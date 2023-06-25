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Хотя компания была довольно скрытной, когда дело дошло до официальных подробностей, было много утечек и слухов относительно технических характеристик и дизайна телефона, так что мы уже имеем представление о том, чего ожидать от него.

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Нет необходимости рыскать по Интернету в поисках всей предварительной информации о OnePlus V Fold, потому что мы подготовили эту статью, в которой расскажем все, что вам нужно знать о нем. Вот что мы знаем о OnePlus V Fold на данный момент.

OnePlus V Fold: дизайн

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Что касается официальных сведений о дизайне OnePlus V Fold, то от самой компании OnePlus мы ничего не узнали. Однако мы получили первый взгляд на раскладушку благодаря утечке от авторитетного автора @OnLeaks. Изображения, показанные в утечке, выглядят довольно стандартно с точки зрения того, что мы ожидаем от складного телефона OnePlus - хотя и с несколькими интересными вариантами. По общему дизайну устройство поразительно похоже на Galaxy Z Fold 4 и Google Pixel Fold. Однако есть несколько ключевых отличий.

Для начала, по слухам, задняя панель устройства будет выполнена из кожи, что придаст OnePlus V Fold уникальные ощущения и внешний вид. Это, вероятно, облегчит захват телефона, поскольку он не будет таким "скользким", как другие складные устройства.

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Также OnePlus V Fold отличает от других складных устройств уникальная система камер OnePlus. Просочившиеся изображения демонстрируют три задние камеры, расположенные по кругу, что похоже на остров камеры OnePlus 11. Однако, в отличие от OnePlus 11, светодиодная вспышка, похоже, расположена в левом верхнем углу V Fold, а не является частью острова камеры.

OnePlus V Fold также, похоже, сохранит фирменный слайдер уведомлений, который можно увидеть на правой стороне дисплея в сложенном состоянии. Неясно, какой тип шарнира будет использоваться, но, судя по изображениям, в сложенном состоянии между дисплеями нет большого зазора. Таким образом, OnePlus V Fold может взять страницу из книги Oppo Find N2 с шарниром Flexion, который позволяет ему чисто складываться на себя.

Важно отметить, что хотя утечка рендеров произошла от авторитетного источника, изображения основаны на "прототипе устройства на стадии тестирования", а это значит, что вполне вероятно, что дизайн телефона может измениться, когда он будет запущен в продажу. Тем не менее, они дают нам хорошее представление о том, что OnePlus планирует для своего первого складного телефона, так как есть вероятность, что дизайн останется похожим на то, что мы видим.

OnePlus V Fold: технические характеристики

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Когда дело доходит до технических характеристик OnePlus V Fold, компания не сказала ничего официального о том, чего нам следует ожидать. Однако, учитывая историю OnePlus, есть некоторые детали, которые, как мы предполагаем, будут установлены в складной телефон.

Один из самых актуальных вопросов, касающихся технических характеристик складного устройства, связан с его процессором. OnePlus 11 был оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2, который, вероятно, будет установлен и в OnePlus V Fold. Snapdragon 8 Gen 2 является одним из лучших процессоров на рынке, и этот же чип используется в других крупных флагманах Android, таких как Galaxy S23 Ultra. Также ходят слухи, что телефон может получить слегка модернизированный чипсет Snapdragon 8+ Gen 2.

Что касается дисплея, то OnePlus V Fold, по слухам, будет оснащен 2K OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц. Этот дисплей аналогичен тому, что установлен на OnePlus 11, поэтому особых сюрпризов здесь нет. Мы также ожидаем, что V Fold будет оснащен тройным динамиком для стереозвука - функция, которая, вероятно, лучше всего подходит для складных устройств.

Хотя технические характеристики OnePlus V Fold звучат достаточно впечатляюще, все они практически на одном уровне с остальными ведущими Android-раскладушками на рынке. Однако одно место, где он отличается, - это слухи, связанные с его возможностями зарядки. Компания OnePlus уже давно лидирует в области быстрой зарядки, и можно с уверенностью предположить, что она оснастит OnePlus V Fold своим лучшим оборудованием в этом отношении. В настоящее время OnePlus 11 поддерживает скорость зарядки 80 и 100 Вт (в зависимости от места проживания), что чрезвычайно быстро - особенно по сравнению с другими популярными флагманами, такими как Galaxy S23 Ultra и iPhone 14 Pro (которые поддерживают скорость зарядки только 45 и 20 Вт соответственно).

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Если OnePlus V Fold будет поддерживать зарядку на 80 или 100 Вт, то это будет абсолютно лучший складной смартфон на рынке, когда дело дойдет до его батареи. Слухи утверждают, что в нем будет установлен элемент емкостью 4805 мАч, аналогичные смартфоны емкостью 4520 мАч и 4400 мАч, установленным в Oppo Find N2 и Galaxy Z Fold 4, которые поддерживают скорость зарядки только 67 Вт и 25 Вт соответственно.

OnePlus V Fold: камеры

Несколько недавних утечек говорят о том, что OnePlus V Fold будет иметь впечатляющий набор камер в дополнение к остальным солидным характеристикам. Согласно утечкам, OnePlus V Fold будет оснащен 50-Мп основной камерой, использующей сенсор Sony IMX890 для получения высококачественных изображений - такая же камера установлена на OnePlus 11 и Oppo Find X6.

На основе просочившихся рендеров, которые демонстрируют набор камер складного устройства, мы можем сказать, что одна из камер использует телеобъектив для перископического зума. Это означает, что OnePlus V Fold сможет делать впечатляющие снимки на расстоянии. Неясно, каким будет диапазон зума, поскольку у нас нет информации о том, какими объективами будет оснащен телефон, кроме основного, но можно предположить, что он будет иметь впечатляющий зум с его возможностями перископа.

Хотя мы не знаем, чего ожидать от двух других объективов на задней панели, похоже, что OnePlus V Fold будет оснащен двумя камерами selfie: одна в центре в верхней части дисплея в сложенном состоянии и одна в левом верхнем углу внутреннего экрана. Обе камеры, по слухам, будут иметь объективы 32 Мп, аналогичные тем, что установлены на Oppo Find N2.

OnePlus V Fold: цена

Поскольку OnePlus V Fold станет первым складным телефоном OnePlus, трудно сказать, чего ожидать в отношении его цены. До сих пор не было никаких слухов о том, по какой цене он будет продаваться. OnePlus, как правило, немного дешевле, когда речь идет о флагманах (OnePlus 11 продается по цене 699 долларов США), но учитывая тот факт, что складной телефон - это как бы два телефона, соединенных вместе, они, как правило, дороже.

Можно предположить, что OnePlus V Fold будет стоить не менее 1000 долларов, но, скорее всего, немного больше. Galaxy Z Fold 4 и Google Pixel Fold стоят 1800 долларов, а Oppo Find N2 - хотя он и не продается в США и Европе - стоит около 1120 долларов. Исходя из самых популярных конкурентов, OnePlus V Fold может попасть в широкий диапазон, если OnePlus хочет быть конкурентоспособным в ценообразовании.

OnePlus V Fold: дата выхода

Говоря прямо: Мы все еще довольно далеки от запуска OnePlus V Fold. Вокруг него не было слишком много утечек, которые, как правило, увеличиваются по мере приближения устройства к полкам магазинов. Кроме того, утечка рендеров, которые мы видели в июне, относится к устройству, находящемуся на "стадии тестирования", что означает, что OnePlus все еще может не получить окончательный дизайн. Другими словами, компании предстоит еще много работы над складным устройством, прежде чем оно увидит свет.

К счастью, одна из единственных официальных сведений о OnePlus V Fold касается общего окна релиза. Когда OnePlus первоначально объявила о работе над V Fold в начале этого года во время Mobile World Congress 2023, компания заявила, что запуск состоится во второй половине этого года. Это не так уж много, но это означает, что мы должны ожидать его появления до конца 2023 года.



