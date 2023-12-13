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ЗИС-30 - Первый серийный истребитель танков РКАА - 57мм пушка длиной 73 калибра на базе тягача

История ЗИС-30, созданной конструкторским бюро завода №92 и ставший первым советским танковым истребителем.
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В начале Второй мировой войны, вопрос об использовании боевых самоходных артиллерийских установок стал острой проблемой для многих стран. Несмотря на распланированные действия, реальность оказалась иной. Советская самоходная артиллерия также столкнулась с этой проблемой, включая и истребители танков, первые из которых планировались на базе Т-18 (МС-1).

С начала 1930-х годов велась работа в этом направлении, однако серийные образцы так и не были созданы. Были различные причины, но результат оставался неизменным. К весне 1941 года не существовало ни одного серийного советского образца истребителя танков. Даже работы по созданию истребителя танков на базе шасси Т-34 с 85-мм зенитным орудием 52-К, начатые в июне 1940 года, к тому моменту затихли.

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Прототип 57-мм противотанковой пушки ЗИС-2, пришлось срочно начать разработку ее самоходной версии из-за большой массы орудия.

В мае 1941 года были опубликованы тактико-технические требования для создания истребителя танков на базе шасси танка сопровождения Т-50. Согласно этим требованиям, планировалось разработать что-то, что бы напоминало истребитель танков на базе Т-34. Это предполагало, что самоходная артиллерийская установка (САУ) будет оборудована башней с круговым вращением. В качестве вооружения планировалась использовать 57-миллиметровую танковую пушку ЗИС-4, основанную на противотанковой пушке ЗИС-2.

В этом отношении советские военные не внедряли оригинальные идеи. Такие же идеи возникли в США и ранее в Германии, они также планировали создать истребитель танков с башней кругового вращения. Некоторые опытные образцы были реализованы, но немцы отошли от этой идеи, а американцы воплотили ее в жизнь. В случае с СССР работы шли в направлении разработки истребителя танков СУ-51, хотя этот проект к началу войны так и не был завершен. Тем не менее, до начала войны возникли альтернативные варианты для легких истребителей танков.

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"Комсомолец" оказался единственной подходящей базой для установки ЗИС-2.

9 июня 1941 года состоялось совещание, на котором обсуждалась разработка самоходных артиллерийских установок. Одной из рассматриваемых тем было установление 57-мм противотанковых пушек ЗИС-2 на шасси танков Т-26, а также БТ-2 и БТ-5, а также на удлиненный транспортный трактор СТЗ-5. БТ-5 и БТ-2 были отклонены, а в отношении СТЗ-5 было предложено рассмотреть возможность создания удлиненного шасси, которое в это время разрабатывалось на ХТЗ и НАТИ.

Также в этот период появился плавающий танк-разведчик Т-40 среди перспективных шасси. Хотя все эти шасси так и не были приняты для работы, тема получила развитие 1 июля 1941 года. В этот день министр вооружения Д.Ф. Устинов запустил процесс разработки истребителей танков, использующих ту же 57-мм пушку ЗИС-2. Работу над этим поручением поручили конструкторскому бюро завода №92. Это привело к созданию истребителя танков ЗИС-30 — первого серийного образца такого класса в Красной Армии.

Прототип ЗИС-30, созданный в июле 1941 года.

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При выполнении работ в конструкторском бюро завода №92 возникли ограничения в выборе шасси. Вместо танков, которые стали недоступны, требовалось использовать артиллерийские тягачи или грузовики. СТЗ-5 был исключен из-за слишком короткой базы. Поэтому выбор оставался между двумя платформами: трехосным грузовиком ГАЗ-ААА, производившимся в Горьком, где располагался завод №92, и гусеничным полубронированным артиллерийским тягачом "Комсомолец". Важно отметить, что производство тягача завода №37 прекратилось в июле 1941 года.

Цель прекратить производство "Комсомольцев" на заводе №37 к 1 августа 1941 года связана с тем, что планировался выпуск на этом заводе танков Т-50. Однако одновременно производство двух типов танков (помимо Т-40) на заводе было невозможно согласно постановлению СНК СССР от 25 июня 1941 года. Даже после того, как было принято решение производить Т-30 вместо Т-50, ситуация с "Комсомольцем" не изменилась. На заводе №92 не было особого выбора в этом вопросе.

Изначальная концепция для производства ЗИС-30. Кто-то не был глупым. Однако, даже с наличием тягачей, не удавалось бы получить такое количество орудий.

Группа конструкторов КБ завода №92, под руководством П.Ф. Муравьёва и общим руководством В.Г. Грабина, оперативно справилась с заданием. К 20 июля 1941 года был создан опытный образец, который получил название ЗИС-30. Процесс создания машины оказался простым: сиденья для расчета были удалены и на их место установили снарядные укладки, общий боезапас составлял 30 унитарных патронов. Орудие было размещено ближе к корме машины.

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Наводчик сидел на машине, прикрываясь массивным орудийным щитом спереди. Установка обеспечивала вертикальную наводку от -5 до +15 градусов и по горизонту 28 градусов. Боевая масса составляла 5 тонн, что было пределом для шасси "Комсомольца". Группа Муравьёва также разработала альтернативу под названием ЗИС-31, со всеми аналогичными характеристиками, но на шасси ГАЗ-ААА с бронированной кабиной, и такая же масса 5 тонн. Кроме того, Грабин указал, что возможно установить 76-мм дивизионную пушку ЗИС-3 на обеих платформах.

Более практичная стратегия производства ЗИС-30.

Примерно в то же время был разработан проект постановления ГКО, который охватывает широкий диапазон действий. Согласно проекту, планировалось провести испытания ЗИС-30 на Софринском полигоне, затем были намечены работы по устранению выявленных недостатков и запуску машины в серийное производство. Похоже, что проект ЗИС-31 не был рассмотрен, что свидетельствует о его ненужности. Но с ЗИС-30 ситуация была совсем иная. Планировалось начать поставки 300 таких машин уже в августе 1941 года, после чего объем производства постепенно увеличивался, и общий выпуск в 1941 году составил бы 3000 боевых машин.

Существует несколько причин, по которым этот проект не был принят. Одной из ключевых причин стало подписание 20 июля 1941 года постановления ГКО №222сс, в соответствии с которым в 1941 году было запланировано производство 10 тысяч танков Т-60, и треть из них должна была быть произведена на заводе №37. Другая причина связана с орудиями ЗИС-2. Даже наличие тягачей не было бы решением, поскольку в 1941 году завод №92 поставил всего 371 пушку данного типа.

Экземпляр ЗИС-30 в серийном производстве, выпущенный в сентябре 1941 года.

В условиях наступившего времени постановление ГКО №252сс от 23 июля 1941 года, которое было написано Сталиным лично от руки, стало принятым компромиссным решением. В соответствии с ним, в первую очередь было необходимо произвести 100 единиц ЗИС-30. К 10 августа было предписано подготовить 100 тягачей "Комсомолец", а также начать выпуск тягачей ГАЗ-61-416. В то же время идея ЗИС-31 была окончательно отвергнута.

В свете текущих обстоятельств постановление ГКО №252сс от 23 июля 1941 года, составленное Сталиным лично от руки, было принято в качестве компромиссного решения. Согласно этому постановлению, в первую очередь требовалось произвести 100 единиц ЗИС-30. Также до 10 августа было предписано подготовить 100 тягачей "Комсомолец", а также начать выпуск тягачей ГАЗ-61-416. В то же время идея ЗИС-31 была окончательно отклонена.

Все машины в серийном производстве были окрашены в трехцветную камуфляжную расцветку.

Результаты переделок окончательно изменили внешний вид ЗИС-30 к началу сентября 1941 года. В это время ГАУ КА начало применять трехцветный камуфляж на орудиях. Этот камуфляж изначально разрабатывался по заказу ГАБТУ КА, но из-за многих причин массовое использование камуфляжа на бронетанковой технике так и не произошло. Однако с артиллерией ситуация была совсем иной: впрочем, в ней удалось внедрить трехцветный камуфляж, хотя и с трудностями.

В этот же момент трехцветный камуфляж начали внедрять на трех различных видах техники, имеющей прямое отношение к артиллерии, таких как полноприводный автомобиль-разведчик ГАЗ-64, артиллерийский тягач ГАЗ-61-416 и ЗИС-30. В результате, истребитель танков стал первым отечественным примером бронетанковой техники, на который массово был применен камуфляж, причем это происходило на заводе.

Данный отчет о поставках в вооруженные силы не является полным, поскольку в нем отсутствует информация о поставке в 17-ю танковую бригаду.

В середине сентября 1941 года начался выпуск ЗИС-30. Завод №92 столкнулся с трудностями из-за необходимости демонтажа "Комсомольцев" для установки на новую технику. Это позволило организовать производство. Однако были проблемы с производством орудий ЗИС-2, и только к сентябрю начался выпуск, при этом длинный "хобот" орудия приводил к высокому проценту брака.

Завершив первую установочную партию из 100 единиц в первой половине октября 1941 года, дальнейший выпуск ЗИС-30 был прекращен. Затем предполагалось осуществлять установку ЗИС-2 на ГАЗ-61-416. Однако автомобилей было выпущено в три раза меньше, чем ЗИС-30. В связи с этим противотанковые пушки начали устанавливать на ГАЗ-ААА, а в ноябре производство ЗИС-2 было приостановлено.

ЗИС-30 под Москвой.

Как и в вермахте, в Красной Армии процесс оснащения самоходными артиллерийскими установками повторял общую ситуацию. Механизированные части, в частности танковые бригады, получали на вооружение более маневренные самоходные орудия, вместо буксируемых орудий. Эти установки встраивались в батареи истребителей танков, которые составляли часть мотострелкового батальона.

Согласно штату №010/83, каждой роте истребителей танков должно было быть выдано 8 противотанковых орудий, что грубо соответствовало количеству ЗИС-30, поступивших в бригаду. Некоторым бригадам доставлялось только по 4 самоходных орудия из-за временных задержек в формировании. Первыми ЗИС-30 получила 10-я танковая бригада, а последними - 27-я танковая бригада. К примеру, 26-я танковая бригада получила ГАЗ-61-416, который также входил в арсенал бригад. Единственная партия ЗИС-30, отправленная не в танковую бригаду, попала в 38-й ОМЦП.

Как можно заметить, в 17-й танковой бригаде действительно присутствовали эти машины.

Что касается применения ЗИС-30 в боевых действиях, здесь все было сложнее. Основная проблема заключалась в том, что противотанковые подразделения были подчинены другим структурам. Несмотря на то, что ЗИС-30 была формально классифицирована как противотанковая пушка на гусеничном ходу, "танкисты" поначалу вообще не имели к ней отношения.

Это часто приводило к забавной ситуации, когда в отчетах о бригадах фигурировали 57-мм противотанковые пушки, и лишь время от времени они переименовывались в "Комсомолец ПТО" (17-я ТБр), "ПТО Т-20" (22-я ТБр) и "трактор Комсомолец с противотанковой пушкой" (20-я ТБр). Относительно использования и состояния артиллерии, бригады вообще не проявляли интереса. Если в документах отмечались потери ЗИС-30, едва ли это кому-то было важно.

Подбитая и оставленная без ведома ЗИС-30, конец 1941 года.

К началу 1942 года ни Главное Артиллерийское Управление (ГАУ) Красной Армии, ни Главное Артиллерийское БТУ Красной Армии не имели достоверной информации о том, как себя показали истребители танков. Около половины машин были потеряны в боях на оборонительных позициях в осенне-зимний период 1941 года. Некоторые высказывают даже предположения о чрезмерной пробиваемости снарядов пушки, которая оказалась излишней. Однако такое утверждение не имеет обоснования, поскольку не бывает чрезмерной бронепробиваемости, только недостаточной.

Это было не основной причиной завершения производства ЗИС-2. Она была связана с высоким процентом брака стволов, что привело к нарушению планов производства. Также присутствовали недостатки, некоторые из которых были обнаружены и на ЗИС-30.

Предполагается, что это техника из 20-й танковой бригады. В теории, в ноябре 1941 года у них имелись ЗИС-30.

Только в середине февраля 1942 года руководство ГАУ КА, наконец, проявило интерес к судьбе ЗИС-30. В ГАБТУ КА поступил запрос о предоставлении отчетов из воинских частей. К тому времени ни одна из бригад, которые получили ЗИС-30 осенью 1941 года, не имела их на вооружении. Они были переформированы несколько раз, и поэтому ЗИС-30 появлялись где-то тут, где-то там. К к концу февраля 1942 года лишь у одной 4-й гвардейской (бывшей 132-й) танковой бригады была одна ЗИС-30.

Машина была обозначена "57-мм противотанковое орудие" в отчетах бригады. И 17 марта 1942 года одна ЗИС-30 продемонстрировала выдающуюся эффективность против немецких танков. Экипаж произвел 13 выстрелов и уничтожил 3 немецких танка на дистанции 2 километра, вызвав у других танкистов серьезные сомнения в продолжении боя. Таким образом, теперь и те, кто сомневался в "чрезмерной пробиваемости брони", получили горячий привет от 4-й гвардейской танковой бригады.

В бригаде похвалили самоход за его точность и способность поражать вражеские танки на больших расстояниях, а также за хороший прицел. Абсолютная мощность машины была около 10 лошадиных сил на тонну, что являлось достаточно низкой характеристикой для танк-истребителя. Маневренность машины была оценена как довольно высокая, но ее подвижность получила критику, особенно при передвижении по тяжелому бездорожью. Высокий силуэт также рассматривался как недостаток. Отмечались также проблемы с противооткатными устройствами орудия. Этим же недостаткам подвергалась критике и буксируемая ЗИС-2.

Утраченная машина во время перемещения.

В целом, оценка ЗИС-30 в вооруженных силах была достаточно положительной. Они соглашались с его высоким силуэтом, однако выражали желание сделать это более маневренным, например, использовать базу Т-60. Оптимальным способом применения этого истребителя было использование его в качестве средства поддержки, то есть машина действовала позади танков.

Сначала так и задумывалось, но в осень 1941 года танковые бригады часто использовали ЗИС-30 не по назначению. В результате использование этой пушки вне своего прямого назначения оказалось неэффективным, аналогично с использованием микроскопа для забивания гвоздей. Другими словами, ЗИС-30 часто использовались неправильно, иногда в отрыве от танковых подразделений.

Из другого ракурса можно видеть, что для обеспечения доступа к отделению управления пришлось обрезать створки люков.

Далее ЗИС-30 были задействованы на различных направлениях. К примеру, к 31 августа 1942 года в 20-й армии было 3 таких орудия, они были в составе 5-го истребительного противотанкового батальона. Он действовал совместно с 20-й танковой бригадой, в которой ЗИС-30 были уже год до этого. Примерно в то же время там был также 6-й гвардейский истребительно-противотанковый полк, где числилось 16 орудий калибра 57 мм, но что это за орудия - вопрос.

По мере того, как другие самоходные артиллерийские установки оставались в строю, они скапливались в подразделениях истребителей танков, не входящих в танковые бригады. Последние из этих машин участвовали в боевых действиях в начале 1944 года. По крайней мере одна ЗИС-30 пережила войну, так как существует фотографическое подтверждение того, что она была установлена как памятник. К сожалению, до наших дней ни одна ЗИС-30 не сохранилась.

ЗИС-30 использовали в последний раз в начале 1944 года.

Хотя ЗИС-30 была типичным эрзацем на начальном этапе войны, разработку этой машины можно считать успешной. Это особенно важно, учитывая ограниченные возможности выбора конструкторского бюро Грабина в тот период. В качестве самоходной противотанковой пушки ЗИС-30 вполне успешно выполняла поставленные задачи. Конечно, у нее были недостатки, но для первой машины такого типа она справилась весьма достойно. Основной проблемой ЗИС-30 было не высокое расположение орудия или недостаточная мощность двигателя, а неполноценное использование.

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Эти машины должны были использоваться как механизированные средства поддержки танков, находящиеся позади них. Однако они использовались редко и это приводило к заметным потерям. Впоследствии концепция советских легких САУ претерпела резкие изменения. Вместо специализированной самоходной артиллерии для уничтожения танков были разработаны более низкие и легкие штурмовые САУ. Таким образом, ЗИС-30 и СУ-76 были существенно различны. Попытки создать советский легкий "истребитель танков" оказались неудачными и остались только в виде экспериментальных образцов. Вместо этого были разработаны "универсальные" легкие САУ, способные выполнять широкий спектр задач.

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