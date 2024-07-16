Беспроводные наушники Edifier W830NB за $80: 40-миллиметровые драйверы, гибридное шумоподавление 45 дБ и до 94 часов работы от аккумулятора.

Компания Edifier только что выпустила беспроводные наушники W830NB по всему миру после недавнего выпуска наушников HECATE G2 в Китае.





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W830NB поддерживает аудио высокой четкости LDAC, предлагая детальный звук. 40-миллиметровые драйверы охватывают широкий диапазон звука от 20 Гц до 40 кГц.

Эти наушники легкие, всего 9,42 унции (267 граммов), оснащены мягкими амбушюрами и регулируемым оголовьем для комфорта при длительном использовании.

Они оснащены улучшенной гибридной технологией ANC, которая снижает шум до -45 дБ, что на 18% лучше, чем у предыдущих моделей. Пользователи могут переключаться между различными режимами, такими как High Noise Cancellation, Medium Noise Cancellation, Wind Reduction и Ambient Sound, в зависимости от окружающей среды.

Шумоподавление DNN (Deep Neural Network) обеспечивает четкую передачу голоса даже в шумных местах. Режим окружающего звука позволяет пользователям слышать окружающие звуки, не снимая наушников.

W830NB предлагает несколько режимов для различных видов деятельности. Игровой режим имеет низкую задержку, гарантируя синхронизацию звука с действием на экране. Режим пространственного звука обеспечивает эффект объемного звучания, улучшая впечатления от прослушивания. Музыкальный режим обеспечивает насыщенный и детальный звук.

Edifier W830NB обеспечивает до 94 часов воспроизведения с выключенным активным шумоподавлением (ANC) и до 54 часов с включенным ANC. Это означает, что вы можете использовать их в течение длительного времени без необходимости частой подзарядки.

Для подключения W830NB использует Bluetooth 5.4, предлагая подключение двух устройств. Он также поставляется с кабелем USB-C для проводного использования при необходимости.

Наушники Edifier W830NB доступны в черном, сером и песочно-белом цветах. На Американском рынке их можно купить за $79.99.