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Elon Musk

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Илон Маск (на самом деле Элон Маск) - имя, ставшее синонимом инноваций, амбиций и противоречий. Он является основателем и генеральным директором множества компаний, включая SpaceX, Tesla, Neuralink и The Boring Company, Twitter и недавно основанной X.AI. На протяжении многих лет Маск не раз становился объектом заголовков газет, как за свои выдающиеся успехи, так и за громкие неудачи. Все знают Маска знаменитым, роль правительства в его росте, а также различные скандалы и судебные процессы, в которые он был вовлечен, однако, не все знают как все начиналось.

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Начало:

Илон Маск родился 28 июня 1971 года в Претории, Южная Африка. Его отец, Эррол Маск, был инженером-электромехаником, а мать, Майя Маск, была моделью и диетологом. Маск с раннего возраста проявлял интерес к технологиям и инновациям, часто читал научно-фантастические книги и работал над собственными компьютерными программами. Далее он проучился несколько месяцев в Университете Претории, а затем переехал в США, чтобы продолжить в Пенсильванском университете. В 1995 году он получил степень бакалавра наук по физике и экономике (26 лет). Затем он получил степень доктора в области прикладной физики и материаловедения в Стэнфордском университете, но бросил учебу через два дня, чтобы основать собственную компанию.

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Бизнес:

Zip2 и PayPal

Первый крупный успех пришел к Маску в 1995 году, когда он стал соучредителем компании Zip2, которая предоставляла газетам онлайновые бизнес-справочники и карты. В итоге компания была продана Compaq почти за 300 миллионов долларов, а Маск получил от продажи 22 миллиона долларов. Затем Маск стал соучредителем компании X.com, занимавшейся онлайн-платежами, которая впоследствии стала PayPal. В 2002 году компания eBay приобрела PayPal за 1,5 миллиарда долларов, что принесло Маску 165 миллионов долларов.

SpaceX и Tesla

В 2002 году Маск основал компанию SpaceX с целью снизить стоимость освоения космоса и сделать космические путешествия более доступными. Первый успешный запуск ракеты Falcon 1 состоялся в 2008 году, и с тех пор SpaceX стала крупным игроком в космической отрасли, запустив множество спутников, грузовых миссий и астронавтов на МКС.

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В 2004 году Маск также стал председателем совета директоров компании Tesla, производящей электромобили. В начале своей деятельности компания Tesla столкнулась со значительными трудностями, поскольку некоторые критики сомневались в жизнеспособности электромобилей. Однако с тех пор компания стала крупным игроком в автомобильной промышленности, а ее автомобили Model S, Model X и Model 3 получили широкое признание и принесли значительный доход.

Twitter, проект Starlink, OpenAI и X.AI

На тему приобретения Маском Twitter, запуск Starlink, участие в OpenAI и основание X.AI - огромное количество материалов и новостных статей, так что не будем затрагивать такой кусок материала и переключимся на более интересные вещи, а именно на тот самый "особый и несколько странный путь" становления его имиджа в обществе.

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Неудачи:

Хотя Маск известен своими выдающимися успехами, он также пережил несколько громких неудач. В 2016 году ракета SpaceX взорвалась во время испытаний, причинив значительный ущерб и нарушив график запусков. В 2017 году Tesla столкнулась с задержками производства и проблемами контроля качества автомобиля Model 3, что заставило некоторых инвесторов усомниться в будущем компании. Помимо этих неудач, Маск также столкнулся с критикой за некоторые из своих более амбициозных проектов, например, за предложение проложить подземный туннель, чтобы уменьшить пробки в Лос-Анджелесе. CyberTruck, который ожидает огромное количество людей, неудачный пуск сверхтяжелого носителя StarShip буквально несколько дней назад и тд. Но, путь "через тернии к звездам" - оправдан. Кто ничего не делает - не ошибается.

Скандалы и судебные иски:

Успехи Маска сопровождались многочисленными скандалами и судебными исками. В 2018 году на него подал в суд британский водолаз, который помог спасти группу мальчиков, оказавшихся в пещере в Таиланде. Маск обвинил водолаза в педофилии, что, по мнению водолаза, было ложным и клеветническим обвинением.

В 2019 году Маск подвергся дополнительной критике за твит, в котором он назвал спасателя тайской пещеры "педофилом". Позже он извинился и удалил твит, но этот инцидент вызвал значительную критику. Количество скандалов и исков одиозного покорителя космоса просто зашкаливает.

Критика со стороны общественности и инвесторов:

Маск также был вовлечен в судебные процессы, связанные с Tesla. В 2018 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала на Маска в суд за мошенничество с ценными бумагами, утверждая, что он сделал ложные и вводящие в заблуждение заявления о приватизации Tesla. Маск заключил мировое соглашение с SEC, согласившись выплатить штраф в размере 20 миллионов долларов и уйти с поста председателя совета директоров Tesla на три года.

В мае 2021 года он объявил, что Tesla больше не будет принимать биткоин в качестве оплаты из-за опасений по поводу воздействия майнинга биткоина на окружающую среду. Однако всего несколько месяцев спустя он объявил, что Tesla приобрела биткоинов на сумму 1,5 миллиарда долларов, в связи с чем некоторые обвинили его в манипулировании рынком. Продвижение монеты ShibaInu и последующие её обвалы, скупка акций в начале 2022 года перед квартальным отчетом, практически такая же история в начале 2023 года. Не удивлюсь, если Маск перед каждым запуском носителя или презентацией втихую проводит манипуляции с ценными бумагами и активами. Многие могут подумать - мошенник. Но, если это делается в соответствии с действующим законодательством - он чертовски хитрый и умный человек. Если же нет, то рано или поздно такие манипуляции в очередной раз приведут его в суд и последствия могут быть более плачевными, чем было ранее. И штрафами можно не отделаться.

Участие правительства:

Хотя успехи Маска во многом были обусловлены его предпринимательским духом и видением, правительство сыграло определенную роль в его росте популярности. В частности, SpaceX получила значительное финансирование от НАСА, которое заключило с SpaceX контракты на доставку грузов и экипажей на МКС. Tesla также пользуется государственной поддержкой, включая налоговые льготы для электромобилей и кредиты от Министерства энергетики. Однако эта поддержка также сделала Tesla объектом критики со стороны тех, кто считает, что правительство не должно субсидировать частные компании.

Кто же он на самом деле:

Илон Маск - сложная фигура, известная противоречивыми заявлениями и поступками. Хотя его взлет к известности во многом был обусловлен его собственными амбициями, нельзя игнорировать роль государственной поддержки. Поскольку Маск продолжает расширять границы инноваций и технологий, вполне вероятно, что он и дальше будет становиться объектом как похвалы, так и критики. Как и большинство вошедших в историю людей.



