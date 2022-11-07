Причем мужчинам нужно больше денег, чем женщинам.

Среднестатистический россиянин счастлив, если его доход будет составлять не менее 205000 рублей, при этом мужской части населения требуется гораздо больше 226000 рублей, женщинам – 182000 рублей, сообщает издание LENTA.RU.

реклама

Запрос вырос на 8% за шесть месяцев. При прохождении такого же апрельского опроса россияне мечтали о доходе в 190000 рублей.

Желание получать больше дохода возрастает с возрастом. К примеру, счастье молодежи зависит от 150000 рублей, а вот для россиян постарше цифра возрастает до 222000 рублей. Конечно, в данном вопросе существенное влияние оказывает текущий доход человека. Россиянин, чей заработок составляет менее 50000 рублей, считает, что 160000 рублей предел мечтаний. Человек получающий 80000 рублей и больше, во время опроса озвучивает цифру в 225000 рублей.

Москвичи желают больше всех – 250000 рублей, ростовчане рады доходу в 205000 рублей, а вот жители Тюмени, Екатеринбурга, Красноярска и Владивостока еще скромнее и согласны на 200000 рублей. Самый низкий запрос у жителей Оренбурга – 150000 рублей, в Рязани хотят получать 152000 рублей, а в Ижевске – 155000 рублей.

Самыми скромными оказались жители Новокузнецка и Кемерова. В Новосибирске жители мечтают о 195000 рублях.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри -35% на S22 Ultra в Ситилинке RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке -30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti MSI за 50 с началом в Регарде

Опрос SuperJob показал, что у 47% российских граждан нет каких-либо сбережений, 15% с уверенностью ответили, что не смогут прожить и месяца, оставшись без дохода. И лишь 18% ответили, что смогут продержаться пару месяцев.