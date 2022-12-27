Сборка за 70 тысяч - мое имхо и не только часть 2
Здравствуйте, с вами KsinTexH!
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И в этой статье я разберу основные вопросы читателей по поводу сборки. (P.S если вы ещё её не прочитали - то советую, получилась прекрасная сборка https://overclockers.ru/blog/PC_tematic/show/80024/top-pk-do-70-tr-moe-imho-i-ne-tolko)
В данном материале были вот такие компоненты:
Всё вместе на это ушло 67т.р
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Но многие из читателей обратились с негодованием в сообщениях на мою сборку.
Итак, приступаем к анализу ваших (гневных сообщений) Отвечаем на этот вопрос: " На портале ДНС было очень много отзывов об этом БП, но люди писали только о шуме дросселей - это заводской брак"
Лично я искал блоки питания в ДНС со специальной характеристикой "Проверенные модели"
Но если у вас заложились сомнения по поводу верности сборки, тогда могу предложить хороший аналог, но дороже на 2т.р System Power 9 600W предлагает ориентированным на конкурентную цену сборщикам ПК знаменитую надежность и тишину работы be quiet! Я считаю, что ответил на вопрос про неправильность блока питания и в конце немного переделаю таблицу!
И так следующий комментарий в студию)
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Признаюсь: "У меня не так много опыта (около 2 лет я стараюсь правильно по соотношению цены/производительности подобрать ПК для моих клиентов, а их уже около 100+ и все 100% довольны моей сборкой. Я всегда проверяю и делаю тесты и отсылаю своим клиентам!)
Думаю я ответил на твой вопрос и мне больше не будут его задавать. В любом случае если (как в 1 комментарии) вы понимаете, что от комплектующего пахнет, или вы видите какие-нибудь дефекты, то следует обращаться в поддержку (Ali, Ozon и тд.) или приходить в центр, откуда была совершена покупка! (ДНС, Ситилинк и тд.)
Следующий вопрос)
Я очень долго изучал этот комментарий и смотрел на разных площадках цены и вот мой ответ:
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" моей сборке материнская плата + процессор + ОЗУ + видеокарта - составляет 59500 (она конечно меньше 70k)"
Но я постараюсь собрать без материнской платы всё, о чём ты сказал за ценник не превышающий 59500
Процессор Intel Core i5-12400 в Aliexpress стоит 14 354 рубля
Про ДНС и online Trade я вообще молчу (хотя в ДНС цена различается на 300 рублей, но нам нужно собрать по самому минимуму)
С ОЗУ дела обстоят иначе, ибо комментатор не указал хотя бы вендора и подбирать очень плохо (может он имел даже про 32 ГБ зелёными плашками)
Я постарался найти память 32 ГБ с низкими таймингами за свою цену!
Возьмём ОЗУ от такого же вендора, что я упоминал в своей сборке (2-х канал по 16ГБ каждая плашка) Купим мы её в ДНС, т.к цена самая низкая - 8900 рублей
В Aliexpress цена начинается от 11 427,09 рублей, что несомненно дорого!
В online trade цена стартует от 10 240 рублей, что тоже дороговато!
Ну и напоследок берём 3060!
За вендоров GIGABYTE и PALIT я не ручаюсь, т.к они ОЧЕНЬ ПЛОХИ В ОХЛАЖДЕНИИ! Если комментатор имел в виду этих вендоров, то мне жалко его котельню (ПК)
3060 в ДНС начинается от 32499 за MSI (тут и прекрасное оформление и охлаждение. Не то, что у INOO3D и KFA2). Опять же говорюсь, что при выборе таких видеокарт я не ручаюсь за их нормальное охлаждение, ведь люди покупающие 3060 не покупают корпуса за баснословные 8 тысяч, а также не докупают прекрасные кулера по типу Lian Li и Arctic Cooling и тд...
В aliexpress всё просто кишит китайскими вендорами, к которым я бы не хотел особо присматриваться...
Отсортировав по заказам и по критерии не менее 4-х звёзд я выявил вот такую картину:
То есть на aliexpress за хорошего вендора видеокарты нужно отложить не менее 37000 тысяч рублей!
Поэтому возьмём видеокарту с ДНС, как бы плохо это не звучало...
Теперь при нехилом подсчёте у нас выходит 55754 рубля. Напоминаю, что видеокарта 3060 слабее RX 6650 Xt. Плюсом ещё играет то, что я собирал в комплекте с материнской платой. А за 3746 рублей - никакую материнскую плату не купишь. Думаю я ответил на вопрос комментатора.
Следующий вопрос меня немного вогнал в ступор...
Я понимаю, что есть люди, которые любят Intel, но думаю, что читателям не нужна подкупная сборка, где рассказывают неправду.
Напоминаю, что я собираю пк вот уже 2-й год и знаю тесты разных связок! Поэтому я очень надеюсь услышать конкретизированную критику!(если она такова имеется!)
Думаю, что объяснять мне больше не придётся и вы дорогие читатели немного уловили смысл моего поста!
Следующий вопрос звучит примерно так: Ну про БП я уже сказал, вот про кулер я не согласен конкретно! Вообще ID-Cooling это прекрасная компания, где большинство её продукции на высочайшем уровне (сколько раз покупал - никогда не было нареканий!)
Относительно этого кулера скажу, что он тихий (даже бывает его не слышно, хотя он работает на 60-70%) + (для кого как) он "строгий" - без лгбт подсветки и прочей мишуры (как вы заметили я собирал истинно "брутальный" ПК) и я думаю, что кулер отрабатывает на все 100 своих сил.
Конечно от не подойдёт для условного ryzen 5 5800x3d, т.к тут будет не хватать мощности теплоотвода (там уже 6 медных трубок не хватит) и нужно будет условное водяное охлаждение! И условный ID-Cooling ZOOMFLOW 240XT будет прекрасен в этой сборке (хоть он уже идёт с argb подсветкой вентелей)
И подходя о совместимости ZOOMFLOW 240XT с Корпусом ZALMAN S2 TG я скажу, что они совместимы.
Причём я даже сказал, что там можно установить больше вентиляторов!!!
Корпусом данной системы является ZALMAN S2 TG - достаточно компактный корпус, 3 корпусных вентилятора в комплекте: 1 на выдув, 2 фронтальных на вход. Дополнительно можно поставить ещё 1 вентилятор фронтально, ещё 2 сверху и 2 снизу. Т.е всего 8 шт. + идёт закалённое стекло и пылевая сетка спереди, что даёт хороший продув внутри корпуса. (+ любителям минималистичного и строгого дизайна понравится обязательно) кто-то плохо вдумывается в смысл моего написанного сообщения!
В картах от AMD вендора GIGABYTE скажу, что комментаторам стоит получше почитать разные статьи. Т.к много - кто говорит, что вендор GIGABYTE лучше делает свои карты на AMD, чем на NVIDIA
За всё время об этой видеокарте 1 звёдочку поставило 4 человека
Тогда, как много из видеоблогеров говорит о треске и шуме видеокарты 3060 от GYGABYTE.
Скажу, что плюсом моего выбора играет производительность, т.к rx 6650xt находиться, а в некоторых случаях немного уступает 3060Ti версии. То есть производительность выше чем у 3060, которая отстаёт ± 15% от своей старшей модели!
Думаю, что я ответил на все вопросы комментаторов и готов услышать конкретизированную критику на счёт выбора комплектующих!
Как я и обещал я заменю БП на более дорогой, но более тихий и лучший, чтобы опять не подвергнуть себя критике!
Вот таблица:
В итоге сейчас конфигурация стоит около 68290 рублей. Мы по-прежнему уложились в бюджет, но улучшили наши комплектующие!
Спасибо всем, кто дочитал этот пост до конца.
P.S уже сейчас дописывая свою статью я хотел бы прикрепить ссылку на один канал, который прекрасно говорит о том, что DLLS на видеокартах 30xx линейки, jсобенно 3050,3060,3060ti очень плоха
(вкратце, включая данную функцию реализованную плохо в видеокартах 30-й линейки у нас получается размывание картинки, что намного хуже для хорошего гейминга и антуража!)Вот, посмотрите. Очень познавательно!
Думаю, что я помог вам в сборке ультимативного ПК за цену/производительность.
Надеюсь эта статья была для вас полезна!
Делитесь своим мнением в комментариях.
С уважением, ваш любимый, KsinTexH))
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