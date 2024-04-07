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iPhone 16: новости, цена, дата выхода и многое другое

До презентации iPhone 15 и iPhone 15 Pro осталось несколько месяцев, так что вы знаете, что это значит: слухи об iPhone 16 в полной силе. От утечек информации о дизайне и предполагаемых спецификациях до изменений в камере и многого другого. От iPhone 16 ожидается большинство изменений, чем от iPhone 15, поэтому я собрал для вас все самые громкие слухи и сообщения.
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iPhone 16: дата выхода

Как и большинство релизов iPhone, ожидается, что Apple объявит и выпустит линейку iPhone 16 где-то осенью этого года.

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Если не будет задержки, как в 2020 году, когда iPhone 12 вышел в октябре, можно с уверенностью сказать, что мы увидим модели iPhone 16 и iPhone 16 Pro в сентябре. Все всегда может измениться, но это то, что мы ожидаем прямо сейчас. Если не будет информации об обратном, ожидайте дату выхода следующих iPhone Apple в сентябре 2024 года.

iPhone 16: цена

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Хотя ожидалось, что в линейке iPhone 15 произойдет повышение цен, этого не случилось, за исключением модели iPhone 15 Pro Max, цена которой теперь начинается с 1200 долларов за версию с 256 Гб памяти (варианта с 128 Гб больше нет). Это была единственная модель в линейке iPhone 15, которая увидела "повышение цен".

Цены на компоненты iPhone 15 были самыми высокими для Apple, хотя компания и максимально пыталась снизить цены, но этого не вышло. В 2024 году этого тоже может не произойти, поэтому можно ожидать небольшого повышения цен на все модели iPhone 16.

Однако насколько возможно такое повышение, пока неизвестно.

iPhone 16: дизайн

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В линейке iPhone 16 грядут большие изменения, в первую очередь это касается стандартных iPhone 16 и iPhone 16 Plus.

Ранее MacRumors сообщал, что существует три разных прототипа iPhone 16, но последняя утечка, похоже, подтверждает, какой из них мы получим.

В iPhone 16 и iPhone 16 Plus компания Apple отказывается от диагонального расположения камеры, которое она использовала в течение последних нескольких лет. Вместо этого она собирается использовать вертикальный остров камеры в форме таблетки, похожий на тот, что мы впервые увидели в iPhone X, только немного больше за счет линз и датчиков.

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Остальной профиль стандартных моделей iPhone 16 останется неизменным, но есть вероятность, что он получит кнопку Action, как сообщалось ранее.

Любые изменения в дизайне iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max могут быть менее радикальными, поскольку Apple, похоже, довольна теми изменениями, которые она представила в iPhone 15 Pro. Тем не менее, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, получат новую кнопку Capture, которая будет расположена под кнопкой сна.

Сообщается, что новая кнопка Capture будет емкостной, а не физической, и будет располагаться вровень с рамкой телефона. Поскольку, по слухам, это будет кнопка "захвата", она, скорее всего, сможет работать как кнопка спуска затвора камеры, хотя может быть и настраиваемой, как кнопка Action.

Чтобы разместить новую емкостную кнопку, антенна беспроводной связи будет перенесена на другую сторону. Кнопка Action также может быть больше в моделях iPhone 16 Pro по сравнению с текущим iPhone 15 Pro.

Стандартная линейка iPhone 16 может быть представлена в нежно-розовом, желтом, зеленом и голубом оттенках, по крайней мере, если судить по предыдущим рендерам. В iPhone 16 Pro снова будет использоваться титан, и на этот раз может появиться новый цвет под названием "Белый титан", согласно внутренним утечкам. Другой более ранний слух также указывал на "пустынный титановый" цвет, который был бы похож на золотой.

Apple также собирается модернизировать микрофоны в iPhone 16, чтобы повысить соотношение сигнал/шум по сравнению с предыдущими версиями. Это означает, что устройство будет слышать вас более отчетливо, что может помочь в работе с запросами Siri. И если учесть, что в iOS 18 будет больше генеративных функций искусственного интеллекта, то более точная Siri будет очень нужна.

iPhone 16: дисплей

Возможно, размеры дисплеев моделей iPhone 16 Pro претерпят некоторые изменения. Однако стандартные варианты iPhone 16 останутся прежними.

Дисплей iPhone 16 Pro может быть увеличен до 6,3 дюйма с нынешних 6,1 дюйма. Больший iPhone 16 Pro Max будет иметь диагональ 6,9 дюйма, а не 6,7 дюйма.

Меньшая модель iPhone 16 Pro увеличится в размерах, что позволит установить в нее более крупный телеобъектив камеры, обеспечивающий 5-кратный оптический зум, который появился в iPhone 15 Pro Max. Из-за ограничений 6,1-дюймового размера объектив с тетрапризмой не помещался, но 6,3-дюймовый корпус может изменить ситуацию.

Появился новый отчет, в котором говорится, что Apple использует новую технологию производства дисплеев под названием Border Reduction Structure (BRS), которая позволяет поставщикам уменьшить размер черных границ вокруг экрана.

Мы также можем получить более яркие дисплеи и более эффективное энергопотребление, поскольку Apple, как сообщается, использует технологию микролинз в OLED-панелях iPhone 16.

Наконец, в отчете The Elec говорится о том, что в линейке iPhone 17 впервые во всех моделях, включая базовые, будут использоваться LTPO OLED-панели с технологией ProMotion и всегда включенными экранами. Другими словами, базовые модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus по-прежнему будут оснащаться дисплеями с частотой обновления 60 Гц.

iPhone 16: технические характеристики


В базовых моделях iPhone 16 и iPhone 16 Plus мы должны увидеть чип A17. Однако это может быть не тот чип A17 Pro, который сейчас стоит в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Скорее всего, Apple будет использовать более дешевый техпроцесс для стандартного чипа A17, который может попасть в стандартные модели iPhone 16.

Аналитик Джефф Пу считает, что Apple пойдет другим путем и просто использует названия A18 и A18 Pro для новых чипов. Это означает, что все модели iPhone 16 будут оснащены той или иной вариацией чипа A18, а не A17, который можно рассматривать как чип "последнего поколения".

С учетом того, что перегрев был проблемой для моделей iPhone 15, выпущенных в день запуска, говорят, что Apple работала над новой тепловой конструкцией, чтобы помочь с отводом тепла. Это может быть реализовано в виде графеновой тепловой системы для базовых моделей iPhone 16, в то время как iPhone 16 Pro может иметь металлический корпус батареи. Сейчас в iPhone для теплоотводов используется медь, но графен обладает более высокой теплопроводностью.

Ходили слухи, что Apple работает над собственными чипами модемов 5G, но это произойдет не раньше 2024 года. Вместо этого в iPhone 16 Pro может использоваться модем Snapdragon X75 от Qualcomm для быстрой и эффективной связи 5G. Однако в базовой модели iPhone 16 по-прежнему будет использоваться чип Qualcomm X70, который сейчас стоит в iPhone 15. В iPhone 16 также может появиться технология Wi-Fi 7, способная обеспечить скорость передачи данных не менее 30 гигабит в секунду, а то и до 40 Гбит/с.

iPhone 16: камеры

Как уже говорилось ранее, iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут оснащены двойной камерой, представленной в виде вертикального островка камеры в форме таблетки. iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, похоже, будут иметь ту же компоновку камеры с тремя объективами, которая использовалась последние несколько лет.

Хотя базовые модели будут иметь другую компоновку камеры, характеристики камеры не были обновлены. Однако это не относится к моделям Pro.

В этом году Apple может обновить ультраширокие объективы iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max до 48-мегапиксельного сенсора - это большой скачок по сравнению с нынешними 12 МП на iPhone 15 Pro. Если это так, то снимки с ультраширокой матрицей будут более детализированными, особенно в условиях недостаточного освещения. В iPhone 16 Pro Max также могут быть улучшены все три объектива, поскольку в каждом из них будет по два стеклянных и шесть пластиковых элементов.

У тех, кто предпочитает более компактную модель Pro, есть все шансы получить обновление камеры и в этом году. Поскольку iPhone 16 Pro будет иметь более крупный 6,3-дюймовый дисплей, в корпусе будет достаточно места для установки камеры с тетрапризмой, что позволит использовать 5-кратный оптический зум - приятное обновление по сравнению с 3-кратным оптическим зумом, предлагаемым iPhone 15 Pro.

iPhone 16: время автономной работы

Возможно, мы наконец-то увидим лучшее время автономной работы iPhone 16 Pro, поскольку, по слухам, в нем используется технология стекированных аккумуляторов. При использовании стековых батарей можно добиться большей емкости и более длительного срока службы. Это также может повысить скорость проводной зарядки на 40 Вт и зарядки по технологии MagSafe на 20 Вт.

Скорость зарядки уже давно является областью, в которой Apple отстает от своих конкурентов. Если в iPhone 16 это действительно будет решено, пользователей ждет настоящий праздник.

По словам @MajinBuOfficial, мы также имеем представление о том, чего ожидать от аккумуляторов во всей линейке iPhone 16, причем изменения будут повсеместными. Утечка утверждает, что iPhone 16 и iPhone 16 Pro Max будут иметь более емкие батареи, чем их предшественники, однако iPhone 16 Plus будет иметь меньшую емкость батареи, чем раньше. Модель Pro Max также больше не будет использовать L-образный дизайн батареи и вернется к прямоугольной форме, как у iPhone 16 и 16 Plus.

На данный момент, похоже, что стандартный iPhone 16 будет иметь 3 561 мАч (по сравнению с 3 349 мАч у iPhone 15), iPhone 16 Plus - 4 006 мАч (по сравнению с 4 383 мАч у iPhone 15 Plus), а iPhone 16 Pro Max - 4 676 мАч (по сравнению с 4 422 мАч у iPhone 15 Pro Max). Почему-то нет никакой информации о возможности появления iPhone 16 Pro. Но это все домыслы @MajinBuOfficial, который имеет неоднозначный послужной список с утечками Apple.

iPhone 16: программное обеспечение и обновления


Поскольку Всемирная конференция разработчиков Apple (WWDC) начнется 10 июня, а линейка iPhone 16 появится осенью, можно ожидать, что iOS 18 выйдет вместе с iPhone 16.

Хотя большинство других технологических компаний активно инвестируют в искусственный интеллект, Apple в основном хранит молчание. Но все может измениться с появлением iOS 18 и Siri, так как Apple работает над тем, чтобы усовершенствовать ее с помощью более интеллектуального ИИ, основанного на больших языковых моделях (LLM). Apple может привнести новые функции LLM во все iPhone, но некоторые из них, скорее всего, останутся эксклюзивными для линейки iPhone 16.

Среди возможных функций ИИ - улучшенное взаимодействие с Siri и Messages, улучшенные автоматически создаваемые плейлисты Apple Music, интеграция с приложениями для повышения производительности и многое другое. Также ходят слухи об усовершенствовании микрофона, которое будет сопровождаться улучшением работы Siri на основе ИИ, например, повышением водонепроницаемости и улучшением соотношения сигнал/шум.

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