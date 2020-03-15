Права потребителей интеллектуальной собственности
Авторов разумеется охраняют, принимают законы по защите их прав, но почему-то никто не озаботился защитить права потребителей интеллектуальной собственности. Ну например, я имею телевизор, и если из-за недостатков конструкции или заводского брака он взорвётся и нанесёт мне ущерб, то его производитель должен нести за это ответственность. Если повар в ресторане или кафе приготовит блюдо, не соблюдая норм санитарной безопасности и гигиены, и я получу отравление, он тоже за это будет отвечать. В свою очередь, если из-за недоработок и ошибок в программном коде «выйдет из строя» та же Windows и угробит результаты многочасовой работы, её производитель никакой ответственности не несёт.
Мнение на этот счёт – нужно напрямую, законом, связать сумму и форму оплаты (free, share, trial) за программу и ответственность за нанесённый этой программой ущерб. Думаю, что качество программного обеспечения (ПО) от этого не пострадает.
реклама
Любой производитель софта в лицензионном соглашении выдвигает пользователю определённые условия, которые пользователь должен исполнять. То есть заявляет о том, что пока человек использует эту программу, производитель является верховной властью над ним и этот человек должен исполнять «закон программы» - лицензионное соглашение, которое ограничивает права пользователя, и накладывает на него обязательства. Но любая власть вообще-то за свои действия тоже должна нести ответственность. А сейчас получается, что ответственность несёт только пользователь, а производитель продукта обязан лишь получать прибыль.
Это ненормальная ситуация которую трудно объяснить иначе, как игнорирование прав потребителей интеллектуальной собственности.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила