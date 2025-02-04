Поскольку потребление энергии GPU уже стало актуальной темой, взгляды были направлены на новейшие видеокарты Nvidia. Однако более глубокое расследование показало, что на самом деле в крахе виновата старая RTX 4090 Founders Edition (FE).

Посты PCM в социальных сетях, написанные UNIKO's Hardware, свидетельствуют о том, что при тестировании, скорее всего, использовалась RTX 4090 Founders Edition (FE), прежде чем оценивать графические процессоры серии RTX 50. Хотя Nvidia уже обновила разъем питания RTX 4090 FE до более нового и безопасного стандарта 12V-2×6, вполне возможно, что в устройстве все еще использовался оригинальный, более подверженный сбоям разъем 12VHPWR.

Во время тестирования оба графических процессора RTX 50 были выведены на полную нагрузку, когда автор обзора заметил нестабильность системы, первоначально заподозрив отказ SSD. Однако при ближайшем рассмотрении были обнаружены следы оплавления на 16-контактном кабеле питания GPU, что дало повод предположить, что серия RTX 50 все еще может быть уязвима к проблемам с разъемом питания.

Дальнейшее исследование выявило следы ожогов на RTX 4090 FE, в то время как на графических процессорах RTX 50 повреждений не было. Это убедительно свидетельствовало о том, что в расплавлении кабеля виновата RTX 4090 FE, а не более новые карты серии RTX 50.

С момента появления RTX 4090 в нескольких отчетах были зафиксированы случаи расплавления разъемов 12VHPWR из-за неправильной посадки. Если разъем вставлен не до конца, он может выделять избыточное тепло, что может привести к повреждению. Компания Nvidia даже признала этот риск, посоветовав пользователям следить за надежностью и полнотой соединения.

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В последних графических процессорах Nvidia серии RTX 50 используется обновленный разъем питания 12V-2×6, который не позволяет подавать питание, если он не вставлен должным образом. Недавно во время мероприятия Nvidia RTX AI Day 2025 в Южной Корее представители компании заверили, что проблемы с разъемом были решены в RTX 50-й серии. Модернизированный дизайн разъема призван снизить риск перегрева, который был характерен для RTX 4090.

Чтобы снять опасения, производители GPU вводят дополнительные меры безопасности. Zotac добавила в свои новые графические процессоры серии RTX 50 функцию светового индикатора безопасности, который подает сигнал, если разъем не полностью вставлен в гнездо. MSI, в свою очередь, предлагает 16-контактные кабели с видимыми желтыми индикаторами в комплекте с графическими процессорами и блоками питания, чтобы помочь пользователям убедиться в надежности соединения.

В итоге, если у вас RTX 4090, дважды проверьте подключение питания, поскольку, как показывает этот случай, неправильное подключение может привести к катастрофе даже спустя долгое время после установки. К счастью, серия RTX 50 от Nvidia, похоже, лучше защищена от подобных проблем.