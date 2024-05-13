Данная статья не претендует на достоверность и является лишь домыслами автора, оперирующего фактами из разных источников, как официальных, так и нет. Реальность может оказаться совсем иной, но вероятность подобного сценария все же немалая.

Основная причина это техпроцесс. О, могучая RTX3090, чей лик являл собой вершину производительности, опиралась на 8-нанометровый процесс! И вот, её наследница, 4090, вознеслась на вершину, ступив на 5-нанометровую твердь, что пратически в 2 раза умножила её мощь! Число ядер выросло на 60%, частота GPU взлетела на целый гигагерц, а потребление возросло лишь на жалкие 100 ватт! Но увы, грядущие поколения, коих именуют Blackwell, будут оставаться на той же 5-нм тверди, пусть и несколько усовершенствованной. Рост частот и число исполнительных блоков будут ограничены потреблением, которое не должно превысить 600 ватт. Единственная надежда на спасительный рывок возлагается на память нового типа - DDR7. Она обещает полуторакратный прирост пропускной способности, но и она не гарантирует сильного скачка в производительности в играх, ибо текущей скорости памяти вполне достаточно для текущих флагманов и разгон DDR6X на 4090 не дает ощутимого прироста.

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Другая причина - отсутсвие конкурента. Не видать в 2024 году новых флагманов от AMD! Слышно, что компания решила не баловать своих фанатов новинками, а вместо этого лишь слегка подмарафетит старую RDNA3, окрестив сие "RDNA4". Говорят, уделит она внимание блокам трассировки лучей да искусственному интеллекту, дабы угодить любителям приставок и встроенной графики. А красным фанатам, ищущим истинного мощного сердца для своих железных коней, ждать придется аж до 2026 года, когда, быть может, явится RDNA5. А про Intel говорить уж совсем не стоит - тень его слаба в мире дискретной графики и похоже угаснет совсем.

В свете всего сказанного, ждать прыжка производительности в следующем поколении не приходится. Но, возможно, 2026 год, знаменующий собой выход 6000-й серии, станет годом грандиозных перемен. Ведь AMD, как поговаривают, готовит архитектурную революцию, RDNA5, способную пошатнуть устои и возможно даже сменить свое наименование, как когда то это сделала её предшественница GCN. Да и новые консоли, PS6 и Xbox не дремлют, исходя из предыдущих циклов их выход должен быть как раз к 2026 году. А пока текущие консоли, доживая свой век, будут сдерживать игровой прогресс. Но в этом и плюс! Ведь для большинства игр, запущенных на 2K-4K с высокими настройками и FPS, мощи нынешних и даже предыдущих флагманов AMD и NVIDIA вполне достаточно. Так что будем ждать 2026 года, затаив дыхание и надеясь на то, что грядущие новинки оправдают наши самые смелые ожидания! И кто знает, может быть, нас ждет не просто шаг вперед, а настоящий скачок в будущее игровых технологий!



