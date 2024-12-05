iPhone SE 4 должен стать популярным смартфоном 2025 года

Есть серьезное предположение, что мы увидим следующий бюджетный iPhone SE от Apple в 2025 году, скорее всего, где-то в первые пару месяцев.

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Итак, почему же выход iPhone SE 4 станет большим событием? Во-первых, давайте рассмотрим, чего стоит ожидать от бюджетного предложения Apple. Это всегда была комбинация старого дизайна корпуса, но с внутренними компонентами, отличными от оригинальных.

Первый iPhone SE в 2016 году был тем, что многие считали идеальным «маленьким» iPhone, придерживаясь корпуса и дизайна iPhone 5s с 4-дюймовым экраном, при этом обладая схожими с iPhone 6s характеристиками. iPhone SE 2 и iPhone SE 3, выпущенные в 2020 и 2022 годах соответственно, имели корпус и дизайн iPhone 8, но с улучшенными внутренними компонентами.

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Похоже, что iPhone SE 4 наконец-то откажется от домашней кнопки, ознаменовав тем самым конец классической аппаратной функции. По слухам, iPhone SE 4 будет оснащен 6,1-дюймовым дисплеем с возможным переходом с LCD на OLED. Поскольку домашней кнопки (скорее всего) больше не будет, у iPhone SE 4 почти наверняка появится вырез, но не Dynamic Island.

По другим данным, в iPhone SE 4 может появиться кнопка Action, а также зарядка USB-C. Это также может быть первый iPhone, в котором будет использоваться собственный чип Apple 5G, который может стать результатом приобретения компанией Apple модемного бизнеса Intel в 2019 году, на разработку которого ушли годы. В нем будет использоваться одинарная камера, но с прежней 12-мегапиксельной матрицей, которая будет увеличена до 48 мегапикселей.

Самое главное, что внутри, вместо того чтобы использовать старый, устаревший процессор, Apple может оснастить iPhone SE 4 чипом A18 - таким же, как в iPhone 16. Это, друзья, был бы очень хороший ход со стороны компании.

Искусственный интеллект от Apple для широких масс

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Когда дело доходит до игры с искусственным интеллектом, Apple не торопится сравнивать себя с конкурентами и, соответственно, отстает. Впрочем, в некоторых случаях быть последним - это хорошо, ведь в некоторых тестах инструмент Apple Clean Up работает лучше, чем Samsung или Google.

Apple выбрала интересный подход к выпуску Apple Intelligence вместе с iOS 18. Изначально мы ожидали, что она появится вместе с линейкой iPhone 16, но Apple применила более поэтапный подход к внедрению ИИ в программное обеспечение, начав выпускать его с iOS 18.1 и далее.

Однако есть и другая проблема, связанная с поэтапным внедрением искусственного интеллекта: только немногочисленные модели iPhone могут получить доступ к Apple Intelligence - в частности, поддерживаются только iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и линейка iPhone 16.

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Если слухи правдивы, iPhone SE 4 станет большим шагом к тому, чтобы сделать Apple Intelligence доступной для большего числа людей. Те, кто долгое время держался за старые iPhone, вероятно, скорее всего, просто перейдут на новый iPhone не тратя много денежных средств, получив все самое новое из линейки 16 модели.

Честно говоря, одна только функция Clean Up стоит того, чтобы иметь iPhone с Apple Intelligence, потому что каждый может извлечь из нее пользу. Никому не нравится, когда на заднем плане их отпускных фотографий видны кучки посторонних людей или мусор на земле. Наличие функции Clean Up означает, что вам придется реже просить других людей удалять нежелательные фоновые объекты на ваших фотографиях.

Очень важный iPhone в экосистеме\



Я думаю, что у Apple есть отличная возможность выпустить iPhone SE 4 в следующем году, если сообщения о том, чего стоит ожидать, правдивы. Снижение цены за вход (даже если iPhone SE получит возможное повышение цены) для Apple Intelligence было бы важным шагом для Apple, учитывая, что конкуренты не ограничивают возможности ИИ только флагманскими моделями. В сочетании с другими техническими характеристиками и дизайном, которые мы ожидаем, iPhone SE 4 может стать одним из самых важных смартфонов 2025 года.