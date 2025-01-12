На частном мероприятии "Innovation Showcase" был показан концепт устройства, напоминающего карманный компьютер с футуристическим металлическим дизайном.

На выставке CES 2025 Intel представила концепции модульных вычислительных устройств, включая ноутбуки и карманные компьютеры.

Компания начала сотрудничать с Quanta над модульными решениями, позволяющими легко обновлять и заменять компоненты устройства. Хотя модульные гаджеты не были популярны в последние годы, Intel явно заинтересована в развитии этого сегмента.

Источники изображения: The Verge

Источники изображения: The Verge

На частном мероприятии "Innovation Showcase" был показан концепт устройства, напоминающего карманный компьютер с футуристическим металлическим дизайном. Устройство оснащено сменными экранами, которые подключаются к основному корпусу через три независимых разъема. Предполагается, что экраны могут иметь разные характеристики и размеры, хотя точных данных пока нет. У представленного карманного компьютера, судя по всему, 7-дюймовый экран FHD.

Intel также представила модульный ноутбук Lunar Lake, который основан на концепции Compute Card — вычислительного модуля размером с карту, содержащего все ключевые компоненты ПК.

Ноутбук имеет моторизованный шарнир для автоматического открытия и закрытия крышки. Среди других интересных функций — отслеживание движений глаз, необычная "кольцевая" мышь и платформа для беспроводной зарядки. Разработкой этих продуктов занималась тайваньская компания Quanta, известная своими достижениями в области искусственного интеллекта.

Все устройства были представлены под брендом "AI8A". Intel не раскрыла, планирует ли она запускать эти концепты в массовое производство.