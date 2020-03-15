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Права потребителей интеллектуальной собственности

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Авторов разумеется охраняют, принимают законы по защите их прав, но почему-то никто не озаботился защитить права потребителей интеллектуальной собственности. Ну например, я имею телевизор, и если из-за недостатков конструкции или заводского брака он взорвётся и нанесёт мне ущерб, то его производитель должен нести за это ответственность. Если повар в ресторане или кафе приготовит блюдо, не соблюдая норм санитарной безопасности и гигиены, и я получу отравление, он тоже за это будет отвечать. В свою очередь, если из-за недоработок и ошибок в программном коде «выйдет из строя» та же Windows и угробит результаты многочасовой работы, её производитель никакой ответственности не несёт.


Мнение на этот счёт – нужно напрямую, законом, связать сумму и форму оплаты (free, share, trial) за программу и ответственность за нанесённый этой программой ущерб. Думаю, что качество программного обеспечения (ПО) от этого не пострадает.

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Любой производитель софта в лицензионном соглашении выдвигает пользователю определённые условия, которые пользователь должен исполнять. То есть заявляет о том, что пока человек использует эту программу, производитель является верховной властью над ним и этот человек должен исполнять «закон программы» - лицензионное соглашение, которое ограничивает права пользователя, и накладывает на него обязательства. Но любая власть вообще-то за свои действия тоже должна нести ответственность. А сейчас получается, что ответственность несёт только пользователь, а производитель продукта обязан лишь получать прибыль.


Это ненормальная ситуация которую трудно объяснить иначе, как игнорирование прав потребителей интеллектуальной собственности.


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