Это кресло может понижать температуру на 2-5°C при охлаждении и подогревать воздух до 30°C.

Проект Ариэль — геймерское кресло с системой обогрева и охлаждения. Это кресло использует систему вентиляции без лопастей и знаменитый сетчатый дизайн Razer Fujin Pro. Оно может понижать температуру тела на 2-5°C при охлаждении и подогревать воздух до 30°C. Кресло также имеет фирменное освещение Chroma, которое меняет цвет в зависимости от функции: синий — охлаждение, оранжевый — обогрев.

Проект Ариэль — это концепт, и пока нет цены. Прототип на CES выглядит рабочим, но есть вопросы по логистике и региональным ограничениям.

Источник изображения: reddit.com

Для сравнения, кресло Mavix M9 тоже имеет систему охлаждения и обогрева. Но оно работает только на спину, а охлаждение летом почти не ощущается. К тому же шнур часто застревает.

Razer также представила бюджетную версию своего флагмана — Iskur V2 X. Это кресло стоит $299 и имеет 2D подлокотники с тканевой отделкой. Хотя функции ограничены, кресло все равно предлагает анатомическую поддержку и выдерживает вес до 136 кг при росте до 1,88 м. Оно наклоняется до 152°, а сиденье имеет ширину от 37 см до 54 см, что должно обеспечить комфорт.