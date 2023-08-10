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Эта история началась одним погожим летним днём, сидел я значит никого не трогал, и дёрнул меня чёрт залезть на один всем известный сайт бесплатных объявлений. Нынешние технологии, которые должны по идее нести свет человечества во вселенную, заняты совсем другими делами, а именно анализируя прошлые запросы пользователей - подсовывать ему похожие объявления на главную страницу. Собственно, такое объявление и попало мне на глаза - на фотографии была гора каких-то компьютерных плат, из которых мой зоркий глаз вычленил одну с надписью S3 на чипе. Ткнув на объявление выяснилось, что продаётся там куча разнообразного старого железа. Ценники были приемлемые и я написал продавцу по поводу пары тройки заинтересовавших меня плат, на что продавец ответил - забирай всё за 2000р. Немного посомневавшись я таки оплатил заказ, предварительно попросив продавца получше упаковать каждую карту в отдельный пакетик, прежде чем запихивать их в коробку, а то у меня уже были прецеденты, когда в посылках половина карт превращалась в куски текстолита с оторванными компонентами.

Неделю спустя посылка пришла, там было всяких разных плат штук 20, в том числе пара плат под шину ISA - мультикарта и звуковушка, пара тройка сетевых карт и звуковухи под PCI, а также 12 видеокарт, о которых собственно я вам сегодня и поведаю.

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Итак, видеокарта номер раз, SiS 6215 на целых 2Mb:

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Бюджетная 2D видеокарта родом из 1995 года, ничего особенного про неё сказать не могу - она просто работает и даёт вполне неплохую картинку.

Карта номер два, легендарная 2D видеокарта S3 Trio64V2/DX на 1Mb:

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Данная модификация примечательна тем что у неё полностью съёмная память, так что эта карточка точно останется в коллекции. Данная линейка карт была представлена в 1995 году и сочетала в себе достойное 2D с приемлемой ценой, так что распространены они были достаточно широко.

Карта номер три, и снова S3 Trio64V+:

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Карточка самая обычная, на чуть более старой модификации чипа чем предыдущая. Пожалуй, эта пойдёт на продажу, ибо это уже третья подобная карта в моей коллекции.

Карта номер четыре, первый в нашем сегодняшнем списке полноценный 3D ускоритель SiS 6326 4Mb:

Карта поступила в продажу в конце 1997 года и обладает достаточно скромной производительностью в 3D, особенно мой экземпляр имеющий всего 4Mb памяти на борту, однако в отличии от каких-нибудь S3 Trio3D или Matrox G100 эта карта имеет полноценную поддержку как Direct3D, так и OpenGL, и при этом никаких особых артефактов изображения при проверке не выявлено. Крепёжную планку уже удалось восстановить, донором стал мёртвый GeForce 7600 AGP от фирмы Asus.

Карта номер пять, великая и ужасная S3 Savage3D на 8Mb:

Надежда и боль всех геймеров, у которых не было денег на Voodoo2, поступила в продажу в сентябре 1998 года, со сниженными относительно обещанных 125MHz до 100MHz частотами и кривыми драйверами, однако если её удавалось завести - работала она достаточно шустро. Обладает кучей разных BIOS и кучей разный драйверов, а также прочими костылями в которых я увы пока не разобрался. Умеет и в Direct3D, и в OpenGL. А также в теории должна поддерживать фирменный API S3 MeTaL, но опять же если у вас получится её в принципе заставить работать в 3D. Мой экземпляр где-то потерял радиатор, который был приклеен с завода на термоскотч, но даже с принудительным обдувом и сниженными до 80MHz частотами отказывается стабильно работать, однако с грехом пополам у меня получилось его протестировать в Quake 2 и Quake 3 Arena. Так что надежда довести эту карту до ума есть, однако для этого требуется программатор, так как китайцы, которые склепали эту карту в одном из своих подвалов, не удосужились поставить на неё микросхему BIOS, которую можно было бы обновить стандартным софтом от S3. В общем пока я её отложил в сторонку и как-нибудь на досуге ею займусь основательно.



Карта номер шесть, труп nVidia GeForce 2MX 64Mb 64bit:

Карта имеет повреждённую плату и оторванный радиатор, а также у неё нет задней планки, так что отправится данная видеокарта в коробочку где храниться утиль. Но не стоит расстраиваться, в этой статье будут ещё такие.

Карта номер семь, nVidia GeForce 2 MX400 32Mb 128bit:

Карта была выпущена в 2000 году и представляла собой сильно порезанный GeForce 2, сильно т.е. вдвое... однако по тем временам она давала неплохую производительность, так что была массово представлена в компьютерах юных геймеров, в том числе и вашего покорного слуги. Умела в DirectX 7.0 и OpenGL 1.2. Впоследствии, методом генных модификаций и призыва демонов варпа, данная карта получила выродка наследника в виде GeForce 4 MX440, но о нём чуть позже.

Карты номер восемь и девать, и снова GeForce 2 MX400, но уже на 64Mb и 64bit:

Обе карты с китайского подвала, да ещё и имеют урезанную шину памяти, что должно драматически сказаться на производительности, так что после тестирования оба этих экземпляра отправятся на продажу, так как я более чем уверен, что версия с 32Mb и 128bit уделает их подчистую.

Карта номер десять, "боль в моя дырка задница" nVidia GeForce 4 MX440 128Mb 128bit:

Об этом выродке рынка графики первой половины нулевых сказано уже более чем достаточно, карта вышла в 2002 году и была по сути переименованным GeForce 2 MX и не обладала возможностями ни своего старшего брата GeForce 4Ti ни даже возможностями GeForce 3... однако в виду цифры 4 в названии массово скупалась незадачливыми пользователями и послужила детонатором не одной сотни тысяч пуканов, отказываясь запускать свежие игры, требовавшие шейдеров. Могёт в DirectX 7.0 и OpenGL 1.2.

Карта номер одиннадцать, nVidia GeForce 7600GS 256Mb в исполнении фирмы Zotac под шину AGP:

Карта вышла под закат шины AGP в 2006 году, использовал специальный чип-мост для работы с AGP шиной, что драматически сказывалось на надёжности, так же у данных карт массово вздувались конденсаторы, по непонятной мне причине. У этой конкретной карты уже половина кондёров перепаяна, и они уже по новой вздулись. В целом шансы на восстановление тут минимальны, так как это уже не первая подобная плата у меня в хозяйстве и перепайка конденсаторов увы ничего не даёт, а для более глубокой диагностики у меня нет оборудования. Так что отправится она в коробку к донорам. Имела поддержку DirecX 9.0c и OpenGL 2.1.

И последняя на сегодня, карта номер двенадцать, ATi Radeon X1300 на 256Mb от MSI под шину PCI-E:

Бюджетная карточка 2005 года, одна из последних карт фирмы ATi из достаточно успешной X1000 линейки. Поддерживает DirectX 9.0c и OpenGL 2.1. Так как коллекционированием PCI-E видеокарт я не занимаюсь, после проверки и обслуживания она пойдёт в мегасборку к AMD Athlon64 3200+ под Socket939 и отправится на продажу.

Вот такое у меня пополнение в коллекции, из которого особо заслуживают внимания SiS 6326, которую я уже проверил и был приятно удивлён её качеством, чего увы нельзя сказать о её производительности, а также S3 Savage3D полноценно проверить которую пока не удалось, и судя по той информации что я нарыл - сделать мне это так просто не удастся, впрочем, об этом я надеюсь будет отдельная статья. Все карточки были мною по возможности очищены, обслужены и проверены. Так что будет чем заняться на досуге, ну а для вас мои юные любители видеокарт будет чего почитать в моих новых статья.

А на этом пока всё, всем пока.



