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Представлен обновленный Raptor Lake Core 14

Intel раскрывает подробности о настольных процессорах Core 14-го поколения и уже сегодня поступили в продажу новейшие процессоры Intel для настольных ПК.
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Чипы Intel Core 14-го поколения для настольных ПК поступили в продажу уже сегодня, но не стоит ожидать серьезных архитектурных изменений. 

В новых чипах технически используется та же архитектура Raptor Lake, что и в прошлогодних чипах Core 13-го поколения. На этот раз Intel заявляет, что обновила технологию для повышения производительности, что привело к увеличению тактовой частоты и появлению дополнительных ядер.

Таким образом, вы не найдете здесь архитектуры Intel "Meteor Lake" или нового 7-нанометрового технологического узла. Пока что компания оставляет эти новые технологии для ноутбуков, которые появятся позже, в 2023 году. Вместо этого пользователям настольных ПК придется довольствоваться более постепенным обновлением, хотя, по словам Intel, новое семейство продуктов по-прежнему обладает высочайшей производительностью. 

Разбор первых чипов Intel 14-го поколения

14-е поколение Intel начнется с трех чипов, самый мощный из которых - Intel Core i9-14900K, или, как его называют в Intel, "самый быстрый в мире настольный процессор". Этот чип, который продается по цене 589 долларов США, способен кратковременно достигать тактовой частоты до 6 ГГц.

"Наш новый Core i9 обеспечивает более высокую однопоточную и многопоточную производительность благодаря более быстрым ядрам и усовершенствованиям нашей гибридной архитектуры", - заявил на пресс-брифинге вице-президент Intel Роджер Чандлер.

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Тем не менее, в январе Intel уже продала другой чип с тактовой частотой 6 ГГц - Intel Core i9-13900KS, в котором максимальная тактовая частота достигалась только одним ядром. Поэтому очень интересно, как поведет себя Core i9-14900K в сравнении с ним. 

Второй чип - Core i7-14700K, который продается по цене 409 долларов США, по сравнению с прошлогодней моделью Intel Core i7-13700K, в новом чипе добавлено еще четыре эффективных ядра, в результате чего общее количество ядер увеличилось с 16 до 20 для повышения многопоточной производительности. При этом максимальная тактовая частота была повышена с 5,4 до 5,6 ГГц. 

Последний чип в первой линейке 14-го поколения - Intel Core i5-14600K, преемник прошлогоднего Intel Core i5-13600K. Количество ядер осталось прежним, но максимальная тактовая частота была увеличена до 5,3 ГГц с 5,1 ГГц. Чип продается по цене 319 долларов США.

Интерес Intel к искусственному интеллекту только возрастает

Естественно, новые процессоры поставляются с некоторыми инструментами, поддерживающими искусственный интеллект. Одна из таких программ называется "Intel Application Performance Optimization", или APO, которая предназначена для дальнейшего увеличения частоты кадров в играх за счет более эффективного распределения ресурсов приложений. По данным Intel, APO может повысить производительность такой игры, как Metro Exodus, на 16%. 

"Сейчас не все игры получают преимущества от APO, и по мере тестирования и проверки игр мы будем добавлять те, которые получат наибольшую выгоду", - сказал Чандлер. 

Core i9-14900K также поставляется с функцией разгона, управляемой искусственным интеллектом. "Одним щелчком мыши модель искусственного интеллекта Intel для разгона проанализирует систему пользователя и определит рекомендуемые параметры разгона, исходя из его конфигурации", - сказал Чандлер.

Доступ к этой функции можно будет получить через утилиту Intel Extreme Tuning Utility (XTU), которая доступна для загрузки. В будущем компания также планирует распространить функцию разгона с помощью искусственного интеллекта на другие разблокированные чипы, в число которых могут войти упомянутые выше чипы Core i7 и Core i5 14-го поколения.

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Простое, но, скорее всего, скромное обновление

В новых чипах Intel также реализована поддержка Wi-Fi 7 и Thunderbolt 5 в виде "дискретной опции". Это означает, что процессоры могут поддерживать новые технологии при наличии необходимых компонентов на материнской плате.

Новые процессоры также могут быть установлены в существующие материнские платы Intel серий 600 и 700, что упрощает переход на эти чипы для клиентов Intel. Кроме того, можно выбрать вариант KF каждого процессора, который стоит на 25 долларов США меньше, но не имеет интегрированной графики. (Это усложняет процесс установки, но позволяет сэкономить деньги, если вы уже планируете использовать специализированную видеокарту).

Несмотря на улучшения, Intel сообщила журналистам, что в играх чипы Core 14-го поколения обеспечивают лишь "среднезначный" или "верхнезначный" прирост производительности по сравнению с 13-м поколением прошлого года. Intel не предоставила никаких игровых бенчмарков, сравнивающих 14-е и 13-е поколения напрямую, но чипмейкер поделился данными о производительности Core i9-14900K в сравнении с процессорами своего прямого конкурента, компании AMD. 

Судя по результатам бенчмарков, Core i9-14900K обменялся ударами с AMD Ryzen 9 7950X3D, причем в некоторых играх, включая Starfield и Total War: Warhammer III, чип Intel обошел его. Однако в других играх, представленных на диаграмме ниже, он показал низкий результат, например, в Cyberpunk 2077 и DOTA 2.

В других бенчмарках Intel утверждает, что Core i9-14900K обеспечивает более стабильно высокую частоту кадров по сравнению с процессорами AMD. Компания добавляет, что Core i9, а также Core i7-14700K превосходят Ryzen 9 7950X3D от AMD при создании контента, например, при редактировании видео и фотографий.

Компания предоставила только один бенчмарк, в котором 14-е поколение сравнивалось с предыдущими чипами Core, но тесты касались только создания контента. По результатам тестов Core i7-14700K значительно опередил i7-13700K и i7-12700K в различных тестах, ориентированных на многопоточную нагрузку. (Причиной этого, несомненно, является добавление четырех более эффективных ядер в 14700K по сравнению с предыдущими чипами i7).

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Intel сообщает, что новые процессоры доступны как в интернет-магазинах, так и в розничных магазинах. Другие чипы семейства 14-го поколения Core также появятся в начале следующего года.

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