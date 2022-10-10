Но, согласно последнему отчету The Wall Street Journal, новая функция предупреждает 911 в Соединенных Штатах, когда пользователь едет на американских горках. Функция обнаружения столкновений и аварий улавливает внезапные торможения, повороты и развороты, и рассматривает их как несчастный случай и предупреждает власти США.
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Apple также перенесла эту функцию на новые часы Watch Series 8, Watch SE и Watch Ultra. Согласно Apple, Crash Detection инициирует экстренный телефонный звонок через 20 секунд после того, как обнаруживает, что пользователь попал в серьезную автомобильную аварию.
Если пользователь не отменит вызов вручную, iPhone воспроизведет аудиосообщение властям, указывающее, что пользователь ранен, и поделится координатами, а также приблизительным радиусом поиска.
Представитель Apple прокомментировал этот вопрос и сказал, что эта функция была разработана путем предоставления ей более миллиона часов данных о авариях, реальном вождении и лабораториях краш-тестов. Он также сказал, что функция обнаружения сбоев обеспечивает душевное спокойствие и что Apple будет продолжать улучшать ее со временем.
Пока Apple работает над улучшением этой функции придется оставлять свой телефон, если хочется прокатиться на американских горках, либо можно отключить функцию обнаружения сбоев или включить режим полета.