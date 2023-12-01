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Обзор и история прошивки портативной игровой консоли FC3000 V2 с IPS экраном

Портативная игровая приставка FC3000 V2, а также история её взлома и появления альтернативной прошивки. Краткий обзор известных аппаратных модификаций, различных версий прошивок, а также моя личная история приобретения данного устройства.
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Вступление

Далёкий уже 2022 год был полон неожиданностей, в частности появилась не иллюзорная вероятность надолго остаться без доступа к ПК и играм, в частности. Так что помимо покупки хорошей обувки и сбора рюкзака я озаботился поисками дешёвого кнопочного телефона со съёмной батареей и стандартизированным разъёмом зарядки. Когда всё было собрано оставалось чутка денег, и я решил, что неплохо бы обзавестись какой-нибудь портативной консолью, ибо без игрулек как-то совсем будет тоскливо, но такой чтоб было не жалко потерять. Так как найденный мною телефон был под всем известную батарейку Nokia BL-5C, которую товарищи китайцы пихают куда только можно, то и консольку надо искать с такой же батарейкой. После изучения всем известного сайта были найдены несколько кандидатов, после чего я перешерстил форумы на предмет наличия альтернативных прошивок и мой выбор пал на FC3000 V2 с IPS экраном. О различия версий консоли я расскажу ниже, когда будем говорить о прошивках.

Характеристики

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Процессор: Allwinner F1C100S 702MHz

ОЗУ : 32Mb

Экран: 3,0" 320x240

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Слот для карты: MicroSDHC до 64Gb

Батарея: 3,7V 1100mAh или AAAx3

Размеры: 140x68x18 мм Вес: 110г

Цена: 25-35$

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Эмулируемые системы в стандартной прошивке:

Для консоли версии V1: NES, SG-1000, Master System, Mega Drive, Game Boy, Game Boy Color, CPS-1

Для консоли версии V2: помимо тех что были в версии V1 добавлены - SNES и NeoGeo

В альтернативной прошивке присутствуют эмуляторы более чем 30 систем, включая PS1. Для 3D игр консолька слабовата, так что данное преимущество не так очевидно. Хотя, например, в Resident Evil играть вполне комфортно. Другая же и более веская причина ставить альтернативную прошивку это возможность настроить использования двух верхних кнопок во всех эмуляторах. Впрочем, пользоваться ими всё равно не очень удобно и в тех же файтингах толку от этого нет. Помимо эмуляторов в альтернативной прошивке присутствуют прямые порты таких игр как Wolf3D, Doom, Duke3D, Quake, Quake II и пр. 

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Стандартная прошивка имеет проблемы с добавлением своих игр, список игр там фиксированный и добавить какую-либо игру можно только заменив имеющуюся - переименовав предварительно файл с образом. Оптимальным же я считаю установку прошивки с двойной загрузкой, но о не ниже.

Приставка в чёрном варианте исполнения 

Нижняя грань с портом зарядки и ТВ-выходом 

Верхняя грань с двумя шифтами 

Боковая грань с рычажком включения-выключения и колёсиком регулировки громкости  

Отсек для батареек, справа виден установленный "картридж" 

В левом углу батарейного отсека виднеется прорезь для microSD карты 

Качество отливки конечно не фонтан и всё максимально упрощённое и дешёвое 

Плата и дисплей так же не блещут изысками исполнения 

Чип с маркировкой М900 это центральный процесс, содержащий в себе также и ОЗУ объёмом 32Mb 

В комплекте с консолью идёт "картридж", который на деле просто заглушка-перемычка, при установке которой при включении консоли запускаются 130 денди-подобных китайских игр. 

Нужно это для того что бы продавать данную консоль в странах сильно озабоченных борьбой в сфере нарушения авторских прав. Я думаю никому не надо объяснять, что эмуляция=пиратство и, например, в Японии можно неплохо так загреметь за продажу подобных консолей, а тут картридж воткнул и сделал лицо кирпичом - вот консоль с китайскими играми и знать ничего не знаю. При установке альтернативной прошивки правда данная возможность пропадает. 

Также в комплекте с консолью идёт композитный кабель для подключения к телевизору, а также есть версия приставки в комплекте со вторым джойстиком, который подключается в разъём для зарядки microUSB, и позволяет играть вдвоём - кому оно конечно надо я не знаю, но может кому надо. 

Как видите консолька максимально бюджетная, я бы даже сказал ультра-бюджетная. Кстати разъёма для наушников приставка не имеет, мне лично не критично, но кому-то его явно будет недоставать.  

Из достоинств у неё это наличие альтернативной прошивки, низкая цена, использование батарей BL-5C, разъём зарядки microUSB, а также возможность работы от 3х батареек формата ААА. 

О работе от батареек ААА стоит сказать отдельно - работает она только от очень хороших алкалиновых, а лучше литиевых батарейках, но даже их хватает не более чем на час работы. С никелевыми аккумуляторами ААА она даже не включается, по причине их низкого напряжения, которое составляет 1.2В, что в сумме даёт нам 3.6В, в отличие от обычных батареек у которых напряжение 1.5В, дающее в сумме 4.5В. С цинковыми аккумуляторами у меня увы возможности её проверить не было, но там возможна в теории обратная ситуация, ибо напряжение на них 1.6/1.7В, что при последовательно подключении даст нам 4.8/5.1В. И я не уверен, что товарищи китайцы предусмотрели защиту от перенапряжения - так что такие эксперименты на ваш страх и риск. Но в любом случае наличие возможности работы от батареек - это лучше, чем отсутствие таковой. На родной батарейке BL-5C приставка работает до 3х часов.

История появления альтернативной прошивки

Я думаю никому не надо рассказывать, где ищутся прошивки для мобильных устройств в Рунете? В общем ещё до покупки я полез на этот всем известный форум и к радости своей обнаружил нужную мне тему, где товарищ под ником T0X как раз прошил свою приставку, а также занялся улучшением данной прошивки делая соответствующие патчи с кучей всего полезного. Но моя консолька ещё ехала... так что я принялся изучать вопрос дальше, а именно - откуда взялась данная альтернативная прошивка. 

Поиски привели меня на китае-язычный форум где собственно и обнаружился автор прошивки под ником Steward, а также его единомышленники. Собственно, сам Steward, насколько конечно я понял из перевода, занимается разработкой своей собственной консоли с открытым исходным кодом и в ходе экспериментов изучает всяческие бюджетные творения китайской инженерной мысли на предмет того как оно всё там устроено. Данная консоль его заинтересовала как раз своей максимальной бюджетностью, а также аппаратной схожестью с другой известной консолью такого типа Pocket Go. Но загвоздка была в том, что FC3000 использует свою зашифрованную прошивку, внести изменения в которую нельзя, а также у консоли на борту есть специальный чип дешифровщик. 

 Чип шифрования 

LM4890 Процесс "взлома"  

Но наш Steward оказался парнем не из простых и применив свои знания и умения сумел обойти данный чип и портировать на FC3000 прошивку от Pocket Go. Как этот процесс выглядел можно примерно увидеть выше на фото.

На этом на Steward не остановился и затеял проект по взлому чипа шифровальщика, но тут на форум прибежал разработчик данной консоли и развёл нытьё по поводу "а ты чего чужие вещи ломаешь" и "сперва добейся". Так что Steward будучи пиратом, но благородным пиратом - дальнейшую работу с данным девайсом прекратил и данный форму забросил. Теперь он плотно занялся разработкой своей приставки.

Также Steward ярый фанат приставки NeoGeo, образы игр от которой имеют достаточно большие размеры и как следствие довольно долго грузятся. Steward это не устраивало, и он сделал свою модификацию эмулятора NeoGeo для данной консоли и свой формат ROM'ов для игр, сократив тем самым время загрузки игр на порядок. 

В ходе всего этого процесса на форуме объявился товарищ под ником Neotendo, который с помощью Steward смог сделать порты данной прошивки для всех пяти версий консоли FC3000, и даже установить на неё Debian. Более того, для четырёх версий консоли он сделал образы прошивок с двойной загрузкой и возможностью выбора между стандартной и альтернативной прошивкой. В данном процессе участвовала ещё куча народу которые тестировали, окирпичивали свои девайся, снова подымали, в общем всячески способствовали данной работе. В ходе работы Neotendo также использовал наработки товарища TOX'а, так что в итоге круг замкнулся, и я вернулся туда откуда начал свои поиски прошивки, а тут и моя консоль наконец приехала. 

Ревизии консоли и прошивки для них

Собственно, давайте уже наконец и поговорим о версиях консоли и прошивках под них. На данный момент известно о пяти версиях данной консоли, что правда в любой момент может измениться:

V0: бэта версия консоли, имеет TFT экран, прошивку с 8 эмуляторами на борту. Отличить от прочих модификаций её легко - microSD карту на данной версии можно извлечь, только разобрав корпус. Всё ещё встречается в продаже.

V1: имеет TFT экран и бэта версию с IPS, прошивка с 8 эмуляторами. Отличить TFT от IPS можно по углам обзора, microSD карта снимается без разбора корпуса, через батарейный отсек. В продаже всё ещё попадается версия с TFT экраном.  

V2: имеет TFT либо IPS экран, а вот в стандартной прошивке уже 10 эмуляторов, собственно по этому признаку её проще всего отличить от прочих модификаций. 

Что по прошивкам, альтернативных прошивок есть пять версий:

V0: fc3000_old_tft_od_no_roms.img  (учитывайте, что у V0 шифты L и R дублирую кнопки A и B)

V1 TFT: fc3000_tft1_T2812_M106_24C_7D.img

V1 IPS: fc3000_ips_od_jutleys_no_roms.img

V2 TFT: fc3000_tft2_od_jutleys_no_roms.img

V2 IPS: fc3000_ips2_WL_28H105_A1.img

На альтернативной прошивке не работает ТВ-выход и дополнительный джойстик.

Вернуться на стандартную прошивку после установки альтернативной уже невозможно, можно лишь установить прошивку с двойной загрузкой, но такие есть только для V1 и V2:

V1 TFT: FC3000_V1_TFT_T2812-M106-24C-7D.img

V1 IPS: FC3000_V1_IPS_RB411-11A.img

V2 TFT: FC3000_V2_TFT_T2815-M110-24C-25.img

V2 IPS: FC3000_V2_IPS_WL-28H105-A1.img

Для загрузки заводской прошивки удерживайте кнопку SELECT при включении/перезагрузке.

Импортозамещение

В рамках импортозамещения... лол... в продаже на отечественных площадках появилась вот такая консоль под именем Retro Genesis Port 3000.

По железу и прошивке это вся та же FC3000 V2 с IPS экраном, ну по крайней мере те что попадали мне в руки. Увы с китайцами всегда надо держать ухо в остро, ибо кто его знает, чего они там ещё придумают. Хотя наши "деятели" я смотрю тож с юморком - Genesis с четырьмя кнопками... умора... 

Фото консоли в работе

Советы по прошивке

На консолях с IPS экраном на альтернативной прошивке присутствует тирринг и увы убрать его нельзя, впрочем, это не большая плата за плюшки, которые она даёт. Прошивается всё просто: берём образ и распаковываем его на microSD карту программой Win32DiskImager, а потом растягиваем до упора получившийся раздел на карте программой DiskGenius. Но предварительно всё-таки рекомендую сходить на форум и всё внимательно прочитать, в любом случае все эти манипуляции делать только на свой страх и риск. Собственно, сами прошивки искать там же, более того товарищ T0X продолжает совершенствовать свой патч для данной приставки добавляющий много всяких вкусностей, но опять же прежде чем его накатывать разберитесь хотя бы в общих чертах как оно там устроено и работает.

Итоги

Что по итогу - думаю, я вполне могу порекомендовать данную приставку, но больше 25$ за неё я отдавать не советую. Сам же я вполне доволен покупкой, пользуюсь на регулярной основе и в ближайшее время менять её не планирую. Думаю, за прошедшие полтора года на рынке появилось ещё что-нибудь интересное в данном ценовом диапазоне, но перед покупкой обязательно убедитесь, что кто-то озаботился созданием альтернативной прошивки. Потому что зачастую родные прошивки от китайцев имеют множество косяков и ограничений, ну и как правило не обновляются.

Ну а если вам надо что-то действительно интересное - ценник на это уже в районе 90$. Например, скоро ожидается поступление в продажу потенциального хита от компании Anbernic.

RG ARC-D обещают по цене 100$, а RG ARC-S обойдётся всего в 80$. Если не накосячат с прошивкой - это будет "топовая" портативная консоль для эмуляции 8-16bit приставок, а также первого поколения 32bit систем. С Nintendo 64, Dreamcast, PSP и чем-то по свежее уже конечно будет не всё так радужно, но несложные игры от них вероятно можно будет поиграть.

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Ну а на этом у меня на сегодня всё - всем пока.

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