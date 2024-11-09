Начало приёма заказов на новинку намечено на 10 ноября.

Китайская марка Jetta представила новую модель VA7, которая, несмотря на статус флагмана, будет оснащена бензиновым двигателем объемом 1,4 литра. По данным AutoHome, сертификационная документация уже раскрыла внешность автомобиля, а также подтвердила его родство с другим седаном для китайского рынка — Volkswagen Sagitar. Начало приёма заказов на новинку намечено на 10 ноября.

Фотографии, представленные в процессе сертификации, показывают, что Jetta VA7 имеет много общего с Volkswagen Sagitar, однако отличается рядом элементов, включая уникальную радиаторную решётку и оригинальные бамперы с большим количеством хромированных вставок.

Седан Jetta VA7 стал самым крупным в модельном ряду бренда: его габариты составляют 4773 мм в длину, 1789 мм в ширину и 1469 мм в высоту, при этом колесная база — 2731 мм. Важно отметить, что при схожей колесной базе с Volkswagen Sagitar, VA7 оказывается чуть короче.

Согласно сертификационным данным, Jetta VA7 оснащается 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с., который позволяет автомобилю развивать скорость до 200 км/ч. При этом мотор был заимствован не у модели Sagitar, а у других представителей бренда Jetta. О трансмиссии пока точной информации нет, но аналогичный двигатель на кроссовере VS7 комплектуется шестиступенчатой автоматической коробкой передач от компании Aisin. Скорее всего, для Jetta VA7 будет предложена аналогичная трансмиссия.

На сегодняшний день модельный ряд бренда Jetta представлен седаном VA3 и кроссоверами VS5 и VS7, которые уже доступны на российском рынке. В октябре 2023 года эти модели прошли незначительное обновление, что привело к увеличению цен в диапазоне от 50 до 150 тысяч рублей.

В 2024 году компания обновила свои кроссоверы VS5 и VS7, адаптировав их к требованиям зарубежных потребителей и сделала акцент на расширение дилерской сети за пределами Китая, особенно в России, где модели начали продаваться официально через дистрибьютора «ФАВ Восточная Европа» в октябре этого года.