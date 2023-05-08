Топ 5 лучших процессоров в соотношении цена-производительность
Процессор - главная часть любого компьютера. Именно благодаря ему работает система, приложения и т.д. И чтобы все вычисления проходили быстрее нужен соответственно более мощный процессор. В этой статье я подобрал топ 5 лучших процессоров в соотношении цена-качество, будем рассматривать как бюджетные варианты, так и дорогие. Поможем вам выбрать золотую середину для своей сборки.
5 место. INTEL core i5 12600k
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Характеристики
Сокет - LGA 1700
Кол-во ядер - 10
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Кол-во потоков - 16
Базовая частота - 3.7ГГЦ
Макс. частота в турбо режиме - 4.9ГГЦ
TDP - 120Вт
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Интегрированное графическое ядро - отсутствует
Цена - 22 тыс.
Плюсы
Отличная производительность
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Приемлемая цена
Минусы
Дорогие мат. платы под данный сокет
4 место. AMD Ryzen 9 7950X3D
Характеристики
Сокет - AM5
Кол-во ядер - 16
Кол-во потоков - 32
Базовая частота - 5.2ГГЦ
Макс. частота в турбо режиме - 5.7ГГЦ
TDP - 120Вт
Интегрированное графическое ядро - RDNA 2
Цена - 699$
Плюсы
Поддержка DDR5
Лучшая производительность в играх
Поддержка PCIe 5.0
Минусы
Высокая цена
Дорогие материнские платы под данный сокет
3 место. INTEL Core i3-10100F
Характеристики
Сокет - LGA 1200
Кол-во ядер - 4
Кол-во потоков - 6
Базовая частота - 3.6ГГЦ
Макс. частота в турбо режиме - 4.3ГГЦ
TDP - 65Вт
Интегрированное графическое ядро - отсутствует
Цена - 5.6 тыс.
Плюсы
Самый дешевый игровой процессор
Отличная производительность за свою цену
Дешевые материнские платы под данный сокет
Минусы
Невозможен разгон
2 место. AMD Ryzen 5 3600
Характеристики
Сокет - AM4
Кол-во ядер - 6
Кол-во потоков - 12
Базовая частота - 3.6ГГЦ
Макс. частота в турбо режиме - 4.2ГГЦ
TDP - 65Вт
Интегрированное графическое ядро - отсутствует
Цена - 9 тыс
Плюсы
Низкая цена
Хорошая производительность
Относительно холодный
Низкая цена на материнские платы
Минусы
В скором времени его может не хватать для новых игр
1 место. AMD Ryzen 5 5600x
Характеристики
Сокет - AM4
Кол-во ядер - 6
Кол-во потоков - 12
Базовая частота - 3.7ГГЦ
Макс. частота в турбо режиме - 4.6ГГЦ
TDP - 65Вт
Интегрированное графическое ядро - отсутствует
Цена - 14 тыс.
Плюсы
Лучшее соотношение цена-производительность
Дешевые материнские платы
Небольшое тепловыделение
Раскрывает потенциал даже новых видеокарт
Минусы
Сильно греется при разгоне
Вывод
Процессор, на данный момент одна из самых доступных комплектующих. Можно найти довольно мощный вариант за относительно небольшую цену, что мы и сделали в данном топе. Процессоров из бюджетной категории данного топа хватит на года 2, а дальше, я посоветую обновится на что-то более новое. А вот процессоров дорогого сегмента данного топа хватит минимум на 5-7 лет.
Всем удачи
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