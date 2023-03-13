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Независимо от того, являетесь ли вы приверженцем Intel или AMD, обновление процессора может продлить срок службы вашего игрового ПК. А благодаря скидкам новые процессоры стали доступнее, чем когда-либо.

Хотя некоторые энтузиасты игровых ПК будут настаивать на том, что видеокарта является самым важным компонентом сборки, на самом деле это процессор. Процессор - это мозг вашего компьютера, и без него вы останетесь с очень дорогой коробкой на столе.



1) Intel Core i5-12600K

Лучший игровой процессор в целом



"+" и "-"



"+"



1) Приличный кэш



2) Справедливое ценообразование



3) Отличный потолок разгона



"-"



1) Плохой кулер для процессора в боксовой версии



2) Один из самых медленных из нашего списка



3) Не совместим со всеми играми



Более подробная информация:



Технические характеристики:



1) Запущен: 2021



2) Коллекция продуктов: 12-е поколение



3) Тип процессора: Настольный



4) Всего ядер: 10, всего потоков: 16



5) Максимальная турбо-частота производительного ядра: 4,90 ГГц



6)Максимальная турбо-частота эффективного ядра: 3,60 ГГц



7) Базовая частота производительного ядра: 3,70 ГГц



8)Базовая частота эффективного ядра: 2,80 ГГц



9) Кэш-память: 20 МБ Intel Smart Cache, общий L2 Cache: 9,5 МБ



10) Базовая мощность процессора: 125 Вт ,максимальная мощность турбо: 150 Вт



11) Максимальный объем памяти: 128 ГБ



12) Графика процессора: Intel UHD Graphics 770



Intel Core i5-12600K 12-го поколения - это фантастический вариант среднего класса. При цене около $300 это доступный процессор с приличной скоростью около 3,70 ГГц, хотя это самый медленный вариант в нашем списке. 10-ядерный процессор сочетает в себе солидную скорость с быстрой обработкой данных с помощью шести производительных ядер и четырех эффективных ядер. Это трехскоростная система, использующая сокет LGA 1700.



В конструкции применена гиперпоточная архитектура, что означает, что вы можете рассчитывать на хорошую производительность этой системы, несмотря на требовательные, энергоемкие программы. Она также оснащена фирменным турбо-ускорением с новой, обновленной графикой Intel UHD. Кэш-память L3 способна вмещать до 16 МБ данных для повышения производительности благодаря эксклюзивной архитектуре Intel 7 Architecture и встроенной микроархитектуре для повышения энергоэффективности.



2) Intel Core i9-12900K

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Лучший игровой процессор высокого класса



"+" и"-"



"+"



1) Высокопроизводительный



2) Большое количество потоков



3) Огромный кэш уровень



"-"



1) Требуется массивная система охлаждения



2) Довольно нестабильная работа с Windows 10



3) Дорогой



Более подробная информация:



Технические характеристики:



1) Запущен: 2021



2) Коллекция продуктов: 12-е поколение



3) Тип процессора: Настольный



4) Всего ядер: 16, всего потоков: 24



5) Максимальная частота турбо: 5.20 ГГц



6) Эффективная частота турбо: 3.90 ГГц



7) Базовая частота производительного ядра: 3.90 ГГц



8) Базовая частота эффективного ядра: 3.90 ГГц



9) Кэш: 30 МБ Intel Smart Cache, общий кэш L2: 14 МБ



10) Базовая мощность процессора: 125 Вт, максимальная мощность турбо: 241 Вт



11) Максимальный объем памяти: 128 ГБ



12) Графика процессора: Intel UHD Graphics 770



Intel Core i9-12900K использует сокет LGA 1700. Кэш-память L3 включает 30 МГ памяти, что является средним показателем для моделей из нашего списка. Данная модель оснащена максимальной тактовой частотой до 5,2 ГГц. Благодаря интегрированной микроархитектуре 10 нм вы можете ощутить улучшенную производительность на ватт и дополнительную энергоэффективность.



Intel Thread Director способен сортировать и координировать множество рабочих нагрузок, чтобы ваша система не отвлекалась на внутренние мелочи. Имеется 16 производительных ядер и восемь эффективных ядер - всего 24 потока. Кроме того, Intel Smart Cache обеспечивает 30 МБ памяти при использовании материнских плат сокета 1700. Он поставляется как в разблокированном, так и в разогнанном состоянии.



AMD Ryzen 5 5600G

Лучший бюджетный игровой процессор



"+" и "-"



"+"



1) Самый дешевый в нашем списке



2) Отличная встроенная графика



3) Можно заменить на любой другой процессор AM4



"-"



1) Ограниченная скорость



2) Маленький кэш



3) Процессор с низким уровнем разгона ядра



Более подробная информация:



Технические характеристики:



1) Запущен: 2020



2) Коллекция продуктов: Процессоры AMD Ryzen AM4



3) Тип процессора: Настольный



4) Сокет процессора: AM4



5) Всего ядер: 6, всего потоков: 12



6) Максимальная тактовая частота: 4,6 ГГц



7) Базовая тактовая частота: 3,7 ГГц



8) По умолчанию TDP: 65 Вт



9) Технология CPU процессора: TSMC 7nm FinFET



10) Общий кэш L2: 3 МБ Общий кэш L3: 32 B



AMD Ryzen 5 5600G - наш выбор лучшего дешевого процессора для игр. Из-за более низкой цены вы получаете более низкую скорость с максимальной частотой 4,6 ГГц и только 6-ядерный процессор, использующий 7-нм ядро "Zen 3". Есть 12 потоков для графики 1080P, плюс 19 МБ кэш-памяти с процессором Socket AM4. Как и Ryzen 5 5600X, он поставляется разблокированным для тактовой частоты с функцией Precious Boost Overdrive для обеспечения более высокой тактовой частоты и ограничения мощности. Поддерживается DDR4-3200.



AMD Ryzen Master - это интересное дополнение, позволяющее персонализировать производительность процессора для получения полностью индивидуального опыта, но он не предлагает такой мощности, скорости и памяти, как другие модели. Тем не менее, это все еще отличный вариант, если у вас нет много денег, чтобы потратить их.



AMD Ryzen 9 5950X

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Лучший по производительности игровой процессор



"+" и "-"



"+"



1) Один из самых скоростных на рынке процессор



2) Огромный кэш



3) Более высокая скорость



"-"



1) Самый дорогой в нашем списке



2) Стоковый кулер не справиться с его TDP (из этого и вытекает 3-й минус)



3) Требуется массивная система охлаждения



Более подробная информация:



Технические характеристики:



Запущен: 2020



Коллекция продуктов: Процессоры AMD Ryzen AM4



Тип процессора: Настольный



Сокет процессора: AM4



Всего ядер: 16, всего потоков: 32



Максимальная тактовая частота: 4,9 ГГц, базовая тактовая частота: 3,4 ГГц



По умолчанию TDP: 105 Вт



Технология CPU процессора: TSMC 7nm FinFET



Общий кэш L2: 8 МБ, общий кэш L3: 64 МБ



AMD Ryzen 9 5950X - самый дорогой в нашем списке. Скорость процессора работает с частотой 4,9 ГГц Max Boost с разъемом Socket AM4. Благодаря этому он работает с PCIe 4.0 на материнских платах X570 и B550. 16 ядер поддерживают 32 потока обработки, что является самым большим показателем среди всех наших решений, обеспечивая элитную производительность AMD 100+ FPS в современных топовых играх.



Процессор разблокирован для разгона с 72 МБ кэша и поддержкой DDR4-3200. Однако для такого "монстра" потребуется сверх массивное охлаждение, для его нормальной работы.



AMD Ryzen 9 7950X

Лучший игровой процессор для разгона



"+" и "-"



"+"



1) Максимальная тактовая частота 5,7 ГГц



2) Интегрированная графика AMD Radeon



3) Идеальный "камень" для разгона



"-"



1) Очень дорогой



2) Требуется материнская плата AM5, которая стоит на сегодняшний день довольно много



Более подробная информация:



Технические характеристики:



Запущен: 2022



Коллекция продуктов: Процессоры AMD Ryzen AM5



Тип процессора: Настольный



Сокет процессора: AM5



Всего ядер: 16, всего потоков: 32



Максимальная тактовая частота: 5,7 ГГц, базовая тактовая частота: 4,5 ГГц



По умолчанию TDP: 170 Вт



Технология CPU процессора: TSMC 7nm FinFET



Общий кэш L3: 64 МБ



Более продвинутые геймеры знают, как важно иметь возможность разгона процессора для получения максимальной мощности. AMD Ryzen 9 7950X имеет базовую тактовую частоту 4,5 ГГц и позволяет разогнать его до 5,7 ГГц, что делает его одним из самых быстрых процессоров, которые можно купить за пределами высококлассных рабочих станций. Имея в общей сложности 16 ядер и 32 потока, 7950X обеспечивает молниеносную скорость и массу возможностей для запуска и работы с графически интенсивными играми. Кроме того, он может справиться практически с любой программой, которая вам нужна для редактирования видео и фотографий или даже 3D-моделирования и анимации.



Он оснащен интегрированной графикой AMD Radeon, поэтому вы сможете играть в базовые игры без специального GPU, но чтобы получить максимальную отдачу от процессора, лучше всего использовать его в паре с видеокартой среднего уровня, например RTX 3080. Вы даже можете использовать этот процессор с операционной системой Linux Ubuntu, если вы не используете традиционный компьютер на базе Windows.



Какой лучший игровой процессор?



Лучший игровой процессор, который вы можете приобрести в настоящее время, - это Intel Core i5-12600K. Его базовая тактовая частота составляет 3,6 ГГц, но вы можете разогнать его до 4,9 ГГц для еще более высокой производительности. Он также имеет интегрированную графику, поэтому вам не придется вкладывать средства в дорогой выделенный графический процессор, чтобы играть в менее графически интенсивные игры.

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Какой игровой процессор вам подходит?



Помимо бюджета, важно выбрать процессор, который соответствует вашей сборке игрового ПК, поскольку компоненты AMD и Intel не работают вместе. Также важно обратить внимание на базовую и повышенную тактовую частоту, если вы собираетесь разблокировать и разогнать свой процессор для повышения производительности.





Как я выбирал эти процессоры?



Покупка игрового процессора может оказаться сложной задачей, если вы не знакомы с процессорным жаргоном. У процессоров есть свой собственный язык, который может сбить с толку начинающего пользователя.



При поиске нового процессора для игр, вот некоторые соображения, которые помогут вам найти подходящую модель процессора для ваших нужд.



Производитель: Для большей надежности подумайте о том, кто производит ваш процессор. И AMD, и Intel являются ведущими производителями процессоров, и они оба доминируют в нашем списке.



Дата выпуска: Технологии быстро и постоянно развиваются, поэтому более новая модель может предложить больше функций. Конечно, за это, скорее всего, придется заплатить более высокой ценой.



Поколение: Тип поколения может сказать вам, какие программы и процессоры использует CPU.

Ядро: Количество ядер процессора говорит о том, насколько

быстро может работать процессор, при этом ядра одновременно обрабатывают несколько различных инструкций. Современные процессоры обычно используют несколько ядер для повышения производительности.



Тактовая частота: Тактовая частота показывает, сколько циклов в секунду может выполнять процессор. Она измеряется в гигагерцах (ГГц).



Разгон: Разгон позволяет увеличить тактовую частоту процессора. Например, Intel® Performance Maximizer является одним из ведущих инструментов для разгона с большей производительностью.



Интегрированная графика: Для лучшей визуализации, обратите внимание на наличие интегрированной графики в вашем процессоре. Это особенно важно, если вы планируете редактировать и транслировать видео.



Еще один отличный способ найти лучший процессор для игр в 2023 году - посмотреть на компьютерные игры, в которые вы собираетесь играть. Технические характеристики могут помочь вам купить процессор, соответствующий вашим личным потребностям.



Что такое центральный процессор?

CPU означает "центральный процессор". Можно считать, что центральный процессор - это мозг вашего компьютера. Он обеспечивает базовую структуру и питание, необходимые остальным компонентам для выполнения задач и запуска программ.



Что следует обновить в первую очередь: CPU или GPU?



Это зависит от того, какие проблемы у вас возникли. Если игры работают немного медленно или с трудом запускаются, пора обновить видеокарту, поскольку именно она управляет загрузкой игровых ресурсов. Однако если весь ваш ПК работает медленно или с трудом выполняет основные задачи, то, вероятно, лучше приобрести новый процессор.



В чем разница между процессорами AMD и Intel?



Разница между компонентами AMD и Intel аналогична разнице между компьютерами на базе Windows и Mac. И те, и другие используют собственные языки программирования и архитектуру для достижения желаемых результатов. И как таковые, они НЕ работают вместе, что означает, что вы не можете купить дешевую материнскую плату для платформы Intel и процессор AMD и ожидать, что они будут работать на вашем ПК. Процессор AMD не только не подойдет к материнской плате, но и не имеет необходимых программ для взаимодействия с компонентами Intel.



Чтобы убедиться, что ваш новый игровой процессор будет работать с вашей сборкой, вы можете заглянуть на сайт PC Part Picker, который призван помочь вам создать полностью совместимую сборку с бюджетом на новые компоненты. Вы просто выбираете компоненты, которые хотите купить, а сайт проверяет, все ли совместимо. И если возникают какие-либо проблемы, он отмечает их, чтобы вы точно знали, что нужно изменить, чтобы все работало вместе.



Какая температура должна быть у моего процессора во время игры?



Нормальный рабочий диапазон для процессора во время игр 61-73 C. В зависимости от графической нагрузки и температуры окружающей среды ваш процессор может иногда работать немного горячее, но это не должно привести к каким-либо повреждениям.



Если ваш процессор работает при гораздо более высокой температуре, вам, возможно, придется вложить средства в лучший кулер, термопасту для отвода избыточного тепла к радиатору или даже в систему жидкостного охлаждения. Существуют всевозможные программы для мониторинга температуры процессора, и я настоятельно рекомендую использовать одну из них, чтобы вы могли заметить проблемы до того, как они разрушат вашу "игровую установку".

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