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ASUS выпускает компактную видеокарту RTX 4060 DUAL V3

Новая видеокарта ASUS RTX 4060 DUAL V3 теперь доступна на зарубежном официальном сайте с обновленной версией.
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Новая видеокарта ASUS RTX 4060 DUAL V3 теперь доступна на зарубежном официальном сайте с обновленным дизайном радиатора и меньшим вентилятором и доступна в двух версиях: стандартной и OC.

ASUS выпускает видеокарту RTX 4060 DUAL V3: двухслотовое охлаждение с двумя вентиляторами, уменьшенный размер вентилятора

Размер версии V3 видеокарты ASUS RTX 4060 DUAL в основном такой же, как и у V2, и обе они меньше первой версии. Однако конструкция радиатора была изменена, дизайн внешнего вида стал проще, и используется меньший вентилятор охлаждения. Заводская настройка частоты также остается неизменной.

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