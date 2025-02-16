В 2021 году компания заключила контракт на закупку 100 000 электрокаров Tesla, в основном Model 3, на сумму 4,2 миллиарда долларов.

Одна из крупнейших в мире компаний по прокату автомобилей Hertz столкнулась с огромными убытками, несмотря на продажу 30 000 электромобилей. По информации Carscoops, если бы не это, убытки могли бы быть ещё больше.

В 2021 году компания заключила контракт на закупку 100 000 электрокаров Tesla, в основном Model 3, на сумму 4,2 миллиарда долларов. Ожидалось, что низкие затраты на эксплуатацию таких автомобилей позволят увеличить прибыль. На практике выяснилось, что клиенты сторонятся таких автомобилей из-за дополнительных трудностей с зарядкой.

Столкнувшись с проблемами, Hertz начала распродавать электромобили. Процесс длился с начала 2023 года до конца 2024-го, в ходе которого реализовали 30 000 машин.

Тем не менее, это не спасло компанию от значительных убытков: в четвёртом квартале 2024 года Hertz зафиксировала убытки в 479 миллионов долларов, а общие потери за год составили 2,9 миллиарда долларов.

Несмотря на неудачу, Hertz не отказывается от электромобилей полностью. Вместо этого компания перераспределяет их в регионы, где развита зарядная инфраструктура и есть высокий спрос на электромобили. Например, в США ставка делается на Калифорнию.