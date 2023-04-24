Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Илон Маск - невероятный сказочник или гений нашего времени

Илон Маск - сложная фигура, известная противоречивыми заявлениями и поступками. Хотя его взлет к известности во многом был обусловлен его собственными амбициями, нельзя игнорировать роль государственной поддержки.
[ ] для раздела Блоги
+
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.


Elon Musk

реклама


Илон Маск (на самом деле Элон Маск) - имя, ставшее синонимом инноваций, амбиций и противоречий. Он является основателем и генеральным директором множества компаний, включая SpaceX, Tesla, Neuralink и The Boring Company, Twitter и недавно основанной X.AI. На протяжении многих лет Маск не раз становился объектом заголовков газет, как за свои выдающиеся успехи, так и за громкие неудачи. Все знают Маска знаменитым, роль правительства в его росте, а также различные скандалы и судебные процессы, в которые он был вовлечен, однако, не все знают как все начиналось.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Начало:

Илон Маск родился 28 июня 1971 года в Претории, Южная Африка. Его отец, Эррол Маск, был инженером-электромехаником, а мать, Майя Маск, была моделью и диетологом. Маск с раннего возраста проявлял интерес к технологиям и инновациям, часто читал научно-фантастические книги и работал над собственными компьютерными программами. Далее он проучился несколько месяцев в Университете Претории, а затем переехал в США, чтобы продолжить в Пенсильванском университете. В 1995 году он получил степень бакалавра наук по физике и экономике (26 лет). Затем он получил степень доктора в области прикладной физики и материаловедения в Стэнфордском университете, но бросил учебу через два дня, чтобы основать собственную компанию.

реклама

Бизнес:

  • Zip2 и PayPal

Первый крупный успех пришел к Маску в 1995 году, когда он стал соучредителем компании Zip2, которая предоставляла газетам онлайновые бизнес-справочники и карты. В итоге компания была продана Compaq почти за 300 миллионов долларов, а Маск получил от продажи 22 миллиона долларов. Затем Маск стал соучредителем компании X.com, занимавшейся онлайн-платежами, которая впоследствии стала PayPal. В 2002 году компания eBay приобрела PayPal за 1,5 миллиарда долларов, что принесло Маску 165 миллионов долларов.

  • SpaceX и Tesla

В 2002 году Маск основал компанию SpaceX с целью снизить стоимость освоения космоса и сделать космические путешествия более доступными. Первый успешный запуск ракеты Falcon 1 состоялся в 2008 году, и с тех пор SpaceX стала крупным игроком в космической отрасли, запустив множество спутников, грузовых миссий и астронавтов на МКС.

реклама

В 2004 году Маск также стал председателем совета директоров компании Tesla, производящей электромобили. В начале своей деятельности компания Tesla столкнулась со значительными трудностями, поскольку некоторые критики сомневались в жизнеспособности электромобилей. Однако с тех пор компания стала крупным игроком в автомобильной промышленности, а ее автомобили Model S, Model X и Model 3 получили широкое признание и принесли значительный доход.

  • Twitter, проект Starlink, OpenAI и X.AI

На тему приобретения Маском Twitter, запуск Starlink, участие в OpenAI и основание X.AI - огромное количество материалов и новостных статей, так что не будем затрагивать такой кусок материала и переключимся на более интересные вещи, а именно на тот самый "особый и несколько странный путь" становления его имиджа в обществе. 

реклама

Неудачи:

Хотя Маск известен своими выдающимися успехами, он также пережил несколько громких неудач. В 2016 году ракета SpaceX взорвалась во время испытаний, причинив значительный ущерб и нарушив график запусков. В 2017 году Tesla столкнулась с задержками производства и проблемами контроля качества автомобиля Model 3, что заставило некоторых инвесторов усомниться в будущем компании. Помимо этих неудач, Маск также столкнулся с критикой за некоторые из своих более амбициозных проектов, например, за предложение проложить подземный туннель, чтобы уменьшить пробки в Лос-Анджелесе. CyberTruck, который ожидает огромное количество людей, неудачный пуск сверхтяжелого носителя StarShip буквально несколько дней назад и тд. Но, путь "через тернии к звездам" - оправдан. Кто ничего не делает - не ошибается.

Скандалы и судебные иски:

Успехи Маска сопровождались многочисленными скандалами и судебными исками. В 2018 году на него подал в суд британский водолаз, который помог спасти группу мальчиков, оказавшихся в пещере в Таиланде. Маск обвинил водолаза в педофилии, что, по мнению водолаза, было ложным и клеветническим обвинением.

В 2019 году Маск подвергся дополнительной критике за твит, в котором он назвал спасателя тайской пещеры "педофилом". Позже он извинился и удалил твит, но этот инцидент вызвал значительную критику. Количество скандалов и исков одиозного покорителя космоса просто зашкаливает.

Критика со стороны общественности и инвесторов:

Маск также был вовлечен в судебные процессы, связанные с Tesla. В 2018 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала на Маска в суд за мошенничество с ценными бумагами, утверждая, что он сделал ложные и вводящие в заблуждение заявления о приватизации Tesla. Маск заключил мировое соглашение с SEC, согласившись выплатить штраф в размере 20 миллионов долларов и уйти с поста председателя совета директоров Tesla на три года.

В мае 2021 года он объявил, что Tesla больше не будет принимать биткоин в качестве оплаты из-за опасений по поводу воздействия майнинга биткоина на окружающую среду. Однако всего несколько месяцев спустя он объявил, что Tesla приобрела биткоинов на сумму 1,5 миллиарда долларов, в связи с чем некоторые обвинили его в манипулировании рынком. Продвижение монеты ShibaInu и последующие её обвалы, скупка акций в начале 2022 года перед квартальным отчетом, практически такая же история в начале 2023 года. Не удивлюсь, если Маск перед каждым запуском носителя или презентацией втихую проводит манипуляции с ценными бумагами и активами. Многие могут подумать - мошенник. Но, если это делается в соответствии с действующим законодательством - он чертовски хитрый и умный человек. Если же нет, то рано или поздно такие манипуляции в очередной раз приведут его в суд и последствия могут быть более плачевными, чем было ранее. И штрафами можно не отделаться.

Участие правительства:

Хотя успехи Маска во многом были обусловлены его предпринимательским духом и видением, правительство сыграло определенную роль в его росте популярности. В частности, SpaceX получила значительное финансирование от НАСА, которое заключило с SpaceX контракты на доставку грузов и экипажей на МКС. Tesla также пользуется государственной поддержкой, включая налоговые льготы для электромобилей и кредиты от Министерства энергетики. Однако эта поддержка также сделала Tesla объектом критики со стороны тех, кто считает, что правительство не должно субсидировать частные компании.

Кто же он на самом деле:

Илон Маск - сложная фигура, известная противоречивыми заявлениями и поступками. Хотя его взлет к известности во многом был обусловлен его собственными амбициями, нельзя игнорировать роль государственной поддержки. Поскольку Маск продолжает расширять границы инноваций и технологий, вполне вероятно, что он и дальше будет становиться объектом как похвалы, так и критики. Как и большинство вошедших в историю людей.


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

илон маск spacex илон маск twitter илон маск starlink spacex falcon 9 spacex starlink spacex polaris dawn spacex starlink gen 2 spacex super heavy booster 7
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
24
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
18
Обзор кольцевой лампы подсветки Streamplify Light 14
+
Главные игры апреля 2023 года
5
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
83
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
30
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI
35
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White
4
Обзор и тестирование игрового монитора Mastero C2722H
13
Обзор веб-камеры Streamplify CAM
+

Интересные материалы

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
20 апреля 2023 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США показали фото огромных истребителей Су-27СК и Су-30МК на фоне "малюток" F-16 ВВС Индонезии
8
В РФ прибыл новый дрон-камикадзе из Ирана – Arash-2 с дальностью до 2000 км и боеголовкой до 200 кг
13
На Украине создали новую 100-миллиметровую САУ, уступающую даже старым танкам из серии Т-54/55
32
Большинство словацких и польских МиГ-29 отправились не на фронт в ВСУ, а на процедуру канибализации
2
Робот Маркер станет сухопутным "авианосцем" для роевой сотни ударных БПЛА БАС-80
2
РФ научилась сжигать, а Китай брать под контроль спутники США – Пентагон готовится к кибервойне
9
Согласно исследованию геймеры в возрасте 50 лет и старше становятся растущей силой
10
Российский миллиардер Дерипаска предрекает завершение доминирования американского доллара
3
Украинские танкисты недостаточны хороши для Abrams, поэтому будут наступать на немецких Leopard 2
9
Энтузиаст сравнил качество изображения XeSS, FSR 2 и DLSS 3 в Cyberpunk 2077 — AMD в отстающих
6
Почему решение о поставках Украине Abrams играет Москве на руку
7
Radeon RX 6950 XT продолжает дешеветь — ценник RTX 4070 при более высоком уровне производительности
4
Украина получила систему ПВО HAWK, но есть один нюанс - данный комплекс передали без радаров вообще
8
Новак сообщил о стремительном переходе к национальным валютам при расчётах за российские энергоресурсы
+
В результате эксплуатации эрзац-РСЗО, артиллеристы ВСУ чуть не погибли от собственной ракеты
7
Всё больше владельцев Ryzen 7000X3D жалуется на выход их из строя — CPU выгорает вместе с матплатой
34
The New York Times: Китай наращивает ядерный потенциал с помощью России
1
Украинская армия использует иорданские ракеты, которые первоначально были проданы Армении
1
Пригожин сообщил о бунтах среди бойцов ВСУ в Часовом Яре и Константиновке
8
МИД Украины: Для завершения боевых действий в этом году нужно в десять раз больше оружия
9

Популярные статьи

Лучший однобашенный 4-х трубочный кулер для 12700К
13
Elitegroup Computer Systems (ECS) - производитель материнских плат и видеокарт, о котором все забыли
23
О The Sims 5 Project Rene - графика, кооператив и мультиплеер, основные механики и другое
7
Железные итоги апреля: лучшая игровая сборка для геймеров на GeForce RTX 4070 + Ryzen 7 7700X
25
Почему большинство возрожденных отраслей, заводов и предприятий СССР были американскими
60
Собираем универсальный флагманский ПК для видеоблогера или игрового стримера
7
Лидер группы НАИВ высказался в поддержку семьи Москалёвых
76
ВКС РФ уничтожили четыре истребителя ВСУ и угрожая Японии имитировали удары по спорным островам – АТ
3
Малоизвестные факты, неудачи и будущее компании Intel
21
Сборка Stable Diffusion web UI Neuro: Доступная и простая в использовании нейросеть. Часть 1
+

Сейчас обсуждают

Sergiu Bunacalea
17:05
Абсолютно верно, ведь Лиза Су не хочет конкурировать с дядей как это раньше делали АМД. В место того чтоб сделать цену ниже на четверть , они сделают аналог обычной 4070 за ту же цену , а потом все уд...
При аналогичных Radeon Pro W7800 характеристиках RX 7800XT может конкурировать с GeForce RTX 4070 Ti
Михаил Соломонов
17:04
США и не хотели давать абрамсы бесплатно. Сейчас Европу раз оружат и свою военную технику продадут Европе и продадут.
Украинские танкисты недостаточны хороши для Abrams, поэтому будут наступать на немецких Leopard 2
Eppius
17:03
Цену в два раза снизьте и будет ваш китайский москвич продаваться хорошо.
На заводе "Москвич" заработал главный конвейер, позволяющий увеличить выпуск продукции в 2 раза
evsapelkin
17:01
Отпетые бандеровцы давно в заградотрядах и на зачистке , а на передовую кидают лохов . Только вот эти лохи могли бы перебить своих бандеровцев и сдаться в плен или лучше перейти на нашу сторону . Толь...
Пригожин отдал приказ не брать пленных – что вынудило основателя ЧВК «Вагнер» пойти на такой шаг
evsapelkin
16:57
Пригожин красавчик , уважение ему . Это второй Жуков в современности только .
Пригожин отдал приказ не брать пленных – что вынудило основателя ЧВК «Вагнер» пойти на такой шаг
Bratken
16:55
Сферический сбер в вакууме СберЧат = перепиленный телеграмм СберДжаз = недоделанный zoom СберДиск = перепиленный nextcloud СберБраузер = очередной клон хрома и так далее
«Сбер» представил GigaChat — собственную нейросеть, которая умеет отвечать на вопросы, писать программный код и поддерживать беседу
Михаил Barash Андреев
16:55
Ты экономику и её процент от мировой как считаешь вообще? По номинальному ВВП? Так даже сам создатель такого статистического инструмента как ВВП называл его несоответствующим реальной оценке экономики...
Глава Минфина РФ подтвердил приверженность курсу на ускоренный отказ России от доллара
Yilec
16:49
Неужели кто-то использует какие-то другие темы, а не Dark? Мир теперь не будет прежним.
В веб-браузере Firefox обнаружен баг с утечкой памяти
Za9c
16:49
Отказ от доллара благая затея, я и не спорю, что это надо делать, но не такими методами. Что касается БРИКСА, то самая важная буква К в этом союзе - Китай, остальные по сути своей малозначимы в мирово...
Глава Минфина РФ подтвердил приверженность курсу на ускоренный отказ России от доллара
Yilec
16:48
Ложь
В веб-браузере Firefox обнаружен баг с утечкой памяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем