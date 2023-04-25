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Почему "диванные воины" на самом деле не настоящие патриоты своей страны с точки зрения психологии

Язык диалога или "настоящей" дипломатии, а также уважения ко всем был очень показателен во времена СССР, когда образование действительно было доступно каждому, что выливалось в культурные дискуссии и возможность найти проблему в глубине самой ситуации, а не на поверхности, что происходит сейчас.
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Патриотизм – это чувство любви и преданности своей стране. Настоящие патриоты готовы защищать свою родину и ее интересы, даже если это потребует от них жертв. Однако, в наше время нередко и даже очччень часто можно встретить людей, которые называют себя патриотами, но при этом они не готовы к подобным жертвам.  «Диванные воины», как принято их ласково называть, часто проявляют агрессивность и нетерпимость в комментариях в интернете, но на самом деле не имеют никакого желания или возможности сделать что-то в реальной жизни. Как это проверить? На помощь приходит психология и анализ комментариев данных "патриотов". Конечно же, на просьбы как-то проявить свой патриотизм вы не получите никакой реакции, иначе бы передовая была заполнена добровольцами. 

Что говорят психологи:

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Исследования психологов показывают, что причина такого поведения может быть связана с определенными личностными чертами. Некоторые из них включают низкую самооценку, неуверенность в себе и неспособность к эмпатии. Для таких людей проявление агрессии и нетерпимости в интернете может стать способом укрепить свою самооценку и повысить чувство собственной значимости. Однако, это поведение может привести к негативным последствиям, как для их окружения, так и для них самих.

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Кроме того, некоторые исследования свидетельствуют о том, что такие люди часто испытывают чувство беспомощности и бессилия перед миром. Они чувствуют, что не могут контролировать события вокруг себя и что их мнение не имеет никакого значения. Такие чувства  могут приводить к проявлению агрессивности и нетерпимости в интернете. Это может стать способом для них выразить свое недовольство и попытаться оказать влияние на события. Однако, как вы можете догадаться, это не имеет никакого влияния на события.

Глубокоуважаемый Владимир Рудольфович Соловьёв

Не все комментаторы являются агрессивными или нетерпимыми. Интернет предоставляет людям возможность выражать свое мнение и делиться своими мыслями, что может быть полезным для развития общественного диалога. Кроме того, многие люди используют интернет для создания сообществ и инициатив, направленных на улучшение жизни в своей стране. Но, судя по текущей ситуации, особенно во время проведения СВО - такие люди наоборот создают негативный образ патриотов своей страны, которые не готовы на какой-либо диалог и создание каких-либо инициатив. 

Как было тогда, когда "трава была зеленее":

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Язык диалога или "настоящей" дипломатии, а также уважения ко всем был очень показателен во времена СССР, когда образование действительно было доступно каждому, что выливалось в культурные дискуссии и возможность найти проблему в глубине самой ситуации, а не на поверхности, что происходит сейчас. Теперь же оскорбления даже на самом высоком уровне - в порядке вещей. Чего ожидать от неокрепших умов комментаторов, которые готовы загрызть любого, кто не считается с его мнением. Особенно забавно наблюдать за "турбопатриотами", которые готовы в любом видеть украинца, даже если отвечает ему "Вова из соседнего подъезда".

Как используют интернет настоящие патриоты? Для них - это средство для мобилизации общественности и достижения конкретных целей. Эти люди могут справедливо называться настоящими патриотами, которые готовы действовать и бороться за свои идеалы.

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Тем не менее, проблема агрессивных комментаторов в интернете не может быть игнорирована. Токсичные комментарии могут привести к конфликтам и разногласиям, которые могут затруднить развитие конструктивного диалога. Более того, такие комментарии могут оказать негативное влияние на психическое здоровье людей, которые сталкиваются с ними.

Где кроется настоящая проблема токсичности современного общества:

Что же может быть сделано, чтобы решить эту проблему? Одно из возможных решений - это повышение уровня культуры общения в интернете. Это может быть достигнуто через проведение образовательных программ, которые будут направлены на развитие у людей навыков эмпатии, уважения к мнению других и умения конструктивно общаться. Образование и научный подход, дипломатия - ключ к конструктивному диалогу. Однако, не стоит надеяться на "взмах волшебной палочки", когда образование в стране постепенно убивалось на протяжении более чем 30 лет.  

Можно предсказать большое количество комментариев от "турбопатриотов", но, к сожалению, это официальные данные и прогнозы Росстата:

Откуда тогда браться новым разработкам, инновациям, подъему экономики, если во главе угла стоит нефть и газ, пущенные по вене? Культура общения и диалог - даже близко не будут развиваться, так как это множество состовляющих, целый комплекс мер, которые нужно разработать, спланировать, инвестировать и внедрить. Есть ли планы? Планы следующие - пушки вместо масла.

Проблема не только в образовании:

Вернемся к теме комментаторов, иначе можно зайти очень далеко и совсем не туда.

Поведение людей в интернете может быть связано с их личностными характеристиками и жизненным опытом. Поэтому, для решения этой проблемы может быть необходимо обратиться к профессиональным психологам или тренерам, которые помогут людям справиться с эмоциональными трудностями и научат их конструктивному общению. Однако и этот план обречен на провал, так как в обществе это, мягко говоря, не принято. Друзья же на смех поднимут.

Как сделать мир лучше?:

Так что же такое патриотизм? Это не только любовь к своей стране, но и готовность действовать и бороться за свои идеалы. Настоящие патриоты не ограничиваются только комментариями в интернете, они готовы действовать в реальной жизни и принимать ответственность за свои действия. И только такие люди могут на самом деле изменить мир к лучшему.


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