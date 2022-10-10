В прошлом месяце Apple продемонстрировала iPhone 14 во время мероприятия Far Out и представила ряд новых функций, таких как обнаружение сбоев. Функция обнаружения столкновений включена по умолчанию и предупредит госструктуры, если вы попали в автомобильную аварию или где-то упали.

Но, согласно последнему отчету The Wall Street Journal, новая функция предупреждает 911 в Соединенных Штатах, когда пользователь едет на американских горках. Функция обнаружения столкновений и аварий улавливает внезапные торможения, повороты и развороты, и рассматривает их как несчастный случай и предупреждает власти США.

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Apple также перенесла эту функцию на новые часы Watch Series 8, Watch SE и Watch Ultra. Согласно Apple, Crash Detection инициирует экстренный телефонный звонок через 20 секунд после того, как обнаруживает, что пользователь попал в серьезную автомобильную аварию.

Если пользователь не отменит вызов вручную, iPhone воспроизведет аудиосообщение властям, указывающее, что пользователь ранен, и поделится координатами, а также приблизительным радиусом поиска.

Представитель Apple прокомментировал этот вопрос и сказал, что эта функция была разработана путем предоставления ей более миллиона часов данных о авариях, реальном вождении и лабораториях краш-тестов. Он также сказал, что функция обнаружения сбоев обеспечивает душевное спокойствие и что Apple будет продолжать улучшать ее со временем.

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Пока Apple работает над улучшением этой функции придется оставлять свой телефон, если хочется прокатиться на американских горках, либо можно отключить функцию обнаружения сбоев или включить режим полета.