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Здравствуйте!

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Эта статья предназначена для владельцев старых материнских плат на сокетах AM2 AM2+ AM3, которые имеют старые процессоры AMD Athlon или даже Sempron, которые в реалиях 2021 года не могут выполнять даже простые на первый взгляд задачи, такие как: работать в браузере, смотреть видео, создавать проекты в узкоспециализированном софте.

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Конечно, можно выбросить платформу на данной материнской плате и купить что-то новое или пойти на Авито, Олх, Юла и найти что-то поновее из б/у.





Но на сайте алиэкспресс есть интересный четырехъядерный процессор AMD Phenom II X4 830, цена на который начинается от 10 долларов, он прекрасно работает на материнских платах AM3 и на AM2+, AM2, если сама плата поддерживает данный процессор, и прошит последний биос на ней.

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В программе CPU-Z есть информация о данном процессоре и детальные его характеристики. Некоторые из них:





Замечательно то, что здесь есть L3 кэша, поддержка как ddr2 так и ddr3 памяти, инструкций RISC, IA32, x86-64, NXbit, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, минус в том что нет поддержка AVX.

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Несколько тестов:





4 полноценных ядра хорошо себя покажут в работе и многозадачности. А как же в играх?

В играх данный процессор хорошо покажет себя со связкой gtx 750 ti 2gb и выше даже в относительно новых AAA проектах. Вот пример:





•Pro : AMD Phenom II X4 830 2.80Ghz

•Ram : 8gb DDR3 RAM

•Gpu : ASUS GTX 750 Ti 2gb GDDR5

•HDD : 500GB Western Digital 7200









Как мы видим, данный процессор хорошо показывает себя в BF1, значит большая часть игр, которые не “просят” AVX инструкции, спокойно будет работать. За 10 долларов лучше процессора не найти, при том, что аналогичные по производительности Xeon X5450, E5450 будут стоить дороже .





Надеюсь, эта статья была статья была полезна для всех , кто хочет обновить “камушек” на AM3, AM2+ платформах, но не знает, какой выбрать.

Спасибо за внимание!