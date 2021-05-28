Крах майнинга в 2022 году - стоит ли ожидать снижение цен на новые и б/у видеокарты
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В 2017 году была нехватка видеокарт 10 серии Nvidia и 400, 500 серии AMD. Связано это с большим наплывом майнеров, которые занимались добычей криптовалюты на майнинг-фермах. Но спрос был меньше чем предложение и потихоньку майнинг фермы стали быть фермы становятся нерентабельны, что заставило владельцев продавать еще рабочие карты на б/у рынках и других площадках.
В первой половине 2018 года Эфир достиг своего пика и начал стремительно падать. Через год, в январе 2019 года он подешевел в 10 раз, соответственно, на б/у рынке начали появляться убитые и даже живые карты от “красных” и “зеленых”, которые из грязных майнерских помещений начали массово переселяться в уютные геймерские компьютеры.
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Тогда можно было купить вполне рабочую gtx 1060-6gb или rx580-8gb за смешные 100-150$. Но в середине 2020 года опять началось “Крутое пике” вверх и оказалось, что новые и “доступные” Nvidia rtx 30 серии перестали появляться на прилавках магазинов, и цена на них резко начала поднимать. Связано это с наплывом майнерских ручек и возможностью быстро “поднять бабла". Следом за этим, как карточный домик начали исчезать все “народные” gtx 10 серии и rx 400 rx 500 серии. То что раньше б/у стоило 100 баксов сейчас стоит 200-300. Такую наглость местные продавцы объясняют: “майнинг, чё”.
Сейчас криптовалюта начинает потихоньку падать опять. С каждым днем цена на популярные Эфир, Биткоин снижается на несколько баксов. Пик уже прошел. Предположительно цена на криптовалюту окончательно достигнет спада через 1-1,5 года .
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Анализируя графики взлета и падения первой волны майнинга криптовалюты, понятно, что после пика цена окончательно максимум упадет через год, а видеокарты начнут сливать через полтора года после пика. Спрос упадет и вместе с этим новые карты будут стоить как и показано на презентации, а то и даже дешевле через устаревание.
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Примерно летом-осенью 2022 года мы сможем наблюдать адекватный ценник на новые видеокарты, а также много “юзаных” карт из карт из майнинг ферм по 100-200 баксов, то есть половина от рекомендованных цен.
Не спешите сейчас покупать новые видеокарты для апгрейда, проще подождать годик, а хорошие видеоигры, как мы знаем, не устаревают никогда.
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