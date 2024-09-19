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Трекер привычек - как эффективно использовать его для достижения целей

Каждый день мы совершаем множество действий на автомате — это наши привычки, как полезные, так и вредные. Чтобы избавиться от вредных и закрепить полезные привычки, на помощь приходит трекер.
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Почти половина всего, что мы делаем каждый день — в чистом виде привычки. Но они могут быть положительными и отрицательными. Скажем, пробежка по утрам — это хорошо, а зависать в соцсетях несколько часов — просто потеря времени. Соответственно, можно отслеживать эти привычки, чтобы убирать вредные и «культивировать» те, которые помогают улучшить здоровье, настроение, выучить что-то новое и т.д. А помочь готов специальный трекер.

Источник: freepik

Трекер привычек: принцип работы 

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Если вкратце, это инструмент-способ, который помогает формировать полезные привычки. Почему нужен вообще какой-то инструмент? Потому что «плохое» цепляется легко, и можно не заметить, как совершенно зря потратил на мобильный телефон с ТикТоком целый час. А вот «хорошее» поначалу может встречать внутреннее сопротивление. Та же пробежка утром — начинаются «отмазки», то дождь, то снег. Трекер помогает преодолеть все «подводные камни».

Инструмент применяет так называемую “петлю”:

  • Побуждение — какое-то событие или желание, которое направляет к действию.
  • Действие. Чем более оно привычное, тем проще выполнять.
  • Награда — положительные эмоции, результат.

Некоторые положительные привычки вообще не требуют усилий. Например, проснувшись, принять душ и почистить зубы для большинства людей просто «минимальный уровень комфорта». Без воды и зубной пасты будут чувствовать себя плохо. Почему? Потому что когда-то родители приучили, просыпаясь, умываться и чистить зубы. Привычка стала частью личности.

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При регулярном повторении действий активность мозга меняется: центры, ответственные за принятие решений, становятся менее активными, и действия становятся автоматическими.

Хорошо, если действие приносит удовольствие. К сожалению, так мы подсаживаемся на «дешевый» дофамин: например, на клипы в ТикТок. А вот чтобы сформировать полезную привычку потребуется больше усилий, потому что удовольствие от пробежек появится далеко не сразу.

Поэтому важна цикличность привычки:

  • Напоминание о действии.
  • Награда «здесь и сейчас» — не вдолгую, дофамин должен повыситься немедленно.
  • Превращение в автоматическое действие. Привычка закрепляется и становится частью личности.

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Трекер привычек работает на первом и втором уровне:

  • Напоминает — нужно сделать то и то;
  • Наглядность — вы отмечаете в трекере свою «победу», в том числе, победу над собой;
  • Дает награду «здесь и сейчас» — отметка в трекере дает ощущение удовлетворения, тот самый «быстрый дофамин».

Создание полезных привычек без трекера сложно, так как отсутствует мгновенное вознаграждение. И это затрудняет формирование автоматизма. За счет трекера у вас не будет проблем с мотивацией.

За чем следим? 

Если коротко — за всем, чем угодно. Например:

  • Новые полезные привычки — спорт, правильное питание.
  • Дни без вредных активностей — без алкоголя, без сахара или залипания в соцсети.
  • Привычки, которые в целом приятны, но не хватало времени — например, чтение.

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Просто настраиваете под себя и отмечаете. Каждый «плюсик» будет давать быструю награду, и поможет не «сорваться».

Как начать вести трекер привычек

Сначала надо определиться с целью. Выберите одну или несколько — но не слишком много, не больше двух-трех за один раз. Полностью «начать с понедельника новую жизнь» ни у кого не получалось.

Далее выбирайте трекер.

Есть много вариантов. От обычных календариков, где можно обводить день маркером, до современных решений.

Один из простых и в то же время удобных — это шаблон Notion, про который писал в предыдущей статье. Он бесплатный и легко настраивается под любые привычки, задачи. Открывается как с мобильного телефона, так и с компьютера.

Просто переносите информацию, отмечаете прогресс. Он отслеживается автоматически зеленой линией. Сразу наглядно видно, сколько дней у вас получалось следовать желаемой привычке — или избавляться от нежелательной.

Какой бы вы ни выбрали трекер, вам нужно определиться с конкретным действием, чтобы его отслеживать. Например «не курить». Или «прочитать пятьдесят страниц учебника». Если цель сложная — например, похудение, — ее нужно разделить на несколько: тренировки, правильное питание. Придется отслеживать сразу несколько действий.

Обязательно отмечайте результаты. Сделали то, что нужно — отметьте! Это вам даст не только прогресс, но и дозу дофамина. «Я молодец!»

Результаты можно подсчитывать-анализировать через определенный период. Если это похудение, то раз в неделю. А вот изучение языка — например, раз в месяц. Ничего страшного, если пару дней пропустили, никто не бывает на сто процентов идеальным. Главное не запустить “обратный” процесс. 

Источник: freepik

Приоритеты и мотивация

Создавайте приоритеты. У вас должно быть два-три — это максимум, а лучше одно — действий, которые задают «выполнение задачи». Как только удалось достигнуть автоматизма, можно переходить на новый уровень.

Не забывайте о том, что условия должны быть благоприятными. Например, если решили не пить кофе — не только выбросьте собственно кофе, но и позаботьтесь о замене. Травяные чаи и другие полезные напитки должны быть под рукой.

Напоминайте себе, для чего вы это делаете. Просто не пить кофе, потому что это модно, глупо. А вот улучшить сон и нормализовать нервную систему — другое дело.

Разделите процесс на небольшие этапы и награждайте себя за достижения. Продержались без кофе целую неделю? Наградите себя вкусным чаем или чем-то еще «разрешенным».

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