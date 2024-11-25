Первая модель Maextro S800 позиционируется как роскошный седан, сопоставимый по уровню с автомобилями Rolls-Royce и Mercedes-Maybach.

Совместные усилия компаний JAC и Huawei привели к созданию нового суббренда Maextro, под которым будет представлена роскошная модель электрического седана S800. Официальная премьера состоится 26 ноября, а первые изображения автомобиля уже обнародованы. Ожидается, что продажи начнутся в 2025 году.

Maextro, известный на китайском как Zunjie, станет частью линейки HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance). В этот альянс входят такие совместные предприятия Huawei, как Aito, Luxeed и Stelato. Основной акцент бренда направлен на создание высококлассных электрических автомобилей, способных конкурировать с самыми именитыми игроками рынка.

Первая модель Maextro S800 позиционируется как роскошный седан, сопоставимый по уровню с автомобилями таких брендов, как Rolls-Royce и Mercedes-Maybach.

Хотя подробные характеристики пока не раскрываются, уже известно, что длина седана составит 5,5 метра. Основой для S800 послужит платформа X6, разработанная JAC. Для производства Maextro S800 будет построен новый завод с проектной мощностью 200 тысяч автомобилей в год.

Цена на этот флагманский электромобиль составит около 1 миллиона юаней (приблизительно 140 тысяч долларов).

Следующей моделью бренда, по предварительным данным, станет минивэн, который также планируется выпустить в 2025 году.