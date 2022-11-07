Из-за заполненных хранилищ цена пошла вниз, однако, с наступлением холодов уже 5 стран начали забирать газ

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3070 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в Ситилинке

В Лондоне в самом начале этой недели на бирже ICE резко снизилась стоимость на декабрьские фьючерсы на газ. Снизилась цена на 7%, стоимость 1000 кубометров составила 1134 доллара.

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Стоимость контракта на январь за 1000 кубометров составляла 1123 доллара, то есть опустилась на 5,7%. В прошлом месяце стоимость на ноябрьские фьючерсы снизилась и составляла менее 1000 долларов.

Заполненные подземные газовые хранилища Европы и теплая погода в течении нескольких месяцев стала причиной падения газовых котировок. И все же 5 стран Евросоюза начали отбирать газ из хранилищ в преддверии зимнего сезона.

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Глава Федерального сетевого агентства в связи с этим обратился к гражданам Германии, призывая их начать экономить ресурс. Клаус Мюллер, занимающий пост главы BNetzA, сделал акцент на том, что запас топлива большой, вот только холодный зимний период может оказаться слишком долгим.