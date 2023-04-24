За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Цвет настроения - синий

реклама

Intel - одна из самых известных в мире технологических компаний, но даже самые крупные и успешные компании могут упасть в грязь лицом. За годы своего существования Intel добилась огромного успеха, в том числе разработала первый в мире микропроцессор и сыграла ключевую роль в революции персональных компьютеров, но были и значительные неудачи и противоречия.

Ошибка Pentium FDIV

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Одной из самых значительных неудач Intel была ошибка Pentium FDIV, обнаруженная в 1994 году (Обнаружена и опубликована профессором Линчбургского колледжа Томасом Найсли). Эта ошибка затрагивала блок плавающей запятой процессора Pentium, вызывая ошибки в некоторых вычислениях. Вначале Intel преуменьшала значение этого косяка, но в итоге это привело к массовому отзыву процессоров Pentium и стоила компании миллиарды долларов.

реклама

Процессор Itanium

Процессор Itanium был разработан для конкуренции в сегменте высокопроизводительных серверов и мейнфреймов. Однако он не смог завоевать значительную долю рынка и в итоге был снят с производства в 2017 году после нескольких лет снижения продаж. Этот провал был особенно примечателен, поскольку он представлял собой значительные инвестиции Intel: по сообщениям, компания потратила на проект более 10 миллиардов долларов.

Антимонопольное регулирование

реклама

В 2005 году Европейский союз оштрафовал компанию на 1,45 миллиарда долларов за антиконкурентную практику (Речь, конечно же, идет о конкуренции с AMD). ЕС обвинил Intel в предоставлении скидок производителям компьютеров, которые согласились использовать исключительно процессоры Intel, что, по мнению ЕС, нанесло ущерб конкуренции и привело к повышению цен для потребителей.

Антимонопольное регулирование. Дубль 2

реклама

В 2009 году Федеральная торговая комиссия оштрафовала Intel на 1,25 миллиарда долларов за антиконкурентную практику. ФТК обвинила Intel в использовании своего доминирующего положения на рынке для подавления конкуренции со стороны конкурирующих производителей микросхем, таких как AMD. На тот момент этот штраф был одним из самых крупных в истории FTC.

Мобильный рынок

Попытка Intel выйти на рынок мобильных телефонов была в основном неудачной. Компания разработала линейку процессоров под названием Atom, которые предназначались для использования в смартфонах и планшетах. Однако процессоры Atom с трудом выдерживали конкуренцию с предложениями таких компаний, как Qualcomm и Apple, и в итоге в 2016 году Intel отказалась от рынка мобильных телефонов.

Spectre и Meltdown

В 2018 году был обнаружен новый "букет" уязвимостей в процессорах Intel, названных Spectre и Meltdown. Эти уязвимости могут позволить украсть конфиденциальные данные из памяти. Обнаружение Spectre и Meltdown привело к глобальному кризису безопасности, а Intel подверглась критике за медленное реагирование на проблему.

Compute Card

В 2019 году Intel объявила о прекращении выпуска линейки модульных вычислительных плат под названием Compute Card. Compute Card была разработана как портативная модульная вычислительная платформа для различных устройств, но не смогла завоевать рынок.

Экология

Intel также подвергается критике за свои экологические показатели. В 2020 году компания заняла 36-е место в списке 100 наиболее устойчивых компаний мира, уступив 14-е место в предыдущем году. Компания подвергалась критике за выбросы углекислого газа и использование воды, ее обвиняли в том, что она не делает достаточно для решения этих проблем.

Повесточка

Кроме того, Intel подвергалась критике за отсутствие многообразия и инклюзивности. В 2015 году компания объявила об инициативе стоимостью 300 миллионов долларов США по увеличению многообразия персонала, но прогресс был медленным. Данных на конец 2022 года найти не удалось, так как всё инфополе было занято финансовыми показателями компании. По состоянию на 2021 год только около 27% сотрудников Intel в США составляют женщины, и чуть более 9% - афроамериканцы.

Трудности развития и шутки про 14++++++ техпроцесс

В последние годы Intel также столкнулась со значительными трудностями в своих усилиях по разработке более компактных и мощных процессоров. Компания с трудом перешла на 10-нанометровый производственный процесс, что привело к задержкам и снижению производственных мощностей. Это позволило конкурентам, таким как AMD, завоевать часть рынка как в потребительском сегменте процессоров, так и в серверном.

Ситуация на сегодняшний день

Чистая прибыль Intel по итогам 2022 года упала в 2,5 раза, до $8,017 млрд. Прибыль на акцию составила $1,94 против $4,86 в 2021 году. Выручка снизилась на 20%, до $63,1 млрд. (в 2020 году она была на уровне $ 77 млрд.). Из последнего к этому можно добавить неудачный запуск видеокарт серии ARK и проблему с изгибом текстолита процессоров на сокете LGA1700 (эта проблема поднималась с самого старта продаж процессоров 12-й линейки, однако и тут Intel почти не заметила ровным счетом ничего.).

Будущее

Как бы печально не выглядели показатели, все мы знаем про поддержку и вливания в компанию от правительства США. Если такой гигант будет иметь хотя бы малейшие намеки на банкротство, то большая часть индустрии может просто не выдержать такого. Поэтому деньги на "поддержку штанов" компания будет получать ещё очень долго и стабильно.