемых им приключениях. Спустя 4 года с начала этой истории, компьютер вновь оказался у меня в гостях, на предмет "сделать из него игровой". Собственно, бюджет у нас вновь был небольшой, всего 10к, так что разгуляться было особо некуда. Было принято решение установить видеокарту и увеличить объём оперативной памяти в двое до 16Gb.

Для начала поглядим какие у нас вводные: процессор Intel Core i7 6700 3.4GHz, оперативная память Samsung 8Gb DDR4 2666 и материнская плата Gygabite GA-H110M-S2H. И всё это в бюджетном корпусе от Foxconn, с дерьмокулером Thermaltake и блоком питания на 350W от господина Повермана.

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И ещё одна беда, бронещель 18.5" фирмы Acer с разрешением 1366x768, оснащённая лишь портом VGA.

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Собственно, начнём по порядку, а именно с корпуса и блока питания. Блок питания у меня нашёлся в коробке с барахлом, но всего на 450W и явно китайско-подвального происхождения. В виду ограниченности по финансам, придётся ставить его.

И с корпусом всё было плохо, его надо было менять. Дело в том, что расстояние между задней панелью и корзиной жёстких дисков было всего 24.5см, что не позволило бы нам воткнуть длинную видеокарту.

В корпусе уже собран ретро системник на базе процессора AMD Athlon 64 под Socket 939, туда же кстати пошли блок питания от господина Повермана и оба жёстких диска по 160Gb, один под XP, второй под 7.



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Так что на замену был найден очередной Foxconn, но уже модели TLM-436, у которого требуемое расстояние было на 3см больше.

Предвидя проблемы с охлаждением были приобретены два вентилятора 90х90 фирмы Thermalright TL-C9B, естественно 4pin с PWM за 1000р, ибо в теории материнская плата позволяет управлять только таким типом вентиляторов, впрочем, как она это "позволяет" мы увидим позднее, когда перейдём непосредственно к настройке всего этого добра.

Также для уменьшения шума мною было принято стратегическое решение выпилить к чёртовой бабушке перфорацию на корпусе в местах установки вентиляторов.

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Так теперь выглядит задняя панель, так что пальцами туда тыкать надо с осторожностью



А так выглядит передняя панель, где применена стратегическая синяя изолента для предотвращения подсоса воздуха из внутреннего пространства корпуса...



Для это задачи мне пригодился мой замечательный инструмент, который служит мне со времён моей моддерской юности конца нулевых.

Машинка надёжная, не для профессиональной работы конечно же, а так побаловаться для себя.



Ну и до кучи я пильнул лицевую панель, увеличив ей "улыбаку", т.е. отверстие для забора воздуха, да сосать будет с пола... но это лучше, чем ничего, и лишний повод школьникам чаще убираться в комнате.

Ну и на боковую стенку я приколхозил обычный вентилятор 80х80 под Molex, переделав его на 5 вольт чтоб не шумел, а также отодрал антипылевую сетку на воздухозаборнике кулера CPU, хотя тот, как это обычно и бывает, не совпал с положением кулера на материнской плате.

Вентилятор я потом перевернул на "вдув", ибо он цеплял лопастями за кожух видеокарты.



На этом упражнения с корпусом были окончены. Но с охлаждением ещё не все вопросы были решены, а именно тот кулер что стоял на процессоре, достался ему ещё от когда-то стоявшего на его месте Celeron'а, да и к тому же начал уже потихоньку рычать.

Немного покумекав я дёрнул кулер со своего компа, а именно Deepcool THETA 31PWM, а себе купил уже наконец башню, впрочем, об этой башне будет ещё отдельная статья.

Итак, вопрос с охлаждением на данном этапе был завершён, собственно пришло время заняться сборкой и непосредственно апгрейдом сего чудного аппарата.

За 2к рублей был куплен модуль памяти Samsung 8Gb DDR4 3200.

Работать он правда будет всего на 2133, ибо процессор и материнская плата больше не дают, но я решил, что пусть будут модули одной фирмы.

А также я решил продать сюда свою видеокарту nVidia GeForce GTX1060 3Gb от фирмы Asus за 7500р, причины на это были две - я точно знал, что она не майненная, и за те же 7500р у меня был вариант купить nVidia GeForce GTX1060 на 6Gb фирмы Palit которая стояла у моего братишки, который давно уже хотел купить nVidia GeForce 3060Ti. Впрочем, о моей смене видеокарты будет отдельная статья.

Видеокарта встала отлично, как я и предполагал смена корпуса была не напрасной, в старый бы не влезла.

Также в системе с прошлого раза стояло 2 жёстких диска по 160Gb в RAID-0, их я решил убрать и поставить 500Gb жёсткий диск от Toshiba который был почти новый, но валялся у меня уже пару лет без дела.

Ну и пришлось поменять монитор на другой, 19" Samsung 931BW имеющий разъём DVI и экран разрешением 1440х900.

Ну что же, дальше я решил всё это дело погонять в бенчмарках и играх, а напоследок уже заняться охлаждением. И так, наша получившаяся конфигурация:

Intel Core i7 6700 3.4GHz/16Gb DDR4 2133MHz/GTX1060 3Gb

Соперником будет выступать мой домашний комп:

Intel Xeon E3-1230 V2 3.3GHz/16Gb DDR3 1600MHZ/GTX1060 3Gb

Как вы понимаете видеокарта использовалась тут одинаковая. Тестировать мы будем в разрешениях 1280х720 и 1440х900 как наиболее оптимальных для монитора, с которым это всё и будет работать:

3DMark Vantage

Intel i7 6700 + GTX1060 3Gb



Intel Xeon E3-1230 + GTX1060 3Gb



Прирост в синтетике от процессора i7 6700 и памяти DDR4 существенный, но как мы знаем синтетика не вполне отражает реальное положение дел в играх.

Street Fighter IV

Неслабый такой прирост в более чем на 25%.

Final Fantasy XV

Хм, а вот в Final Fantasy 15 прироста нет, и даже наоборот мой старый Xeon на 1155 с DDR3 памятью обходит i7 6700 c памятью DDR4, тестировал несколько раз для надёжности - результат верный.

Forza Horizon 5

И снова Xeon на 1155 обошёл i7 на 1151... мистика какая-то...

Cyberpunk 2077

А вот в Cyberpunk 2077 уже всё как положено, i7 на 1151 обходит Xeon на 1155, хоть и ненамного.

Returnal

Returnal не самая удачная игра для тестирования, ибо встроенный бенчмарк не даёт стабильных результатов, но будем считать, что и тут i7 на 1151 обошёл Xeon на 1155.

Street Fighter 6

Ну и напоследок игра 2023 года нам говорит, что в вопросе что лучше 1155 или 1151 прав был Эскобар.

Вот такие у нас итоги тестов, как видим разницы особой между Xeon на 1155 и i7 на 1151 нет, ну а наша изначальная цель достигнута - играть можно в любые современные игры на середину 2023. И я думаю в ближайшие пару тройку лет проблем с играми также не возникнет, учитывая нынешний застой в индустрии и всеобщий мировой кризис. Да играть придётся на средних, а то и низких настройках и кое-где уже и лочить FPS на 30 кадров, либо использовать замыливатели типа AMD FSR или Intel XeSS, но что поделать. Всё это добро обошлось в 25 000 рублей за 4 года и дальнейших вливаний ожидать не приходится. Так что, я думаю, в целом результат неплохой, хотя конечно будь эти 25к разом, то можно было бы собрать чего и поинтересней. Оправдывает ли себя концепция постепенного апгрейда? Нет конечно, и никогда не оправдывала, это всегда компромисс и вынужденная мера, но мера как видим вполне рабочая.

Ну и напоследок немного о том, как я боролся с охлаждением и к чему в итоге пришёл.

Как вы помните охлаждением корпуса у нас занимаются один 120x120 вентилятор в блоке питания, по одному 90x90 вентилятору на передней и задней панелях, а также 80x80 вентилятор на боковой стенке на против видеокарты - на вдув. Негусто - учитывая железо, которое предстоит охлаждать. Про вырезание дырок в корпусе я писал в начале статьи, а тут мы займёмся так сказать программной настройкой всего этого.

Для этого будем использовать утилиты MSI Afterburner для видеокарты и Gigabyte EasyTune для материнской платы. Сначала я хотел использовать родную утилиту для видеокарты от фирмы Asus, но та оказалась лютым глючным говном, и я так и не смог заставить её применять пользовательский профиль по умолчанию. С MSI Afterburner же таких проблем не было, так что я нарисовал примерный график работы вентиляторов и на этом этапе с ним закончил.

А вот с утилитой для материнской платы всё оказалось не так просто, точнее всё было просто рисуем графики, сохраняем... и они даже работают. Вот только есть нюанс - если для регулирования вентилятора на процессоре используется датчик температуры CPU, то вот для системных вентиляторов, коих у нас две штуки подключенных в один разъём через переходник, используется датчик System... и он гад такой отказывается греться, т.е. процессор и видеокарта уже ушли за 70 градусов, а на нём 40-41.

Пришлось гонять комп пару часов тестами и выявить диапазон в котором изменяются показания температуры на датчике System, соотнести их примерно с показаниями температуры видеокарты и процессора и уже потом нарисовать график для корпусных вентиляторов.

Воет оно конечно под нагрузкой дай боже... а что поделать? Денег на нормальный корпус пока нет.

Ну и под конец я решил глянуть чего там показывает наш блок питания, а именно чего там по линии 12V под нагрузкой. Увы просадки там достаточно серьёзные, с 12 до 11.2 на разъёме PCI-E и до 11.6 на шланге 6pin. А также меня беспокоил датчик температуры на VRM процессора, под нагрузкой он уходил под 90 градусов, что конечно не могло меня не беспокоить. Если бы это был мой комп, я бы просто забил и пользовался пока чего-нибудь не пыхнет. А так как комп не мой, и денег в случае его поломки на ремонт не будет, было принято волевое решение - отрубить TurboBoost на процессоре и скинуть частоты на видеокарте. Да решение спорное, но температура VRM разом упала ниже 70 градусов, впрочем, просадки напряжения на видеокарте остались. Ценой этому стала потеря примерно 10% производительности, если верить тестам. Ну, зато если хозяин накопит денег на хороший корпус и нормальный блок питания, а это ещё 10к рублей +/-, то получит буст к скорости в 10%.

Напоследок я ещё раз прошёлся по мусору в системе, накатил Genshin Impact и Honkai: Star Rail которые очень просили, а также ещё пяток игр на свой вкус типа Cyberpunk 2077, Doom и Forza Horizon 5. Создал учётку для почты, привязал к ней аккаунты во всяких там Steam и прочих EGS, а также отдал свой старый аккаунт EA, где было несколько игр и попавший какого-то чёрта в бан Battlefied 5, не иначе как по воле левой пятки ушлёпков из EA...

Ну и в целом хоть как-то это всё приведя это в божеский вид...

Я погрузил всё это добро в машину и увёз счастливым школопедам...

С тех пор прошло уже месяц и пока жалоб не поступало, но надо будет наведаться в гости, поглядеть как там комп поживает.

А на этом мой рассказ из двух частей подошёл к концу, увидимся в новых сериях наших занимательных историй.