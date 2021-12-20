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Необходимым и достаточным условием работы большинства процессоров-мутантов на сокете 1151-1151v2 является прошивка модифицированного BIOS. В статье рассмотрены общий и частные случаи модификации BIOS.

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Требования к материнской плате

Для установки мутантов подходят только материнские платы 1151-1151v2 на следующих чипсетах: H110, B150, Q150, Q170, H170, Z170, C232, C236, B250, Q270, H270, Z270, H310C (не путать с H310), B365, Z370.

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Для установки мутантов совершенно точно НЕ подходят материнские платы 1151v2 на следующих чипсетах: H310 (не путать с H310C), B360, Q370, H370 и Z390.

Для инженерников-мутантов 6-го поколения – QHR7, QPH7 и QHPW – подходят только материнские платы с чипсетами 100 серии.

Как отличить H310 от H310C

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H310C подходит для модификации, H310 не подходит.

Если невозможно определить чипсет по названию материнской платы, следует открыть ее BIOS в CoffeeTime, речь о котором ниже.

Где брать BIOS для модификации

BIOS для модификации можно скачать на официальном сайте производителя материнской платы. Выбирать последнюю версию.

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Если необходимо установить старую версию BIOS, выбирать версию не ниже той, где добавлена поддержка Kaby Lake. Исключение – QHR7, QPH7 и QHPW.

BIOS для QHR7, QPH7 и QHPW

Сразу закроем вопрос с инженерниками-мутантами 6-го поколения. Для их работы необходима старая версия BIOS, где нет поддержки Kaby Lake.

В списке BIOS находим версию, где появилась поддержка новых процессоров. Для Asus Z170M Plus это 3017. Значит нужна версия BIOS ниже, чем 3017.

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В отдельных случаях необходимо добавление микрокода 506E1 в BIOS. Как это сделать через CoffeeTime рассмотрено ниже.

Софт для модификации

Для модификации BIOS удобно использовать CoffeeTime. Рассмотрим модификацию на примере последней версии 0.99.

Скачать софт для модификации можно здесь. Конкретно версию, рассматриваемую в статье, отсюда.

Модификация BIOS в CoffeeTime

Весь процесс модификации сводится к прожиманию активных кнопочек Patch, замене версии и отключению ME, замене версий VBIOS + GOP и микрокодов. Если задержать курсор мыши на параметрах CoffeeTime, то всплывут текстовые подсказки за что отвечает тот или иной параметр.

В общем случае должно получиться так:

Выбор версии ME

Для мутантов на выбор доступно две версии ME – Corporate 11.7.0.3307 и Corporate 11.8.77.3664.

На материнских платах Asus рекомендуется 11.7.0.3307 из-за возможных проблем с 11.8.77.3664. В остальных случаях рекомендуется последняя версия.

Модификация BIOS в CoffeeTime

Ограничение на количество микрокодов

BIOS некоторых материнских плат не может вместить большое количество микрокодов. В этом случае приходится ограничиваться поддержкой лишь части процессоров. Следующие микрокоды обеспечивают работу:

506E3 – релизных процессоров 6-го поколения Skylake;

506E8 – инженерных процессоров 7-го поколения Kaby Lake, в частности QL2X, QL3X;

906E9 – релизных процессоров 7-го поколения Kaby Lake;

906EA – релизных и инженерных процессоров 8 и 9-го поколений Coffee Lake на 6-ядерном кристалле, в частности QNCT, QNVH;

906EB – релизных и инженерных процессоров 8 и 9-го поколений Coffee Lake на 4-ядерном кристалле;

906EC – релизных и инженерных процессоров 9-го поколения Coffee Lake Refresh степпинга P0, в частности QQLT, QQLS;

906ED – релизных и инженерных процессоров 9-го поколения Coffee Lake Refresh степпинга R0, в частности QTJ2, QTJ1, QTJ0, SRFD0 (9980HK).

Микрокоды для инженерных версий 6-го поколения Skylake 506E0 и 506E1 нет смысла добавлять в новые версии BIOS.

Никаких процессоров 10-го поколения Comet Lake и микрокодов для них на 1151 нет. QTJ2 - ничто иное как процессор на кристалле R0 Coffee Lake Refresh.

Модификация BIOS в CoffeeTime

Выбор ревизии микрокода

Микрокоды Intel регулярно получают обновления. Ревизия микрокода в BIOS на практике может повлиять на разгон памяти. CoffeeTime 0.99 по умолчанию предлагает микрокоды EA, с которыми память разгоняется хорошо.

Гнаться за последними микрокодами в BIOS не следует – Windows автоматически подгружает новый микрокод при старте системы.

Модификация BIOS в CoffeeTime

Перенос персональных данных (опционально)

Каждая материнская плата имеет уникальный MAC-адрес, который прописан в BIOS. У Asus есть дополнительные данные.

Представленные на официальном сайте BIOS этих данных не содержат. Чтобы их перенести в модифицированный BIOS, нужно сделать бэкап оригинального BIOS. CoffeeTime умеет переносить эти данные из бэкапа.

Перенос персональных данных не обязателен для работы материнской платы.

Модификация BIOS в CoffeeTime

Дополнительные настройки (опционально)

Отдельной вкладкой в CoffeeTime представлены дополнительные настройки.

К применению рекомендуются специальные патчи для MSI и Clevo, – исключительно для материнских плат этих брендов – а также установка частоты памяти по умолчанию на 2133МГц.