Zen2 против Zen3 на равной частоте в играх и синтетике
Подсчитал во сколько обойдется мне этот обмен и вышло в пределах 10000 рублей. "Почему бы и нет?" - подумал я и махнул на Авито свой R7 PRO 3700 на 5800x. Посмотрев предварительно обзоры на 5800x, понял что даже в стоке для него лучше водянка и мощная многофазная плата B550 а лучше X570, но это стоило бы мне на 10000 больше, как минимум, поэтому если 3700 работал не сильно медленее стока, то 5800 был задушен по частоте на 15-20%, но даже этого достаточно чтобы существенно обогнать 3700, что видно по тестам. Возможно на B550 и выше отрыв будет больше, даже без учета повышения частоты, за счет более продвинутых фишек новых чипсетов.
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Конфигурация ПК такова
Конфигурация процессоров следующая.
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Тумба. Настройки максимальные, dx12, лучи отключены, разрешение 720p. Обратите внимание на разницу температур ЦПУ в этом и последующих тестах. Зен3 существенно холоднее за счет более низкого минимально-стабильного напряжения для заданной частоты..
По результату бенчмарка итоговая разница в 20%, без упора в гпу.
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Убивец. Настройки максимальные, но без сглаживания и в 720p.
Разницы почти нет, в пределах погрешности и виден упор в видеокарту даже при таком низком напряжении и слив новичка по минималкам, ретестил несколько раз и картина стабильно повторяется, возможно вина устаревшей доски на базе B450.
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Танки. Максималки, без лучей и сглаживания, 720пи.
По итогу разница 18%.
Молот войны. Настройки максимально-возможные в 720пи.
По итогу прирост 10%
Пук кибера. Впечатляющие настройки, длсс и лучи отдыхают, 720пи. 5 минутная езда на машине показала прирост в 16%.
В НФС худший из всех на ультрах и 720пи разницы почти нет, нет плавности при любом фпс и иногда микро-подгрузки, несмотря на шустрый ссд Разница всего 3% в пределах погрешности. Во что упор неясно, ведь цпу и гпу недогружены.
А теперь синтетика. Начну с Аиды. Чтение из памяти. Разница в пределах погрешности.
Запись в память. Разница в пределах погрешности.
Копирование в память. Разница в пределах погрешности.
Задержки памяти. 12% в пользу Зен3.
Королева. Разница в пределах погрешности.
Здеся Зен3 слился на 11%. В чём причина? Биос последний, но может чипсет устарел?
Тут Разница в пределах погрешности.
А вот тут отрыв почти в 2 раза или 82% в пользу Зен3!
Тут прирост тоже не мал - 40%.
А тут +30%.
А тут +35%.
А тут слив на -19% и опять возможно из-за старого чипсета B450.
А здесь прирост небольшой всего 5%.
А тут в пределах погрешности.
Теперь винрар много-поток. Вот тут прирост так прирост! Аж 68%!
В одно-потоке не многим меньше и составил 58%!
ЦПУ-З. Прирост 13 и 7.5% для каждого режима.
Синька 15. Прирост 9%.
Синька 20. Прирост 11%.
Щахматы. Прирост 18%.
X265 кодирование. Прирост 13%.
И еще на закуску прогнал пару бенчей ЦПУ и памяти. Не пойму итоговый результат, который не ахти, но по-отдельности в некоторых под-тестах приросты видны.
Вот такие дела. Обменом доволен, особенно приятно не видеть температуры выше 70 даже в стрессах, а в играх 60ти, даже ниже 50 в дотке при 240фпс. За врм доски же спокоен, в аиде кажет при стрессе не более 60. 3700 был на 10-15 горячее и врм сильнее грел на 5 примерно. Надеюсь было интересно.
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