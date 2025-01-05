Это уже третий розыгрыш, впереди еще два.

На платформе X (заблокирована в РФ) стартовал третий розыгрыш графических карт от компании. На этот раз приз — GeForce GTX 1080 Ti с подписью генерального директора Дженсена Хуанга. Это уже третий розыгрыш, впереди еще два.

Первая карта, которую разыгрывала NVIDIA, была GeForce 256. Компания заявила, что в течение пяти дней перед CES будет раздавать свои культовые видеокарты. Фанаты ожидали, что GTX 1080 Ti обязательно попадет в этот список, ведь она считается одной из самых успешных топовых видеокарт, когда-либо выпущенных NVIDIA. Последующие поколения значительно подорожали.

GTX 1080 Ti остается популярной. Она обеспечивает комфортную игру в 1080p на ультра-настройках с более чем 60 FPS. Владельцы карты с 2017 года вряд ли пожалели о своем выборе. Карта построена на архитектуре Pascal с чипом GP102, имеет 3584 ядра CUDA и 11 ГБ памяти GDDR5X с 352-битной шиной. Даже сегодня она актуальна для современных игр.

Помимо GTX 1080 Ti, вчера анонсировали розыгрыш GeForce 8800 Ultra с подписью Хуанга. Все ждут, какие модели разыграют в ближайшие дни. Чтобы участвовать в конкурсе на GTX 1080 Ti, нужно оставить комментарий с хештегом #GeForceGreats под постом компании на платформе X.