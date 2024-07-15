Новая видеокарта ASUS RTX 4060 DUAL V3 теперь доступна на зарубежном официальном сайте с обновленным дизайном радиатора и меньшим вентилятором и доступна в двух версиях: стандартной и OC.

ASUS выпускает видеокарту RTX 4060 DUAL V3: двухслотовое охлаждение с двумя вентиляторами, уменьшенный размер вентилятора

Размер версии V3 видеокарты ASUS RTX 4060 DUAL в основном такой же, как и у V2, и обе они меньше первой версии. Однако конструкция радиатора была изменена, дизайн внешнего вида стал проще, и используется меньший вентилятор охлаждения. Заводская настройка частоты также остается неизменной.