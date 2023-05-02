Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

EPoX - история компании, выпускавшей комплектующие для энтузиастов и оверклокеров

Взлет и падение EPoX - знакомая история в технологической отрасли, где даже успешные компании могут быстро устареть, если они не успевают за меняющимися тенденциями и предпочтениями потребителей.
[ ] для раздела Блоги
13
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

EPoX, производитель материнских плат, который когда-то был известным именем для энтузиастов, имеет богатую историю, насчитывающую более двух десятилетий. Компания была основана на Тайване в 1995 году и быстро стала известна своими материнскими платами. Однако, как и многие технологические компании, EPoX переживала взлеты и падения и в конце концов канула в Лету. 

Основание

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Компания EPoX была основана в 1995 году на Тайване группой инженеров, увлеченных созданием материнских плат. Компания быстро завоевала репутацию производителя качественных и инновационных продуктов (не без оговорок), выпуская материнские платы, которые высоко ценились за стабильность и возможности разгона. EPoX была одной из первых компаний, внедрив AGP в свои материнские платы, а также стала первым последователем Serial ATA и PCI Express.

реклама

Рост и успехи

В конце 1990-х и начале 2000-х годов компания EPoX переживала значительный рост, поскольку спрос на материнские платы увеличился. Продукция компании пользовалась особой популярностью у энтузиастов, которые собирали специализированные системы для игр и других требовательных приложений. EPoX продолжала внедрять инновации, предлагая новые функции, такие как поддержка двух BIOS, встроенный RAID и интегрированная LAN.

Одним из самых знаковых и известных продуктов EPoX стала материнская плата EP-8KHA, выпущенная в 2001 году и была высоко оценена за возможности разгона.

Конкуренция

реклама

EPoX продолжала выпускать материнские платы в начале 2000-х годов, но компания начала сталкиваться с растущей конкуренцией со стороны более крупных производителей - Asus, Gigabyte и MSI. Поскольку рынок материнских плат становился все более конкурентным, EPoX с трудом поспевала и продажи компании начали снижаться.

Банкротство и покупка компанией Foxconn

В 2007 году компания EPoX объявила о прекращении своей деятельности из-за финансовых трудностей. Активы компании были приобретены Foxconn, крупным тайваньским производителем электроники. Однако Foxconn не стала продолжать выпуск материнских плат под маркой EPoX, и компания фактически исчезла с рынка.

Основная линейка продукции

реклама

Ниже приведен список некоторых известных компонентов, выпущенных компанией, с разбивкой по годам:

1995:

Первым продуктом EPoX была материнская плата для x486, поддерживающая память EDO.

1996:

Материнская плату для Pentium, которая поддерживала память SDRAM.

1997:

Была выпущена EP-MVP3G-M с интегрированным графическим чипом и поддержкой AGP.

EPoX также представила материнскую плату Pentium MMX с интегрированным аудио.

1998:

Материнская плата под Socket 7 с интегрированной звуковой картой и поддержкой LAN.

Также представилена материнская плата для Pentium II с поддержкой двухпроцессорных конфигураций.

1999:

Была выпущена материнская плата EP-7KXA с чипсетом AMD-761 и поддержкой памяти DDR.

EPoX также выпустила материнскую плату для Pentium III с поддержкой AGP Pro и двумя портами LAN.

2000:

EP-8KTA3+, которая получила высокую оценку за возможности разгона и поддержку памяти DDR.

Матплата для Pentium 4 с поддержкой нового на тот момент стандарта USB 2.0.

2001:

EP-8KHA, которая стала культовым продуктом благодаря своей превосходной производительности и уникальной синей печатной плате.

EPoX также представила материнскую плату для Pentium 4 с поддержкой RAID-массива на борту.

2002:

EPoX выпустила материнскую плату под Socket A с чипсетом nForce2 и поддержкой SATA.

Компания также представила материнскую плату для Pentium 4 с поддержкой двухканальной памяти и встроенным модулем Wi-Fi.

2003:

EP-9NPA+, которая стала первой материнской платой с чипсетом NVIDIA nForce4 Ultra.

Компания также выпустила материнскую плату для Pentium 4 с поддержкой PCI Express.

2004:

EP-9NDA3+ с чипсетом NVIDIA nForce3 и поддержкой двухканальной DDR.

EPoX также представила материнскую плату для Pentium 4 с 7.1-канальным звуком на борту и поддержкой SLI.

2005:

EP-9U1697 GLI, с поддержкой нескольких процессоров и двух слотов PCI Express x16.

Компания также представила материнскую плату под Socket 939 с поддержкой нового на тот момент стандарта памяти DDR2.

2006:

Была выпущена EP-5P945-J - материнская плата Intel LGA 775 с поддержкой памяти DDR2.

EPoX также представила материнскую плату Socket AM2 с поддержкой до 8 ГБ памяти DDR2.


Хотя линейка продуктов EPoX была в основном ориентирована на материнские платы, компания также производила и другие компоненты, такие как звуковые карты, видеокарты и LAN-адаптеры. Однако эти продукты не были столь известны и популярны, как материнские платы компании.

DFI

Бывшие сотрудники EPoX решили не закапывать наследие компании, основав DFI. Основателями DFI были все бывшие инженеры EPoX, имевшие большой опыт в разработке материнских плат и других компонентов ПК. Как и EPoX, DFI сосредоточилась на производстве материнских плат, ориентированных на энтузиастов и любителей разгона.

Первая материнская плата DFI, LANParty NFII Ultra B, была выпущена в 2004 году и быстро завоевала репутацию одной из лучших для Socket A материнских плат для разгона. Материнская плата отличалась характерной цветовой гаммой и расширенными возможностями разгона.

На протяжении многих лет DFI продолжала внедрять инновации и выпускать платы для платформ Intel и AMD. В 2010 году компания DFI объявила о ребрендинге под названием "DFI-ACP" и сосредоточилась на производстве промышленных и встраиваемых компьютерных решений. Серия LANParty была снята с производства, и DFI сместила фокус с потребительского рынка. Несмотря на это, DFI оставалась заметным игроком в индустрии материнских плат, а ее промышленные и встраиваемые продукты использовались в различных областях - медицинское оборудование, транспортные системы и аэрокосмические технологии.

SUPoX

Помимо DFI, еще одна группа бывших сотрудников EPoX основала компанию под названием Supox. Основана в 2009 году, и ее штаб-квартира, как и у многих других производителей материнских плат, находится в Тайване.

Изначально Supox сосредоточилась на производстве материнских плат для игрового рынка, а ее первым продуктом стала материнская плата Supox SP-MVP4 ATX для процессоров AMD. Продукция компании была известна своими инновационными функциями, такими как кнопка "Turbo Boost", которая позволяла пользователям разгонять процессор одним нажатием кнопки.

Как и DFI, Supox также уделяла большое внимание качеству продукции и обслуживанию клиентов. На ее сайте были представлены подробные FAQ, руководства по продукции, а также форум, где пользователи могли задать вопросы и получить помощь от сотрудников Supox.

Со временем компания Supox расширила свой ассортимент продукции, включив в него материнские платы для процессоров Intel, а также видеокарты и блоки питания.

В последние годы Supox продолжает выпускать новые продукты и расширять свое присутствие на рынке. Однако всё это касается больше азиатского рынка и всё-таки небольших объемов, которые несопоставимы с текущими лидерами рынка. Про рынок СНГ говорить и вовсе не приходится, если затрагивать сектор обычных материнских плат для обычных ПК.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 4.2 из 5
голосов: 5
Добавить в закладки

Теги

материнские платы foxconn разгон overclockers dfi epox supox ep-8kha ep-8kta3+ забытые бренды
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
22
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
24
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
18
Обзор кольцевой лампы подсветки Streamplify Light 14
+
Главные игры апреля 2023 года
5
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
90
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
36
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI
35
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White
4

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
26 апреля 2023 22
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
20 апреля 2023 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Павлограде в результате гибридной атаки дронов-камикадзе и ракет ВКС РФ были поражены резервы ВСУ
35
У Зеленского посоветовали брать российские паспорта
12
В Украине подбитый российский Т-62М за $46 000 превратили в БРЭМ, удалив пушку и установив кран
8
Россия может устроить тотальный блэкаут в Британии, проведя операцию в Северном море
11
После ареста российских активов темпы глобальной дедолларизации увеличились в 10 раз
17
Пригожин поздравил всех, в т.ч. Зеленского, с 1 мая из Соледара
3
Украинские войска попали "в плоскогубцы", оказавшись зажатыми с трёх сторон в Бахмуте
22
Стали известны подробности результативного ночного удара ВКС РФ по Павлограду
5
Никаких больше Core i3, i5, i7 или i9 — Intel официально заявляет об изменении названий процессоров
15
В ВСУ начали готовиться к переходу на истребители F-16 и к полному отказу от советских самолётов
21
Евгений Пригожин выступит в Госдуме по теме спецоперации, если такое предложение поступит
+
Евгений Пригожин продемонстрировал трофеи, полученные в Соледаре
5
Пригожин заявил о готовности вооружить 1 миллион человек трофейным оружием из шахт в Соледаре
1
В Ленинградской области диверсанты подорвали опору линии электропередач
15
MSI подтвердила, что видеокарты Nvidia RTX 4060 предлагают всего 8 ГБ видеопамяти
4
Минобороны Италии пояснило, почему Украина получает только старые и нерабочие гаубицы M109L
3
Acer Arc A770 Predator теперь можно купить всего за 339 долларов
2
Опубликованы рендеры будущего складного флагмана Samsung Galaxy Z Fold 5
+
Первые обзоры AMD Phoenix: ЦП выпускают в корпусах FP8 и FP7, Radeon 780M пока не догнала GTX 1650
2
Стратегическая авиация ВКС РФ нанесла упреждающий удар по тыловым базам контрнаступления ВСУ
5

Популярные статьи

Почему эксперты называют Т-14 «Армата» провалом, и есть ли у самого лучшего танка РФ будущее
64
9 уникальных open-source стратегий, в которые можно бесплатно поиграть на ПК с Windows и Linux
11
ТОП лучших процессоров для игр в 2023 году
+
Сколько стоит ПК для требовательных игр 2023 – экономим 350 000р по сравнению с максимальной сборкой
18
Life By You - настоящий конкурент The Sims 5 от создателя Sims c открытым миром
6
15 портативных программ, которые пригодятся на каждом компьютере с Windows в 2023 году. Часть 2
6
Итоги гоночного уик-энда 29-30 апреля
1
Обзор Unihertz Luna – большой смартфон с яркой RGB-подсветкой
3
EPoX - история компании, выпускавшей комплектующие для энтузиастов и оверклокеров
13
Красный ритуал (очень страшный мистический рассказ)
8

Сейчас обсуждают

житель Хрюкландии
18:48
у тэбэ? ви с дэтства такый, чи вас кто покалечив?
Красный ритуал (очень страшный мистический рассказ)
Combowan
18:47
телевизор рассказывал что наши потери в 7 раз ниже чем у нацистов.
Берут цифры с потолка: в Кремле прокомментировали американские заявления о потерях России в СВО
llucul
18:46
Отличная фирма была - лучшая по цене/качеству. Была у меня мать на Epox EP 8KRAI на чипсете КТ 600 - только приятные воспоминания о ней.
EPoX - история компании, выпускавшей комплектующие для энтузиастов и оверклокеров
Combowan
18:44
очковтирательство и профанация.
Россия начнет покупать юань впервые с начала СВО
Олег Ст
18:44
Да завалите Зелебобу уже для начала!!
Иранские ударные дроны-невидимки Саегех-2, Saegheh и Simorgh способны уничтожить ПВО Украины
Артём Николаев
18:43
Придётся как в старину через родителей знакомиться.
Сервис знакомств Tinder окончательно уйдёт с российского рынка
Рыбодрын Шпак
18:43
ты не понял штоле, wwr222? Угомонись, старый пидр, а лучше свали с этого ресурса, говна ты кусок.
Красный ритуал (очень страшный мистический рассказ)
житель Хрюкландии
18:42
а шо не написав наксильки вин тяжэлый ? можит я тяжелишь
Турция приступила к лётным испытаниям тяжелого ударного вертолета T929 ATAK-2
Евгений Ситкевич
18:41
Останется 12, т.е. банки ФРС
Банкротства американских банков продолжаются - JPMorgan выкупил ночью First Republic
житель Хрюкландии
18:39
виткиль будэшь?
Красный ритуал (очень страшный мистический рассказ)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем