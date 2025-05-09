



Процессор Ryzen 7 5800X3D вызывает споры по части надежности, в основном из-за высокой температуры в стоке: в играх он часто прогревается выше 80 °C. При длительной работе в таких условиях чип подвержен деградации, что может привести к его выходу из строя, что и просходит нередко. Об этом свидетельствует и статистика отказов, опубликованная в одном известном магазине: процессор получил крайне низкую оценку надежности уровня "низкая". Чтобы получить такую оценку, действительно нужно постараться.

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Для сравнения: даже горячие топы от Intel, которые в новостях часто упоминаются из-за высокого энергопотребления (на уровне RTX 4090), нестабильности и поломок (о чём сама Intel признала, расширив гарантию), имеют хорошую оценку по надежности.

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Даже откровенный шлак вроде китайских SSD KingSpec или дешевых блоков питания типа AeroCool VX на 600 Вт за 3000 рублей показывают более высокую статистику надежности.

Тем не менее, два года назад я решил рискнуть и обменял свой обычный Ryzen 7 5800X на версию с 3D-кешем, а именно 5800X3D, доплатив 10 000 рублей. Сделка состоялась через Авито: продавец неожиданно легко согласился на мои условия обмена.

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Обычный 5800X прослужил мне около года, но со временем перестал радовать и захотелось чего-то более выдающегося. Я понимал, что 5800X3D считается капризным, и что при слабом охлаждении его легко окирпичить. У меня тогда стоял Thermalright Assassin King 120 SE (цена около 2000 рублей) и этот кулер вполне справлялся с обычным 5800X, но, судя по отзывам, для 3D версии даже СЖО может быть недостаточно. Однако на практике оказалось, что и этого кулера хватает с запасом.

После установки 5800X3D я сразу заметил отличия. В BIOS полностью заблокировано управление множителем, даже в сторону уменьшения. Также отсутствует возможность вручную задать напряжение на ядрах, а это были основные параметры, которыми я активно пользовался раньше. Кроме того, температура на рабочем столе без какой-либо нагрузки могла в моментах превышать 80 °C. Кулер постоянно то разгонялся, то сбрасывал обороты при малейших действиях с мышью: открытие браузера, папки и т.д. Всё это сопровождалось заметным шумом.

В играх ситуация не менялась и процессор стабильно грелся до 80 °C и выше, а максимальные обороты кулера практически не влияли на температуру. При этом радиатор кулера оставался холодным, а чуть тёплым было лишь основание, даже когда я снизил обороты до бесшумного режима работы вентиляторов - радиатор горячее не стал, как и температура в нагрузках не выросла. Это натолкнуло меня на мысль, что процессор мог бы работать и в пассивном режиме — без кулера, на одном радиаторе. Но пробовать не стал, а просто выставил минимальные-тихие обороты и получил полную тишину.

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Тишина при сохранении производительности это уже победа. Однако температура выше 80 °C которая могла проскакивать даже в режиме серфинга меня категорически не устраивала. Без гарантии на процессор рисковать не хотелось, ведь приобрел я его с рук, а не новым в магазине. Я начал глубоко изучать тему: читал форумы, смотрел гайды на Ютубе по оптимальной настройке 5800X3D с целью снизить температуру. Спустя месяцы экспериментов я пришёл к следующим настройкам в BIOS:

Память самая бюджетная DDR4-3600. Работает стабильно на XMP-профиле, проходит все тесты на стабильность. Но стоит начать вручную занижать тайминги как появляются ошибки (например, в MemTest с профилем extreme@anta777). Поэтому я полностью доверился XMP. Куплена память была за 7000 рублей за набор 32 ГБ, сейчас такой объём стоит всего 5000 рублей. У меня 4 планки по 16 ГБ из разных партий и все слоты в материнской плате заняты. Иронично, что 64 ГБ DDR4 сегодня стоят как 64 ГБ SSD 15 лет назад на заре своего появления.

Материнская плата служит мне уже шестой год. Не выдающаяся, но надёжная и без сбоев. Покупал её в начале 2020 года за 6000 рублей.

Теперь к самому важному — настройке процессора:

Offset для всех ядер: -30

Установлен ComboStrike Mode 3

Занижены напряжения VSOC, VDDP и VDDG до 0.95 и 0.9 соответственно

Отключены ненужные мне функции процессора, которые не влияют на производительность в играх, но в теории способны повысить потребление.

Введены лимиты мощности и температуры (Power Limit 95/60/90 и Thermal Limit 70C)

Настроена кривая вентилятора, которая повышает обороты до слышимого уровня только при превышении процессором температуры в 73 °C, чего никогда не происходило на практике:





В таком режиме процессор:

Работает бесшумно.

Не превышает 72 °C даже в пике.

Потребляет не более 70 Вт в играх и до 90 Вт в стресс-тестах.

Теряет всего до 3–4% производительности по сравнению со стоком и при длительных нагрузках меньше снижает частоту буста 4450.

Начну с синтетических тестов процессора для рабочих нагрузок:

Работа системы с моменты последней настройки (примерно 1,5 года назад) и до сегодняшнего дня меня радует, процессор работает шустро и стабильно, но его совсем не слышно в системном блоке. Температуры процессора и зоны VRM материнской платы безопасные и гарантируют долговечную работу системы. Скриншот снятый с утилиты HWiNFO® 64 после завершения всех синтетических тестов ниже:

Теперь немного игровых тестов. Во всех бенчмарках выставлены максимальные настройки с RT, где оно есть, а разрешения максимально-минимальное: 720P с модификатором на понижение, дабы полностью исключить RTX4090, как слабое место системы.

Far Cry 6

Immortals Fenyx Rising



Returnal

Shadow of the Tomb Raider

Total War Saga: Troy (первый тест из 3х - Battle, который выдает наименьший FPS)

Вот еще пример очень тяжёлой игры для процессоров — это Star Wars Jedi: Survivor. На максимальном пресете с трассировкой в разрешении 2K заметны микрофризы и просадки до 60 FPS по вине процессора. Вот игровой отрезок с моей системы 5800X3D + RTX 4090:

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А вот тот же отрезок, с аналогичными настройками с другой системы 7950X3D + RTX 4090:

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Разница всего 10 FPS, несмотря на разницу в поколениях и цене. Это говорит о слабой оптимизации игры под AMD, на Intel фризов заметно меньше. Тот же отрезок, с аналогичными настройками на системе 13900K + RTX 4090:

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Но стоит отключить трассировку лучей (визуальной разницы не заметил) и FPS взлетает, фризы исчезают, и игра идёт плавно на почти стабильных 120 FPS с вертикалкой (под мой монитор с 120 Гц).

5800x3d в играх по производительности находится на одном уровне с 12900K, где-то может значительно сливать в тех играх, в которых 3d кеш не влияет, и заметно обгонять intel 12900K в тех играх, где влияет. Тут все зависит от конкретной игры и не все так однозначно, но в среднем по больнице эти 2 процессора из разных лагерей в играх одинаковы, чего не скажешь о рабочих задачах - там пропасть в пользу 12900K.

Вот такие пироги, из коробки 5800x3d ужасен в плане долговечности и режима работы, но если довести до ума, то процессор становится просто конфеткой.

Пишите комментариях и свои замечания по моей сборке-настройке а так же делитесь вашим опытом доведения своих процессоров до ума относительно стока, интересно будет почитать.