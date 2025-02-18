Помимо тормозных колодок, вред экологии наносят автомобильные шины. В процессе эксплуатации они стираются, выделяя в атмосферу микрочастицы резины и других вредных соединений.

Исследование, проведённое учёными из британского Университета Саутгемптона, выявило серьёзное негативное влияние тормозной пыли на окружающую среду. В определённых условиях износ тормозных колодок может загрязнять воздух даже сильнее, чем выхлопные газы современных дизельных двигателей.

Ранее было доказано, что содержащийся в тормозных колодках асбест опасен для лёгких, поэтому его заменили медью. Однако и этот металл оказывает вредное воздействие на дыхательную систему человека. Несмотря на потенциальный риск, медь по-прежнему используется в производстве тормозных колодок, так как её применение не запрещено на законодательном уровне.

Эксперты протестировали различные виды тормозных колодок, включая так называемые органические модели, которые позиционируются как более экологичные. Однако исследования показали, что пыль, образующаяся при их износе, даже вреднее, чем выбросы современных дизельных автомобилей.

В испытаниях участвовали несколько комплектов колодок с разным составом, но ни один из них не продемонстрировал удовлетворительных результатов. На сегодняшний день в мире практически отсутствуют нормативные акты, регулирующие выбросы, не связанные с работой двигателя внутреннего сгорания.

Помимо тормозных колодок, вред экологии наносят автомобильные шины. В процессе эксплуатации они стираются, выделяя в атмосферу микрочастицы резины и других вредных соединений. Чтобы минимизировать этот ущерб, компания Continental разработала экологичные покрышки Conti GreenConcept. В их составе используются природные компоненты, такие как одуванчики и рисовая шелуха, а каркас изготовлен из переработанного пластика.