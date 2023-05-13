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Анти-оверклокерский тест Ryzen 7 5800x3D

Допустим есть пользователь процессора типа ryzen 5 1600, охлаждаемый кулером типа боксового с материнкой b350m или даже a320. И захотелось ему перейти на самый мощный игровой ЦП под сокет ам4. Но если денег только на ЦП и ни копейкой более, то можно ли совершить подобный рывок и будет ли в этом смысл?
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Немного о себе. Я параноик в плане надежности системы, поэтому испытываю дискомфорт когда система работает быстро, но с вероятностью того, что работает на пределе своих возможностей и может скоро выйти из строя или деградировать. И напротив - кайфую от системы, в которой все по фэншую, холодно, тихо и долговечно, пусть даже медленнее, чем задумано производителем. Эта статья про результаты процессора 5800x3D в таком моем эксклюзивном режиме для повседнева в синтетических и игровых тестах, на дешевых кулере и материнской плате, которые для этого процессора не предназначены.

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Тестовая система.

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Процессор Ryzen7 5800x3D, охлаждаемый кулером Deepcool Gammax 300.

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Теперь по настройке процессора. Я пробовал разные варианты занижения вольтажа, мощности итд итп, но результаты меня не устраивали. То сильно падают частоты в нагрузке - ниже 3ГГц, то сильный нагрев. Уже почти остановился на варианте регулировки кривой минус 30 на все ядра и ограничение по температуре до 70, но стали напрягать резкие скачки потребления с 30 на 80+ Вт даже при небольших нагрузках, как и скачки температуры с 40 до 70 и постоянные скачки оборотов кулера. К тому же результаты в тестах были хоть и повыше, но не намного (в пределах 10%) и ненадолго, а в тесте ОССТ частота падала ниже 3600 при пиковом потребление свыше 90Вт. Такие скачки вредны для электроники и со временем могут привести к деградации или даже отвалу. В итоге плюнул на кривую и прочие ухищрения и остановился на том, что тупо напряжение ядра выставил на минимально-возможное, а именно 0.9v, и это вся моя настройка процессора, ну еще шину фабрики поднял до 1900, выше на ступень - уже ошибки в HW64, не сразу а где-то в течении часа. На скриншоте выставил шину на 2000 и получил россыпь ошибок незамедлительно.


Остальное никак не регулируются. В отличии от обычных версий без 3Д, зафиксировать частоту не представляется возможным, выставление множителя не имеет никакого эффекта. В результате тишина, а температура нарастает очень плавно, потребление ниже 80Вт в экстремале и около 60 в повседневе, а эффективная частота не падает ниже 3700 даже при экстремально-долгих нагрузках, таких как тяжелый режим ОССТ+avx2. Выставил также еще некоторые напряжения по рекомендациям из ветки для разгона памяти DDR4 на нашем форуме, а именно SOC, VDDP, VDDG.

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Материнская плата MSI b450-a pro max, слабоватый врм для пиковых 140Вт в бусте имхо, состоит всего из 7-ми фаз, Лучше выше 80Вт не эксплуатировать в повседневе. Эта плата больше подходит для 6-ядерников и слабее, Для 8 и более ядер нужна плата на B550 без литеры "M" в идеале, с числом фаз не менее 12-ти. 

Память - Apacer NOX [AH4U32G36C25YMBAA-2] 32 ГБ с небольшим разгоном до 3800, чтобы быть в сихроне с фабрикой 1900 и настроеными вторичными таймингами. Две планки по 16 двуранговых, на чипах Samsung D-die. Очень бюджетная память, одна из самых дешевых 32 Гб наборов из множества тех, что были в крупнейшем гипермаркете.

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Видеокарта Gigabyte Eagle 3080Ti. Купил ее удачно в свое время - 2 года назад выиграл карусель в ДНС. Но теперь есть 4090 в 2 раза мощнее 3080ti, не считая генерации кадров, с которой возможно во все 4. Также значительно тише и холоднее и все это при схожей рекомендованной цене! Но купить её денег к сожалению нет, пока есть на полках и по адекватным ценам, кусаю локти.


Корпус HAF932 и я его терплю. Он хоть добротный и из прочной стали, с кучей кулеров и пространства, но решето знатное и я устал чистить железо от пыли. Так же он выглядит устревшим корытом на фоне современных решений, а 4090 без болгарки в него не влезет, ведь даже 3080ти стоит почти впритык к корзинам. Единственные его плюсы это хороший продув и много места для жестких дисков, но я давно отказался от гудящего HDD в пользу бесшумного nvme в 1Тб. Поэтому планирую в обозримом сменить корпус на что-то типа Fractal design define r6 black - отличный внешний вид, и пыле-непроницаемый. Хорошо когда железо еще и в чистоте, только чистить иногда пылевые фильтры. 

GPU-Z 


Тесты AIDA

ОССТ 

Самый тяжелый режим теста и максимально-возможное потребление ЦП.  За 10 минут теста эффективная частота не падала ниже 3700, а максимальная температура составила 67С. Максимальное потребление за время теста составило 78Вт, в повседневых задачах по моим наблюдениям, потребление в пределах 60Вт.  Поэтому скажу ДА связке a320 + 5800х3д, но только в режиме 0.9в и без проведения подобных тяжелых тестов. На b350m можно даже провести этот тест. На моей же плате b450, максимальная температура VRMOS за время теста составила всего 49С, если верить показаниям HW64. Но я не верю на 100%, потому что есть мнение, что в зависимости от производителя, реальная температура может быть выше на 20, чем показания программы. 


Cinebench 15,20,23


Chess benchmark


X265 benchmark


Winrar benchmark


SuperPi


wPrime



Игровые тесты

Ларка ультра настройки, максимальный модификатор, понижающей разрешение до 20% от 800х600. Есть упор в ГПУ 30%


Ларка минималки, разрешение 1280х720, без упора в ГПУ.


Returnal. Максимальные настройки, максимальные лучи. Разрешение 1280х720 с максимальным понижающим модификатором. Есть упор в ГПУ.


Returnal. Минималки, лучи отключены. Разрешение 1280х720 с максимальным понижающим модификатором.


Need for Speed Heat. Максимальные настройки, разрешение 1280х720.

Фпс разница, самый низкий, который наблюдал был 93фпс в самом начале гонки. При свободной езде фпс в районе 130-160.


Gears 5. Ультра-настройки. Разрешение 1280х720. 

Фпс все время находится около отметки 130.


Танки бенчмарк. Разрешение 1280х720 Ульра-настройки


Танки бенчмарк. Разрешение 1280х720 Минимальные настройки


Тестирование завершено. Теперь можно сделать представление о том на что способен 5800х3d в таком ужатом режиме, при напряжении 0.9в, работая даже на самой бюджетной плате под am4 и дешевым кулером типа боксового для r5 1600. И даже при этом производительность довольно высока и камень способен загрузить карту 3080ти на полную в большинстве игр, если выставить максималки и разрешение 1080p.  

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