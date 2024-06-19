На выставке Computex 2024 компания AMD представила свои новые процессоры Ryzen 9000-й серии, а также новую линейку чипсетов для материнских плат с их поддержкой. Естественно, новый кремний вызвал новую волну материнских плат, и Gigabyte продемонстрировала несколько из них на выставке. Gigabyte также представила несколько материнских плат Intel "Arrow Lake", хотя Intel еще официально не анонсировала эти чипы 15-го поколения для настольных систем. (Мы не увидели особых изменений по сравнению с предыдущим поколением, но новые материнские платы Gigabyte для AMD и Intel демонстрируют несколько интересных особенностей, на которые стоит обратить внимание.

AMD: X870E, USB4 и Threadripper

Основные изменения в грядущих материнских платах AM5 связаны с новыми чипсетами AMD X870 и X870E. Они похожи на своих предшественников X670 и X670E, но добавляют интегрированную поддержку USB4. Чипсет X870 также поддерживает слот PCI Express 5.0 M.2, который ранее был доступен только в чипсете X670E.

Поскольку чипсет X870E ориентирован на энтузиастов, Gigabyte постаралась на славу, выпустив новую материнскую плату X870E Aorus Xtreme. Помимо обычных светодиодных индикаторов, эта плата оснащена большим OLED-экраном, расположенным над задней панелью ввода/вывода. Он может воспроизводить анимацию и придает плате ту степень индивидуальности и уникальности, которой не хватает многим другим материнским платам.

Gigabyte X870E Aorus Xtreme также будет иметь поддержку USB4 и удобные функции, такие как быстросъемная кнопка PCIe, которая делает замену видеокарты менее хлопотной. Несколько более удивительной оказалась новая материнская плата B650E Aorus Pro X USB4, анонсированная за несколько дней до начала Computex. Чипсет B650E выпускается уже некоторое время, но теперь он обновлен и оснащен контроллером USB4.

Gigabyte также представила новую материнскую плату для AMD Ryzen Threadripper. Материнская плата TRX50 AI TOP была создана для поддержки четырех видеокарт, чтобы максимизировать производительность вычислений и, особенно, ИИ на базе GPU. Каждый из слотов PCIe x16 оснащен дорожками PCIe 5.0, а материнская плата имеет два порта USB Type-C 40 Гбит/с.

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AI TOP поддерживается серией фирменных компонентов Gigabyte AI TOP (графический процессор RTX 4070 Ti Super и твердотельные накопители AI TOP с высокой степенью защиты от записи). Графические процессоры двухслотовые и могут быть установлены на эту плату в количестве четырех штук без помех, а твердотельные накопители рассчитаны на интенсивную запись данных при обучении моделей искусственного интеллекта. Gigabyte также готовит двухслотовую версию карты для рабочих станций AMD Radeon Pro W7900, которая может работать на этой плате в аналогичном режиме с несколькими GPU.

Intel: Arrow Lake и LGA 18XX

Очень мало известно о грядущих процессорах Arrow Lake и поддерживающей их платформе Intel, однако очевидно, что выход нового оборудования не за горами, ведь не только Gigabyte, но и другие производители материнских плат, например MSI, представили материнские платы нового поколения. Новые платы различаются по своим характеристикам и уникальности, но в каждой из них есть что-то интересное.

Во-первых, это две материнские платы нового поколения Z Aorus Elite. На первый взгляд они практически идентичны, причем Z Aorus Elite X Ice выглядит как бело-серебристая версия своего собрата Z Aorus Elite WiFi 7. Однако некоторые тонкие различия на задних панелях ввода/вывода и вокруг аудиокодеков указывают на то, что Aorus Elite X Ice является более дорогой из этих двух материнских плат: У нее не только больше конденсаторов и EMI-экран над аудиоаппаратурой, но и, похоже, больше портов USB.

Более интересным в обеих платах является включение нового разъема для антенн Wi-Fi, который обещает быть более простым в подключении, чем старомодные ввинчивающиеся антенны, распространенные в данный момент. Обе платы также оснащены портами HDMI, расположенными по правым краям, - любопытное подключение, которое, возможно, предназначено для поддержки дисплеев, встроенных в корпуса. Материнская плата нового поколения Z Aero и плата нового поколения Aorus Master, представленные на выставке Gigabyte, также имеют эти новые особенности.

Еще более интересной является материнская плата Z Aorus Tachyon Ice от Gigabyte. Она также оснащена новым антенным разъемом, но ее компоновка более интригующая: Слоты оперативной памяти, которые почти всегда располагаются справа от процессорного гнезда, находятся над ним, а аппаратные средства регулировки питания, которые обычно располагаются там, перенесены под процессорное гнездо. Для поддержки этого изменения процессорное гнездо в целом было повернуто на 90 градусов против часовой стрелки.

В первую очередь новое расположение предназначено для любителей разгона памяти; такая конструкция позволяет уменьшить длину дорожек между процессором и слотами DIMM, что дает дополнительный прирост производительности, а большинство мастеров памяти не используют более двух модулей DIMM. Основной разъем питания материнской платы также расположен под прямым углом и перемещен дальше вниз по материнской плате для поддержки этих изменений. В целом, это любопытный дизайн, хотя не уверен, насколько он будет полезен за пределами круга профессиональных оверклокеров.

Последней и менее уникальной является новая материнская плата Mini-ITX Aorus, которая выглядит довольно хорошо сделанной, но, похоже, не имеет отличительных особенностей, кроме компактного размера. Пространство на таких платах весьма ограничено, поэтому на них сложно разместить те же функции, что и на более крупных.

И последнее, что следует отметить в новых материнских платах Gigabyte для Intel, - это то, что на металлических крепежных элементах для процессора указано гнездо LGA 18XX. Intel еще не подтвердила, какой сокет она будет использовать для процессоров Arrow Lake; много кто знал, что это будет не текущий LGA 1700, поскольку Intel считает необходимым менять сокеты каждые несколько лет, но еще не было точного названия. Это дает первый намек на то, что сокет будет называться что-то вроде LGA 1800, хотя последние две цифры могут быть любыми. Скорее всего, будет известно со временем чуть больше, когда эти продукты будут ближе к дате выпуска.