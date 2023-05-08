За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Процессор - главная часть любого компьютера. Именно благодаря ему работает система, приложения и т.д. И чтобы все вычисления проходили быстрее нужен соответственно более мощный процессор. В этой статье я подобрал топ 5 лучших процессоров в соотношении цена-качество, будем рассматривать как бюджетные варианты, так и дорогие. Поможем вам выбрать золотую середину для своей сборки.

5 место. INTEL core i5 12600k

реклама

Характеристики

рекомендации RX 7900XT подешевела на порядок Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Сокет - LGA 1700

Кол-во ядер - 10

реклама

Кол-во потоков - 16

Базовая частота - 3.7ГГЦ

Макс. частота в турбо режиме - 4.9ГГЦ

TDP - 120Вт

реклама

Интегрированное графическое ядро - отсутствует

Цена - 22 тыс.

Плюсы

Отличная производительность

реклама

Приемлемая цена

Минусы

Дорогие мат. платы под данный сокет

4 место. AMD Ryzen 9 7950X3D

Характеристики

Сокет - AM5

Кол-во ядер - 16

Кол-во потоков - 32

Базовая частота - 5.2ГГЦ

Макс. частота в турбо режиме - 5.7ГГЦ

TDP - 120Вт

Интегрированное графическое ядро - RDNA 2

Цена - 699$

Плюсы

Поддержка DDR5

Лучшая производительность в играх

Поддержка PCIe 5.0

Минусы

Высокая цена

Дорогие материнские платы под данный сокет

3 место. INTEL Core i3-10100F

Характеристики

Сокет - LGA 1200

Кол-во ядер - 4

Кол-во потоков - 6

Базовая частота - 3.6ГГЦ

Макс. частота в турбо режиме - 4.3ГГЦ

TDP - 65Вт

Интегрированное графическое ядро - отсутствует

Цена - 5.6 тыс.

Плюсы

Самый дешевый игровой процессор

Отличная производительность за свою цену

Дешевые материнские платы под данный сокет

Минусы

Невозможен разгон

2 место. AMD Ryzen 5 3600

Характеристики

Сокет - AM4

Кол-во ядер - 6

Кол-во потоков - 12

Базовая частота - 3.6ГГЦ

Макс. частота в турбо режиме - 4.2ГГЦ

TDP - 65Вт

Интегрированное графическое ядро - отсутствует

Цена - 9 тыс

Плюсы

Низкая цена

Хорошая производительность

Относительно холодный

Низкая цена на материнские платы

Минусы

В скором времени его может не хватать для новых игр

1 место. AMD Ryzen 5 5600x

Характеристики

Сокет - AM4

Кол-во ядер - 6

Кол-во потоков - 12

Базовая частота - 3.7ГГЦ

Макс. частота в турбо режиме - 4.6ГГЦ

TDP - 65Вт

Интегрированное графическое ядро - отсутствует

Цена - 14 тыс.

Плюсы

Лучшее соотношение цена-производительность

Дешевые материнские платы

Небольшое тепловыделение

Раскрывает потенциал даже новых видеокарт

Минусы

Сильно греется при разгоне

Вывод

Процессор, на данный момент одна из самых доступных комплектующих. Можно найти довольно мощный вариант за относительно небольшую цену, что мы и сделали в данном топе. Процессоров из бюджетной категории данного топа хватит на года 2, а дальше, я посоветую обновится на что-то более новое. А вот процессоров дорогого сегмента данного топа хватит минимум на 5-7 лет.

Всем удачи