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EPoX, производитель материнских плат, который когда-то был известным именем для энтузиастов, имеет богатую историю, насчитывающую более двух десятилетий. Компания была основана на Тайване в 1995 году и быстро стала известна своими материнскими платами. Однако, как и многие технологические компании, EPoX переживала взлеты и падения и в конце концов канула в Лету.

Основание

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Компания EPoX была основана в 1995 году на Тайване группой инженеров, увлеченных созданием материнских плат. Компания быстро завоевала репутацию производителя качественных и инновационных продуктов (не без оговорок), выпуская материнские платы, которые высоко ценились за стабильность и возможности разгона. EPoX была одной из первых компаний, внедрив AGP в свои материнские платы, а также стала первым последователем Serial ATA и PCI Express.

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Рост и успехи

В конце 1990-х и начале 2000-х годов компания EPoX переживала значительный рост, поскольку спрос на материнские платы увеличился. Продукция компании пользовалась особой популярностью у энтузиастов, которые собирали специализированные системы для игр и других требовательных приложений. EPoX продолжала внедрять инновации, предлагая новые функции, такие как поддержка двух BIOS, встроенный RAID и интегрированная LAN.

Одним из самых знаковых и известных продуктов EPoX стала материнская плата EP-8KHA, выпущенная в 2001 году и была высоко оценена за возможности разгона.

Конкуренция

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EPoX продолжала выпускать материнские платы в начале 2000-х годов, но компания начала сталкиваться с растущей конкуренцией со стороны более крупных производителей - Asus, Gigabyte и MSI. Поскольку рынок материнских плат становился все более конкурентным, EPoX с трудом поспевала и продажи компании начали снижаться.

Банкротство и покупка компанией Foxconn

В 2007 году компания EPoX объявила о прекращении своей деятельности из-за финансовых трудностей. Активы компании были приобретены Foxconn, крупным тайваньским производителем электроники. Однако Foxconn не стала продолжать выпуск материнских плат под маркой EPoX, и компания фактически исчезла с рынка.

Основная линейка продукции

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Ниже приведен список некоторых известных компонентов, выпущенных компанией, с разбивкой по годам:

1995: Первым продуктом EPoX была материнская плата для x486, поддерживающая память EDO. 1996: Материнская плату для Pentium, которая поддерживала память SDRAM. 1997: Была выпущена EP-MVP3G-M с интегрированным графическим чипом и поддержкой AGP. EPoX также представила материнскую плату Pentium MMX с интегрированным аудио. 1998: Материнская плата под Socket 7 с интегрированной звуковой картой и поддержкой LAN. Также представилена материнская плата для Pentium II с поддержкой двухпроцессорных конфигураций. 1999: Была выпущена материнская плата EP-7KXA с чипсетом AMD-761 и поддержкой памяти DDR. EPoX также выпустила материнскую плату для Pentium III с поддержкой AGP Pro и двумя портами LAN. 2000: EP-8KTA3+, которая получила высокую оценку за возможности разгона и поддержку памяти DDR. Матплата для Pentium 4 с поддержкой нового на тот момент стандарта USB 2.0.

2001: EP-8KHA, которая стала культовым продуктом благодаря своей превосходной производительности и уникальной синей печатной плате. EPoX также представила материнскую плату для Pentium 4 с поддержкой RAID-массива на борту. 2002: EPoX выпустила материнскую плату под Socket A с чипсетом nForce2 и поддержкой SATA. Компания также представила материнскую плату для Pentium 4 с поддержкой двухканальной памяти и встроенным модулем Wi-Fi. 2003: EP-9NPA+, которая стала первой материнской платой с чипсетом NVIDIA nForce4 Ultra. Компания также выпустила материнскую плату для Pentium 4 с поддержкой PCI Express. 2004: EP-9NDA3+ с чипсетом NVIDIA nForce3 и поддержкой двухканальной DDR. EPoX также представила материнскую плату для Pentium 4 с 7.1-канальным звуком на борту и поддержкой SLI. 2005: EP-9U1697 GLI, с поддержкой нескольких процессоров и двух слотов PCI Express x16. Компания также представила материнскую плату под Socket 939 с поддержкой нового на тот момент стандарта памяти DDR2. 2006: Была выпущена EP-5P945-J - материнская плата Intel LGA 775 с поддержкой памяти DDR2. EPoX также представила материнскую плату Socket AM2 с поддержкой до 8 ГБ памяти DDR2.





Хотя линейка продуктов EPoX была в основном ориентирована на материнские платы, компания также производила и другие компоненты, такие как звуковые карты, видеокарты и LAN-адаптеры. Однако эти продукты не были столь известны и популярны, как материнские платы компании.

DFI

Бывшие сотрудники EPoX решили не закапывать наследие компании, основав DFI. Основателями DFI были все бывшие инженеры EPoX, имевшие большой опыт в разработке материнских плат и других компонентов ПК. Как и EPoX, DFI сосредоточилась на производстве материнских плат, ориентированных на энтузиастов и любителей разгона.

Первая материнская плата DFI, LANParty NFII Ultra B, была выпущена в 2004 году и быстро завоевала репутацию одной из лучших для Socket A материнских плат для разгона. Материнская плата отличалась характерной цветовой гаммой и расширенными возможностями разгона.

На протяжении многих лет DFI продолжала внедрять инновации и выпускать платы для платформ Intel и AMD. В 2010 году компания DFI объявила о ребрендинге под названием "DFI-ACP" и сосредоточилась на производстве промышленных и встраиваемых компьютерных решений. Серия LANParty была снята с производства, и DFI сместила фокус с потребительского рынка. Несмотря на это, DFI оставалась заметным игроком в индустрии материнских плат, а ее промышленные и встраиваемые продукты использовались в различных областях - медицинское оборудование, транспортные системы и аэрокосмические технологии.

SUPoX

Помимо DFI, еще одна группа бывших сотрудников EPoX основала компанию под названием Supox. Основана в 2009 году, и ее штаб-квартира, как и у многих других производителей материнских плат, находится в Тайване.

Изначально Supox сосредоточилась на производстве материнских плат для игрового рынка, а ее первым продуктом стала материнская плата Supox SP-MVP4 ATX для процессоров AMD. Продукция компании была известна своими инновационными функциями, такими как кнопка "Turbo Boost", которая позволяла пользователям разгонять процессор одним нажатием кнопки.

Как и DFI, Supox также уделяла большое внимание качеству продукции и обслуживанию клиентов. На ее сайте были представлены подробные FAQ, руководства по продукции, а также форум, где пользователи могли задать вопросы и получить помощь от сотрудников Supox.

Со временем компания Supox расширила свой ассортимент продукции, включив в него материнские платы для процессоров Intel, а также видеокарты и блоки питания.

В последние годы Supox продолжает выпускать новые продукты и расширять свое присутствие на рынке. Однако всё это касается больше азиатского рынка и всё-таки небольших объемов, которые несопоставимы с текущими лидерами рынка. Про рынок СНГ говорить и вовсе не приходится, если затрагивать сектор обычных материнских плат для обычных ПК.