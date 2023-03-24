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Инструкция по запуску беты Diablo IV в России

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Как вы знаете, Blizzard всеми возможными способами пытается ограничить гражданам России и Белоруси доступ к открытому бета-тесту всеми ожидаемой Diablo IV. Политика некоторых компаний по поводу распостранения и продажи игр, мягко говоря, очень сильно удивляет. Но ведь многие ранее донатили в игры "старых добрых" Близзов и такой плевок в сторону фанатов выглядит очень странно.

Но где наши не пропадали, поэтому расскажу про простой способ обойти это ограничение очень просто с помощью консоли и официального лаунчера Battle.net.

Требования

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1. .NET 6.0 Runtime

2. Установленный лаунчер от Близзов.

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3. Battle.Net-Installer

4. Немного терпения

Установка

1. Первым делом скачиваем и устанавливаем пакет библиотек .NET 6.0 Runtime с официального сайта Microsoft. (Кстати он вам в дальнейшем понадобится, если вы будете использовать Vortex, чтобы ставить модификации с NexusMods).

Скачать - https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/thank-you/runtime-6.0.15-windows-x64-installer

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2. Запускаем официальный лаунчер Battle.Net:

3. Скачиваем и запускаем Battle.Net-Installer, при этом не закрываем Battle.Net, он должен оставаться открытым до окончания скачивания и установки.

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Скачать - https://github.com/barncastle/Battle.Net-Installer/releases/download/v1.6/BNetInstaller.exe

4. Вводим следующие команды:

TACT Product: fenrisb

Agent UID: fenris_beta

Installation Directory: C:\Games\Diablo IV Beta

Game/Asset Language: ruRU

Repair Install (Y/N): N

Вам надо будет вводить только то, что написано не выделенным текстом. Директорию установки Вы можете поменять на любую другую, от этого ничего не сломается.

5. Дожидаемся пока в официальном приложение начнётся загрузка приложения Unknown Game (fenris_beta). В этот момент Battle.Net-Installer можно закрывать. Не пугайтесь если долго будет висеть 0%, это нормально, нужно немного подождать. Все знают насколько "хороши" серверы Близзов.

6. Заходим в папку со скачанной игрой и создаем ярлык для исполняемого файла DiabloIV.exe и в свойствах ярлыка дописываем команду -launch. Дописывать стоит через проблем и без кавычек.

7. Включаем режим ждуна и ждем 19-00 по мск, чтобы погрузиться в мрачный (или не очень) мир полюбившейся нам вселенной.

Напомню - Отрытое бета тестирование будет проходить 24–26 Марта 2023 года.

Для тех, кто до сих пор в танке:

Diablo 4 - это предстоящая темная фэнтезийная action-RPG от Blizzard Entertainment. Игроки смогут выбрать один из нескольких классов персонажей и отправиться на поиски своей любви (не о том подумали. В поисках имба билда), бороться с монстрами и различными врагами, и исследовать мрачные локации.

В игре будет пять классов персонажей, каждый со своими уникальными способностями и стилем игры.

Diablo 4 будет иметь открытый мир и динамическую погоду, которые влияют на игровой процесс и создают более реалистичный опыт. Игроки смогут исследовать огромный мир Санктуария, включая различные локации, такие как леса, горы и пустыни.

Игра также будет иметь более кровавую и мрачную атмосферу, чем предыдущие игры серии Diablo, и обещает привнести новые элементы в серию, такие как открытый мир и PvP-сражения.



