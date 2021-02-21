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Вспоминаю 2007 год, когда баловался 3dsmax и моделил машину, и итоговый рендер картинки в разрешении 1024х768 занимал часы. Система тогда была core2duo e6400 и видеокарта radeon x850xt. Тогда я долго любовался итоговым результатом и мне казалось что рендер моей машинки почти неотличим от реальной фотографии и часы рендера были потрачены не зря.

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На днях решил побаловаться фото-режимом в игре FH4 на своем ПК с картой 1080Ti и затем пристально рассматривая скрины восхищен такой графикой, которую способна выдавать современная система в разрешении 4К + максимально-возможные при фреймрейте 45-50 кадров в секунду!





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Во время игры ты занят игровым процессом и красота не сильно бросается в глаза, но если начать разглядывать в статике то начинаешь удивляться такой оптимизации и мастерству разработчиков.

Сделал несколько скриншотов из фото-режима клавишей PrintScreen, средствами игры делать - слишком замороченный способ.



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Они смогли достичь CGI качества в реальном времени при отличном фреймрейте, а еще 10 лет до выхода игры Forza Horizon 4 такое качество мог выдать разве что высокопроизводительный графический супер-комьютер при этом обрабатывая 1 кадр за минуты если не часы. Старой картинки рендера моей машинки из 2007 к сожалению не сохранилось, но уверен что выглядела она намного хуже как в плане качества эффектов так и реалистичности в целом.

Интересно что будет через 10 лет. Наверное тогда обиходным станет разрешение от 8 до 16К при истинной трассировке лучей в играх, а не нынешней недо-трассировке.

Игра FH4 одна из лучших по оптимизации еще наверное потому, что делалась под Xbox One, в которой железо крайне слабое, и поэтому играется отлично в 1080p + высокие при железных 30фпс даже на таких картах как 1050ti и rx460, если процессор не слабее самого первого i3 на 1156 сокете.



