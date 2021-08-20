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Zen2 против Zen3 на равной частоте в играх и синтетике

Был у меня Ryzen 7 3700 и все устраивало, но стало скучно и появилась возможность поменять его на Ryzen 7 5800x. У меня пока дешевый кулер и материнская плата, поэтому R7 3700 работал всегда на фиксированной частоте по всем потокам на 4ГГц, как и пришедший на смену R7 5800x Из интереса проверил прирост на мегагерц для себя и хвастаюсь перед вами
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Подсчитал во сколько обойдется мне этот обмен и вышло в пределах 10000 рублей. "Почему бы и нет?" - подумал я и махнул на Авито свой R7 PRO 3700 на 5800x. Посмотрев предварительно обзоры на 5800x, понял что даже в стоке для него лучше водянка и мощная многофазная плата B550 а лучше X570, но это стоило бы мне на 10000 больше, как минимум, поэтому если 3700 работал не сильно медленее стока, то 5800 был задушен по частоте на 15-20%, но даже этого достаточно чтобы существенно обогнать 3700, что видно по тестам. Возможно на B550 и выше отрыв будет больше, даже без учета повышения частоты, за счет более продвинутых фишек новых чипсетов.

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Конфигурация ПК такова

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Конфигурация процессоров следующая.

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Тумба. Настройки максимальные, dx12, лучи отключены, разрешение 720p. Обратите внимание на разницу температур ЦПУ в этом и последующих тестах. Зен3 существенно холоднее за счет более низкого минимально-стабильного напряжения для заданной частоты..

По результату бенчмарка итоговая разница в 20%, без упора в гпу. 

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Убивец. Настройки максимальные, но без сглаживания и в 720p. 

Разницы почти нет, в пределах погрешности и виден упор в видеокарту даже при таком низком напряжении и слив новичка по минималкам, ретестил несколько раз и картина стабильно повторяется, возможно вина устаревшей доски на базе B450.

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Танки. Максималки, без лучей и сглаживания, 720пи.

По итогу разница 18%.

Молот войны. Настройки максимально-возможные в 720пи.

По итогу прирост 10%

Пук кибера. Впечатляющие настройки, длсс и лучи отдыхают, 720пи. 5 минутная езда на машине показала прирост в 16%.

В НФС худший из всех на ультрах и 720пи разницы почти нет, нет плавности при любом фпс и иногда микро-подгрузки, несмотря на шустрый ссд Разница всего 3% в пределах погрешности. Во что упор неясно, ведь цпу и гпу недогружены.

А теперь синтетика. Начну с Аиды. Чтение из памяти. Разница в пределах погрешности.


Запись в память. Разница в пределах погрешности.

Копирование в память. Разница в пределах погрешности.

Задержки памяти. 12% в пользу Зен3.

Королева. Разница в пределах погрешности.

Здеся Зен3 слился на 11%. В чём причина? Биос последний, но может чипсет устарел? 

Тут Разница в пределах погрешности.

А вот тут отрыв почти в 2 раза или 82% в пользу Зен3!

Тут прирост тоже не мал - 40%.

А тут +30%.

А тут +35%.

А тут слив на -19% и опять возможно из-за старого чипсета B450.

А здесь прирост небольшой всего 5%.

А тут в пределах погрешности.

Теперь винрар много-поток. Вот тут прирост так прирост! Аж 68%!

В одно-потоке  не многим меньше и составил 58%!

ЦПУ-З. Прирост 13 и 7.5% для каждого режима.

Синька 15. Прирост 9%.

Синька 20. Прирост 11%.

Щахматы. Прирост 18%.

 X265 кодирование. Прирост 13%.

И еще на закуску прогнал пару бенчей ЦПУ и памяти. Не пойму итоговый результат, который не ахти, но по-отдельности в некоторых под-тестах приросты видны.

Вот такие дела. Обменом доволен, особенно приятно не видеть температуры выше 70 даже в стрессах, а в играх 60ти, даже ниже 50 в дотке при 240фпс. За врм доски же спокоен, в аиде кажет при стрессе не более 60. 3700 был на 10-15 горячее и врм сильнее грел на 5 примерно. Надеюсь было интересно.

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