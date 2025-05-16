Недавно я уже рассказывал про процессор 5800X3D и делился впечатлениями от его работы, кому интересно, можете глянуть ссылка.

Совершенно случайно мне попалась на Авито плата B550-A PRO по интересной цене и с большим остатком гарантии от популярного магазина.

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Новая доска

Та же фирма, та же линейка, только уже под более свежий чипсет. Почему заинтересовался? Во-первых, у неё значительно мощнее VRM. По тестам с канала Hardware Unboxed, она спокойно тянет даже разогнанный 5950X, который жрёт 200 Вт, при этом температура зоны питания не превышает 76 градусов после часового рендера в блендере.

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У платы также улучшена подсистема питания для оперативки. У меня все четыре слота заняты по 16 ГБ, и на B450 любая попытка разгона или ужесточения таймингов за рамки XMP стабильно вызывала сбой в тестах памяти. Теперь возможно, будет больше простора для экспериментов. Кроме того, на B550 уже есть поддержка PCIe 4.0, чего не было в старой. Это мелочь, но в паре с моей 4090 разница может быть в некоторых играх до 3%, особенно если игра активно грузит видеопамять.Есть и визуальная причина: старая плата глянцевая и коричневая - не мой любимый цвет. Я её когда-то взял тупо из-за цены и возможностей. А B550 - чёрная и матовая, строгая, выглядит гораздо приятнее в корпусе. Ну и ещё один приятный бонус - два слота под M.2 NVMe. Теперь могу спокойно докинуть ещё один SSD и не возиться с медленными SATA-дисками.

Старая доска

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Поставил я эту новую плату, загрузился, обновил BIOS до свежей версии за март 2025 года (стояла прошивка с 2023), всё настроил как на старой, с тем же андервольтом. BIOS, кстати, практически один в один с B450, так что долго разбираться не пришлось.

А теперь тесты сравнения. Я протестировал бок о бок 2 материнки b450-a pro vs b550-a pro в идентичных тестах и условиях.

Cинтетические тесты:

CPU-Z

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(Слева старая) Разница в пределах погрешности, чуть выше на новоый возможно в виду свежей термопасты, но и на старой термуху наносил не более полутора месяцев назад.

Cinebench

(Сверху старая) Та же петрушка.

Fritz 9 Schachbenchmarks

Без комментариев.

AIDA64

А вот здесь на новой доске небольшой, но слив в тестах скорости памяти, не знаю почему, настройки один-в-один, тот же XMP-профиль.

Passmark

Хоть и на уровне погрешности, но тоже слив на новой доске, причем как по CPU, так и по памяти.

Winrar

Закономерный микрослив, потому что данный тест зависит от скорости памяти, в которой новая доска чуть подслилась.

HWinfo64

Ну и завершают синтетику показания датчиков за время всех тестов. Видно, что на новой доске VRM холоднее на пару градусов, но и на старой VRM ледяной, прогрелся максимум до 45.

Теперь игровые тесты. Во всех бенчмарках выставлены максимальные настройки с RT, где оно есть, а разрешения максимально-минимальное: 720P с модификатором на понижение, дабы полностью исключить RTX4090, как слабое место системы, Настройки можно посмотреть в прошлой статье ссылка.

Far Cry 6

(Слева старая) На уровне погрешности, но все же слив на новой доске, возможно из-за чуть более медленной работы памяти.

Immortals Fenyx Rising

На уровне погрешности, но небольшой прирост на новой доске.

Total War Saga: Troy (первый тест из 3х - Battle, который выдает наименьший FPS)

Та же петрушка.

Returnal

Сказал бы на уровне погрешности победа за новой доской по среднему и слив по минимальному, но если сравнить графики кадров слева и справа, то видно что на старой доске линия значительно более изломана, так что тут победа за новой доской по стабильности кадров.

Shadow of the Tomb Raider

Победа новой доски, которая измеряется 3%, но в принципе можно списать на погрешность.

Если смотреть на цифры прирост есть, но мизерный и мало где, в целом одинаково. В каких-то тестах, например памяти даже немного просело. Температуры VRM остались примерно на том же уровне. Думаю, что и старая плата вполне бы справилась с этим процессором даже в стоке, без лимитов, вряд ли VRM разогревался бы выше 80 градусов.





Но всё же плюсы у апгрейда есть:

Два NVMe. Можно спокойно расширять хранилище, не жертвуя скоростью. Да, второй слот идёт через чипсет и работает на PCIe 3.0, но он всё равно в разы быстрее, чем SATA.

Запас на будущее. Если вдруг надумаю собирать рендер-станцию, можно будет воткнуть 5950X, и по крайней мере в стоке плата точно выдержит. Правда, придётся пожертвовать игровой производительностью, ведь 5950X в рабочих задачах рвёт 5800X3D в полтора-два раза, а вот в играх наоборот проигрывает ощутимо. На старой же доске 8-ядерник это потолок, скорее всего ее врм даже 12-ядерник в стоке не потянет, греясь за сотку.

PCIe 4.0. Это не критично, но приятно, особенно в играх в которых сильный жор видеопамяти, может быть небольшой, но прирост.

Если же судить рационально, то смысла смены доски небыло - деньги на ветер, доска b450 отлично справлялась с 5800x3d и 4090, это показал 2х летний опыт моего пользования данной связкой.

Такие дела. Если у кого-то был опыт смены материнки в рамках одного сокета - делитесь в комментариях, какие плюшки заметили. Возможно кто-то из вас обладает одной из материнок в статье и есть что дополнить\рассказать, будет интересно почитать.