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MSI Vigor GK30 RU - надежная и недорогая плунжерная клавиатура для нетребовательного геймера

Рассмотрим опыт использования одной из популярных клавиатур от MSI в течение 10 месяцев. Также сравним её с моделями в аналогичном ценовом диапазоне.
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MSI Vigor GK30 RU

Опыт использования и внешний вид

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Здесь не будет громких слов, распаковок и прочего. Клавиатурой пользуюсь уже более 10 месяцев и хотел бы поделиться впечатлениями. Также сравним девайс от MSI с клавиатурами в таком же ценовом диапазоне и попытаемся определить - что покупать стоит, а что не достойно вашего внимания. Мнение чисто моё и может не совпадать с большинством пользователей.

Что же дает нам клавиатура от MSI - гибридная система (плунжерная), похожая на механику, но на основе мембранки. MSI использовала трехкомпонентную систему раздельной конструкции, которая обеспечивает базовую долговечность до 12 миллионов нажатий. Подсветка клавиатуры разделена на шесть отдельных, полностью настраиваемых зон.

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На первый взгляд, GK30 выглядит красивой и элегантной. Гравировка на клавишах четкая и легко читаемая. На некоторых клавишах есть обозначения, которые используются для изменения настроек профиля подсветки на лету, если вы не хотите пользоваться фирменным ПО от MSI. Просто удерживаете функциональную клавишу (на которой вместо обозначения Fn нанесено лого MSI, что изначально приводит в замешательство), а затем нажимаете кнопку нужного профиля.

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На дне клавиатура имеет резиновые ножки и две подъемные опоры для более эргономичного наклона. У GK30 довольно маленькие ножки, но это не страшно, поскольку у нее и так довольно большой угол наклона основания.

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На кейкапах используется гидрофобное покрытие. Это означает, что любые случайные пролитые жидкости будет гораздо легче вытереть и снизить вероятность повреждения клавиатуры. К сожалению, GK30 не оснащена разъемом дополнительным хабом USB, но что поделать, это бюджетное устройство.

Как вы можете видеть, GK30 имеет небольшой бортик вокруг всего основания клавиатуры. Приподнятый край немного затрудняет очистку, по сравнению с чисто плоским стилем, который стал очень популярным. Я думаю, что приподнятые края являются довольно стандартным решением.

Конструкция

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Сняв кейкапы на GK30, можно увидеть плунжерные переключатели, MSI называет их "mech-like". Вы можете вспомнить из рекламы Razer, что они также делают переключатели в стиле "mecha" под названием "mecha-membrane".

Переключатели на GK30 не похожи на эти. По моим ощущениям, они больше похожи на обычные переключатели с резиновым куполом. Кроме того, переключатели нажимаются с некоторым трудом, что вызывает у меня некоторую усталость, пока я пишу этот обзор. Играть на GK30 вполне нормально, по крайней мере, за те максимум несколько часов, которые я провожу за день.

Однако это единственный момент, который меня отталкивает от дальнейшего использования. Всё в клавиатуре отлично, кроме усилия нажатия. И это печально. Так что в ближайшее время буду заниматься поиском замены. Но всё же стоит не воспринимать мои слова как истину в последней инстанции. Для каждого человека тактильные ощущения воспринимаются по-разному и для большинства, судя по многочисленным положительным отзывам - нет никаких проблем. 

Моя рекомендация - перед покупкой сходить в салон, где есть выставочные экземпляры и просто протестировать. С большой вероятностью можно будет понять - подходит ли вам такой вариант.

Состояние клавиатуры спустя 10 месяцев

В данном случае всё замечательно. Ни единой потертости, царапины или чего-то ещё. Корпус тяжелый, монолитный, покрытие для такой стоимости отличное. Вопросов не имеется вовсе. 

Конкуренты от 2500 до 3500 рублей

И тут, если честно, я в замешательстве. Что выбрать в данном диапазоне? Для себя я уже усвоил правило, что Razer в таком диапазоне точно брать не стоит. Cynoza и Ornata по конструкции и исполнению неплохи и надежны, но стирающаяся краска на кейкапах через 3-5 месяцев - это позор.

Что мешает делать гравировку. К бренду A4Tech у меня неоднозначное отношение. Очень много девайсов в прошлом очень быстро выходили из строя, так как я активный пользователь и играю тоже достаточно много. Бренд Redragon тоже не оправдал моих ожиданий.

Да, я забыл упомянуть ещё один важный момент. Принципиальный отказ от механики, так как в бюджете до 5000 ничего годного просто не найти. Поэтому и гоняюсь за достойной мембранкой или плунжерной. Ножничные в топку, они не для игр.

Единственное, что очень хочется поехать посмотреть, если будет на выставочных салонах - это XPG INFAREX K10 - свежее и новое решение. Возможно Вы сможете подсказать мне варианты мембранок с более-менее лёгким усилием нажатия, буду очень благодарен.

Вывод

Клавиатура от MSI годная, качественная и долговечная. Но нюанс по поводу усилия нажатия сводит на нет все достоинства от использования. Вот так личные предпочтения иногда вынуждают отказаться от хороших девайсов и искать им альтернативу.


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