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Топ 5 лучших блоков питания

В этом топе я собрал топ 5 лучших блоков питания. Топ подобран по соотношению качество-производительность.
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  Качественный блок питания - это один из самых важных компонентов вашего ПК, который обеспечивает стабильное электропитание всем остальным компонентам. Если вы ищете надежный и производительный блок питания для своей системы, в этой статье мы расскажем вам о топ 5 лучших блоках питания на рынке.

5.Corsair AX1600i

Corsair AX1600i - это блок питания класса премиум, который имеет мощность 1600 Вт и достигает эффективности до 94%. Он также имеет модульную конструкцию, что позволяет более гибко управлять кабельным оборудованием. Благодаря интеллектуальному управлению вентилятором он остается тихим, даже при большой нагрузке. Кроме того, блок питания обеспечивает высокий уровень защиты для вашего компьютера. Цена на данный блок питания может достигать около 30 000 рублей.

4.Seasonic Prime TX-1000

  Seasonic Prime TX-1000 - это еще один блок питания премиум-класса, который отличается низким уровнем шума и высокой эффективностью. Он имеет мощность 1000 Вт и модульную конструкцию, что позволяет легко управлять кабельным оборудованием. Благодаря технологии FDB вентилятор остается тихим, а технология Hybrid Silent Fan Control позволяет оптимизировать работу вентилятора для достижения наилучшего баланса между производительностью и шумом. Seasonic Prime TX-1000 также имеет высокий уровень защиты. Цена на этот блок питания составляет около 25 000 рублей.

3.EVGA SuperNOVA 850 T2

  EVGA SuperNOVA 850 T2 - это блок питания средней ценовой категории, который имеет мощность 850 Вт и достигает эффективности до 94% при нагрузке на 50%. Он также имеет модульную конструкцию и высокий уровень защиты, включая защиту от перегрузки, короткого замыкания, перенапряжения и др. Кроме того, благодаря встроенному тестеру напряжения, вы всегда будете знать текущее состояние вашего блока питания. Цена на EVGA SuperNOVA 850 T2 составляет около 10 000 рублей.

2.be quiet! Dark Power Pro 12 1200W

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  be quiet! Dark Power Pro 12 1200W - это блок питания высокого класса, который имеет мощность 1200 Вт и эффективность до 94%. Он также имеет модульную конструкцию, низкий уровень шума и высокий уровень защиты. Dark Power Pro 12 оснащен технологией Silent Wings 3 для минимизации шума работы вентилятора. Благодаря функции Overclocking Key можно дополнительно увеличить мощность на 200 Вт. Цена на этот блок питания составляет около 25 000 рублей.

1.Thermaltake Toughpower GF1 750W 

  Thermaltake Toughpower GF1 750W - это блок питания средней ценовой категории, который имеет мощность 750 Вт и достигает эффективности до 90%. Он также имеет модульную конструкцию и высокий уровень защиты, включая защиту от перегрузки, короткого замыкания, перенапряжения и других подобных проблем. Благодаря технологии Smart Zero Fan, вентилятор не работает при низкой нагрузке, что делает блок питания тихим и энергоэффективным. Цена на Thermaltake Toughpower GF1 750W составляет около 8 000 рублей.

  В заключении, выбор качественного блока питания может быть сложным, учитывая множество доступных моделей на рынке. Но если вы выберете один из пяти блоков питания, которые мы представили в этой статье, будьте  уверены в том, что ваш компьютер будет получать достаточное электропитание при минимальном уровне шума и максимальной защите. Обратите внимание на мощность, эффективность, модульность и степень защиты при выборе блока питания для своего компьютера.

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