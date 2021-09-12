В инвестиционной кампании BlackRock считают, что Bitcoin будет только расти
Рик Ридер, директор международной инвестиционной компании “BlackRock” назвал биткоин, лидирующую и самую значимую на сегодняшний день криптовалюту в мире альтернативной, стоимость которой зависит исключительно от ее распространения.
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Ридер сообщает, что “держит некоторую часть этой криптовалюты и уверен в том, что количество новых инвесторов в биткоин со временем будет только увеличиваться. Потому что это хорошие волатильные активы”.
“Также хочу добавить, что цифровое золото не может послужить заменой традиционным активам в инвестиционном фонде. Облигации и акции все же остаются востребованными сбережениями, которые не уступают в своей важности криптовалютам. Ценность крипто активов заключается в том, что они являются неотъемлемой спекулятивной частью инвестиционного портфеля”. - Объясняет Рик Ридер.
Инвестиционный директор уверен, что даже несмотря на недавнее падение рынка криптовалют, биткоин будет только расти и набирать свои обороты с удвоенной силой.
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Хочется также отметить, что в мае нынешнего года Ларри Финк, глава инвестиционной компании “BlackRock” заявил, что “на длинных дистанциях криптовалюты имеют очень большой потенциал”.
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