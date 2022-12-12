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Лимонова Оксана За пост начислено вознаграждение
ФБР сильно обеспокоено угрозой сквозного шифрования, которое вводит компания Apple
Компания Apple предлагает сквозное шифрование, которое вызвало недовольство у сотрудников ФБР.
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Представители Apple решили предложить возможность полностью зашифровать историю пользовательских чатов и резервные копии фотографий. Компания предлагает также полностью зашифровать конфиденциальные данные пользователей по всему миру с помощью своей облачной системы хранения. Это поможет скрыть пользовательские данные и сделать их недоступными для множества хакеров, правоохранительных органов и большинства шпионов. Сообщает ixbt.com, ссылаясь на Washingtonpost.

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Разработчики Apple считают, что данный тип сквозного шифрования в облаке станет идеальным вариантом для всех пользователей, которые постоянно переживают из-за разнообразных угроз и попыток взлома провайдеров облачных сервисов.

Сотрудники ФБР сразу отреагировали на предложение Apple и выступили с заявлением. В ФБР сильно обеспокоились угрозой сквозного типа шифрования, а также шифрованием, которое будет доступно только пользователям. 

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Все это будет препятствовать в помощи и защите граждан Америки от преступных действий, таких как кибератаки, оборот наркотических средств, организация терроризма и преступности в целом. 

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