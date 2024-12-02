На российском рынке появился уникальный лот: Mercedes-Benz 230 в кузове W142, принимавший участие в съемках культового советского фильма «Семнадцать мгновений весны».

На российском рынке появился уникальный лот: Mercedes-Benz 230 в кузове W142, принимавший участие в съемках культового советского фильма «Семнадцать мгновений весны». Этот автомобиль стал неотъемлемой частью образа Штирлица, и теперь один из трех автомобилей, использованных в кинопроизводстве, доступен для покупки.

Продавец кратко охарактеризовал машину как «Mercedes-Benz Штирлица. Тот самый, из фильма».

Данный автомобиль был выпущен в 1938 году. На момент продажи его пробег составляет 50 тысяч километров. Автомобиль оснащен 6-цилиндровым двигателем объемом 3,2 литра, который развивает мощность в 78 лошадиных сил. Эта мощность позволяет машине развивать скорость до 130 км/ч. Коробка передач механическая, привод — задний.

За этот уникальный экземпляр просят 20 миллионов рублей. Для сравнения, в Германии цены на родстеры Mercedes-Benz 230 варьируются от 114 до 295 тысяч евро, версии с закрытым кузовом обычно стоят дешевле.