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Женщины получают профессию в области STEM быстрее, чем мужчины, говорится в докладе NCSES

Последние данные о гендерных показателях в сфере STEM из отчета NCSES 2023 показывают, что есть повод для радости.
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Долгое время в сфере науки, технологий, инженерии и математики (STEM) преобладали мужчины, но отчет "Многообразие в STEM" за 2023 год, подготовленный Национальным центром статистики науки и техники (NCSES), показывает, что гендерный разрыв сокращается.

В отчете, который публикуется каждые два года, под "рабочей силой STEM" понимаются лица, имеющие как минимум степень бакалавра, в отличие от "квалифицированной технической рабочей силы, включая работников с высоким уровнем технических знаний, но без степени бакалавра". Он не включает категорию небинарных людей.

Больше женщин на рабочих местах в области STEM

Последние данные показывают, что женщины занимают должности в области STEM быстрее, чем мужчины. "В период с 2011 по 2021 год число женщин, занятых в сфере STEM, увеличилось на 31%, с 9,4 млн до 12,3 млн", - говорится в NCSES. "Что касается мужчин, то в 2021 году 22,6 млн. человек будут заняты в профессиях в области STEM, что на 15% больше, чем 19,7 млн. человек в 2011 году".

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Такой стремительный рост позволил женщинам на 3% увеличить свое участие в рабочей силе в сфере STEM, с 32% в 2011 году до 35% в 2021 году - в 1970 году этот показатель составлял всего 8%. Тем не менее, количество мужчин по-прежнему больше на технических должностях; они занимают оставшиеся 65% должностей в сфере STEM.

Это означает, что мужчины по-прежнему зарабатывают большую часть денег в этих отраслях. "Занятость в сфере науки, технологии, инженерии и математики оказывает положительное влияние на карманные расходы", - говорится в NCSES. "Медианная заработная плата работников STEM составила около 64 000 долларов, что выше, чем 40 000 долларов, заработанных теми, кто работает не в STEM".

Неравенство в доходах в STEM

Женщины, работающие в области STEM, также зарабатывают меньше мужчин. Годовая зарплата мужчины на одном из этих рабочих мест составляет в среднем $64 998, в то время как женщины - $59 931. Разрыв в оплате труда также выходит за рамки гендерных различий: он сильно различается по расам и статусу инвалидности.

Больше всех зарабатывают азиатские STEM-работники ($91 914), за ними следуют белые ($65 959), черные или афроамериканцы ($54 734), американские индейцы или коренные жители Аляски ($49 518) и латиноамериканцы или латиноамериканцы ($45 480). Люди, имеющие хотя бы одну инвалидность, также зарабатывают меньше, чем люди без инвалидности, - 56 906 долларов по сравнению с 64 969 долларами.

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Многообразие растет

По мере роста этих технических областей - в настоящее время в них занято 24% от общей численности рабочей силы США, по сравнению с 21% в 2011 году - они становятся все более разнообразными.

"Эти данные свидетельствуют о росте многообразия рабочей силы в сфере STEM за этот 10-летний период", - говорится в отчете. "В совокупности недопредставленные меньшинства - испаноязычные, чернокожие и американские индейцы или коренные жители Аляски - будут представлять почти четверть (24%) рабочей силы в сфере STEM в 2021 году, по сравнению с 18% в 2011 году. Из этих трех групп больше всего увеличилась доля латиноамериканцев - с 11% в 2011 году до 15% в 2021 году".

Образование - важный фактор

Хотя женщины по-прежнему получают около половины всех степеней бакалавра в области естественных и инженерных наук, и такая картина "сохраняется уже более десяти лет", говорится в NCSES, последние данные свидетельствуют о росте числа получающих инженерные степени.

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"Хотя женщины по-прежнему недопредставлены в системе присуждения инженерных степеней, их доля среди получивших инженерные степени увеличилась на всех уровнях в период с 2011 по 2020 год", - говорится в NCSES. "К 2020 году женщины будут получать примерно четверть инженерных степеней на уровне бакалавриата, магистратуры и докторантуры".

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