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Лимонова Оксана За пост начислено вознаграждение
200 000 рублей в месяц - средний желаемый доход россиян
Причем мужчинам нужно больше денег, чем женщинам.
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Среднестатистический россиянин счастлив, если его доход будет составлять не менее 205000 рублей, при этом мужской части населения требуется гораздо больше 226000 рублей, женщинам – 182000 рублей, сообщает издание LENTA.RU.

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Запрос вырос на 8% за шесть месяцев. При прохождении такого же апрельского опроса россияне мечтали о доходе в 190000 рублей.

Желание получать больше дохода возрастает с возрастом. К примеру, счастье молодежи зависит от 150000 рублей, а вот для россиян постарше цифра возрастает до 222000 рублей. Конечно, в данном вопросе существенное влияние оказывает текущий доход человека. Россиянин, чей заработок составляет менее 50000 рублей, считает, что 160000 рублей предел мечтаний. Человек получающий 80000 рублей и больше, во время опроса озвучивает цифру в 225000 рублей.

Москвичи желают больше всех – 250000 рублей, ростовчане рады доходу в 205000 рублей, а вот жители Тюмени, Екатеринбурга, Красноярска и Владивостока еще скромнее и согласны на 200000 рублей. Самый низкий запрос у жителей Оренбурга – 150000 рублей, в Рязани хотят получать 152000 рублей, а в Ижевске – 155000 рублей.

Самыми скромными оказались жители Новокузнецка и Кемерова. В Новосибирске жители мечтают о 195000 рублях. 

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Опрос SuperJob показал, что у 47% российских граждан нет каких-либо сбережений, 15% с уверенностью ответили, что не смогут прожить и месяца, оставшись без дохода. И лишь 18% ответили, что смогут продержаться пару месяцев.

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#доход #экономика россии #заработная плата
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