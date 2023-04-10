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На английском форуме, рабочий способ установки этого бенчика на современные системы, иначе запуск офиц.установщика выдает ошибку. Но я не про способ, кому лень искать вот ссылка с уже установленным на моем пк в архиве, вам только распаковать и пользоваться.

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Погонял на своих пк, покайфовал, но кроме ностальгии от бенчика пользы мало. Во-первых разрешение только 640х480 и его нет способа повысить. Во-вторых он выдает странные результаты.

Вот результат на c2d e6600 + 7300gs win7x64. За эталон попугая берется результат на pentium 150 + S3 virge DX 2mb. Местами умудрялся подтормаживать, хотя не должен по идее, ведь железо на 8 лет опережает данный бенчик.

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Вот результат на 5800x + 3080ti + win10x64. Разница всего в 3 раза, хотя должна исчисляться порядками, учитывая хотя бы разницу между 3080ti - топом 2021 и офисной затычкой из 2005 - 7300gs.

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Вот результат на 5800x + 3080ti (28% PL) + win10x64. То есть видяха урезана почти в 4 раза, но попугаев +\- одинаково.





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А вот тест в софтверном режиме на 5800х@4000MHz и c2d e6600 2400MHz. 5800x у меня зафиксирован на 4ГГц и напряжении 0.95, так как врм на материнке msi b450-a pro maxx слабоват имхо, ведь брал в свое время под 3600, да и охлад гаммакс 300 можно не менять. Так как тест видит только одно-поток, то разница в пределах разумного. Но как попугаев в software-режиме может быть больше чем в D3D?





У меня была цель найти универсальный бенчмарк, на котором можно адекватно сравнить древнее железо из 90х и самое современное, в частности видеокарт, но пока не находил. С 3д марками примерно та же петрушка. Если знаете адекватные бенчи для подобной задачи, напишите про них в комментариях.





Вот такие пироги, надеюсь было интересно.