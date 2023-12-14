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О разработке в 1941-42г САУ У-18 с 152-мм орудием на базе КВ-7

Рассказ об истории создания боевой самоходной артиллерийской установки У-18 и попытки внедрения корпусов штурмовых танков КВ-7.
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В начале 1940 года программа разработки советских тяжелых самоходных артиллерийских установок, находившаяся в тупике, стала активно развиваться. Советско-финляндская война показала необходимость создания гусеничных "уничтожителей опорно-точечных объектов".

Первоначально, немцы начали проектировать подобные самоходные артиллерийские установки (САУ); однако работа по их созданию сильно задержалась, что в результате привело к появлению истребителей танков. В Советском Союзе опытные образцы гусеничных "уничтожителей опорно-точечных объектов" были разработаны очень оперативно, но не успели найти применения в боевых действиях в ходе войны. Тем не менее, они задали общий курс развития. Дальнейшие планы включали создание САУ "212" на основе удлиненного шасси тяжелого танка КВ (Т-220), однако после производства корпуса на Ижорском заводе этот проект остановился. Тем не менее, в СССР все же появились тяжелые самоходные артиллерийские установки, но в измененном виде.

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Первое упоминание о том, что КВ-7 требует более мощного орудия, было зарегистрировано 8 января 1942 года.

В конце декабря 1941 года был проведен заводской тест опытного штурмового танка КВ-7. Эта необычная машина не имела вращающейся башни, вместо нее была установлена рубка. Кроме того, штурмовой танк отличался установкой двух 45-мм пушек и одной 76-мм пушки ЗИС-5. Предполагалось, что САУ будет использоваться для залпового огня. Однако, сразу же на испытаниях стало очевидно, что идея установки стволов в этом формате оказалась несколько неудачной.

Еще одна сложность заключалась в том, что строенная установка уже изначально демонстрировала плохие показатели. По результатам испытаний было принято решение заменить строенную установку на установку с двумя 76-мм пушками ЗИС-5. Одновременно начались работы над другим проектом, тоже на базе КВ-7, который позже был обозначен как У-18.

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В качестве орудия была выбрана 152-мм гаубица-пушка МЛ-20, которая ранее не использовалась в качестве вооружения для танков или САУ.

Первым, кто заметил несоответствие вооружения тяжелого танка КВ-7, был майор Горохов, помощник начальника 4-го отделения 3-го отдела БТУ КА. В письме от 8 января 1942 года он предложил установить в рубку КВ-7 более мощное вооружение, а именно 152-мм гаубицу М-10. Однако этот вариант был быстро отвергнут, поскольку у М-10 было несколько недостатков, кроме того, производство этого орудия уже было прекращено.

Сразу возникла необходимость в борьбе с вражескими укреплениями, и гаубица М-10 подходила для разрушения бетонных укреплений и укреплений среднего класса. Скоро была предложена альтернатива в виде 152-мм гаубицы-пушки МЛ-20, которая до этого не обсуждалась в качестве потенциального вооружения САУ. Тем не менее, характеристики этого орудия были весьма привлекательными. Кроме того, в отличие от БР-2, МЛ-20 производилась массово.

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В конце января 1942 года были разработаны конкретные требования по тактике и технике для установки 152-мм гаубицы на танк КВ-7.

Руководство НКТП стало инициатором создания "истребителя бункеров" на основе КВ-7. Они поняли, что текущая орудийная установка не имеет перспектив, и существовала проблема с излишком корпусов КВ-7, выпущенных заводом №200. Использовать их с спаренной установкой пушек ЗИС-5 было затруднительно, однако МЛ-20 представляла собой более интересный вариант и вызывала заинтересованность ГАУ КА.

К 31 января 1941 года заместитель начальника 2-го отдела НКТП С.А. Гинзбург разработал ТТТ на "самоходную установку 152-мм гаубицы на базе КВ-7, которые затем подписал заместитель наркома танковой промышленности Ж.Я. Котин. Уже 21 января был утвержден план работ на 1942 год, включающий этот проект, с выделенным бюджетом в 300 000 рублей. Разработку орудийной части взяло на себя УЗТМ, а шасси разрабатывала ЧКЗ. Ожидалось, что проектные чертежи САУ будут готовы к 15 марту 1942 года, а опытный образец машины будет готов к 1 мая, а техническая документация – к 10 мая.

Весной 1942 года 152-мм гаубица-пушка МЛ-20 была окончательно включена в дизайн танка КВ-7.

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Эти планы оказались слишком оптимистичными. Вначале никто не занимался работами, поскольку приоритетом была спаренная установка 76-мм пушек ЗИС-5. Ситуация начала меняться только в конце марта 1942 года. В ГАУ КА обращали внимание на то, что работа по самоходной артиллерии застопорилась. Боевая машина типа "212" продолжала быть в числе необходимых САУ. Однако проблема заключалась в том, что ни шасси КВ-3, ни 152-мм пушки БР-2 не производились серийно.

15 апреля 1942 года на пленуме Артиллерийского Комитета ГАУ КА обсуждалось развитие самоходной артиллерии. Встрече присутствовали члены комитета, а также С.А. Гинзбург. В ходе пленума ГАУ КА высказало свои требования, а НКТП, представленный Гинзбургом, предложил свои идеи по вопросу. Именно тогда возникла концепция базы КВ-7 и использования вооружения в виде МЛ-20.

Не смотря на то, что требования были утверждены в апреле 1942 года, работы не продвигались вперед.

Изначально было запланировано, что проектирование установки вооружения будет осуществлять завод №172 НКВ, который производил МЛ-20. Однако впоследствии работы по разработке орудийной части были переданы ОКБ-3 УЗТМ, на чьем руководстве находился Л.И. Горлицкий. Тем не менее, в Свердловске не торопились приступать к работе по данной теме. Это было связано с тем, что на заводе было назначено множество других задач, связанных как с буксируемой, так и самоходной артиллерией. Более того, высший приоритет имела спаренная установка У-14. Кроме того, стоит учитывать, что МЛ-20 представляла собой "чужую" систему, что создавало дополнительные проблемы.

Проект У-18 был датирован 4 августа 1942 года, но к тому времени он явно задержался.

Конечным результатом было то, что проектный эскиз У-18 был завершен лишь 4 августа 1942 года. Кроме того, в Свердловске не уделяли должного внимания серьезным разработкам. Это объяснялось, по крайней мере отчасти, тем, что основное внимание было уделено внедрению МЛ-20 в уже существующую конструкцию рубки КВ-7. Именно это и было достигнуто. Артиллерийская часть установки У-18 состояла всего из 13 частей, при этом рубка обслуживалась только спереди.

Из-за того, что спаренные пушки были явно не вписаны в орудийную установку, ее пришлось создавать с нуля. Система крепилась на рамке, причем подвижная бронировка находилась внутри неподвижной. Это была не самая удачная идея, поскольку переднюю часть орудийной установки пронизывали щели, через которые могли проникать пули, осколки и снаряды. Тем не менее, ОКБ-3 УЗТМ не имело другого выбора. Такая система появилась не из-за хороших условий, а благодаря уже готовой конструкции рубки. Боекомплект составлял 60 выстрелов с раздельным зарядом.

Исходный проект У-18 мог быть изменен в результате всех изменений, внесенных в КВ-7.

3 сентября в ГАБТУ КА был отправлен эскизный проект, и 24 числа пришел ответ, в котором говорилось о том, что "аналогичный проект, предложенный товарищем Петровым с 12.9 по 14.9.42 года, обсуждался на заседании Технического Комитета Совета Наркомата Вооружения". Это относилось к ЗИК-20, созданному в Конструкторском бюро завода №8 под руководством Ф.Ф. Петрова.

В отличие от ОКБ-3 УЗТМ, в КБ завода №8 использование задела по КВ-7 было несколько свободнее. Фактически, он был почти не использован. Однако сама установка все же оказалась более эффективной, чем У-18. Вероятно, поэтому дальнейшая разработка Горлицкого была отклонена. Кроме того, в августе 1942 года начался выпуск КВ-1с, в результате чего корпусы КВ-7 стали ненужными.


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В заключение следует отметить, что ЗИК-20 не соответствовала ожиданиям по различным параметрам, как-то соответствие требованиям и темпы работ. Поэтому неудивительно, что позже в НКТП было принято решение образовать специальную конструкторскую группу под руководством Л.С. Троянова. Эта группа впоследствии создала КВ-14 (СУ-152), первую серийную советскую тяжелую САУ. Однако У-18 по-прежнему заслуживает признания. Она стала промежуточным решением, а также одной из первых советских штурмовых САУ периода войны. Ее роль в пути к СУ-152 была значительной.

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